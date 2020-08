Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c18fda10-7dbf-4303-8e9c-6caf9423a37a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Viktor Jerofejev azzal finomítja jóslatát, hogy a két cár távozására azért még várni kell.","shortLead":"Viktor Jerofejev azzal finomítja jóslatát, hogy a két cár távozására azért még várni kell.","id":"20200831_Belaruszban_van_remeny_Oroszorszagban_a_vilagon_semmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c18fda10-7dbf-4303-8e9c-6caf9423a37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d65fb51-b86a-45c1-969b-f5ed0274fe10","keywords":null,"link":"/360/20200831_Belaruszban_van_remeny_Oroszorszagban_a_vilagon_semmi","timestamp":"2020. augusztus. 31. 15:00","title":"Világhírű orosz író: előbb-utóbb Lukasenkára és Putyinra is bukás vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132df1b-0686-4289-92bb-2176263b027d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Meglepő részletekkel szolgált egy Argentínában talált fosszilis dinoszauruszembrió koponyájának vizsgálata: a titanoszauruszok közé tartozó őslény vonásairól képet alkothattak a tudósok.","shortLead":"Meglepő részletekkel szolgált egy Argentínában talált fosszilis dinoszauruszembrió koponyájának vizsgálata...","id":"20200830_fosszilis_dinoembrio_koponyajanak_vizsgalata_eredmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4132df1b-0686-4289-92bb-2176263b027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8de9195-4d10-4e8c-9eaf-fec8fd445f82","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_fosszilis_dinoembrio_koponyajanak_vizsgalata_eredmenyek","timestamp":"2020. augusztus. 30. 18:03","title":"Meglepő állapotban találtak rá egy 80 millió éves titanoszaurusz-embrióra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8991891b-3294-4a10-83e6-7d3f024dad99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Milos Zeman eltörte a kezét, jelenleg az elnöki rezidencián lábadozik.","shortLead":"Milos Zeman eltörte a kezét, jelenleg az elnöki rezidencián lábadozik.","id":"20200829_Korhaz_cseh_elnok_Milos_Zeman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8991891b-3294-4a10-83e6-7d3f024dad99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c031e843-e920-47b2-8e1d-055847d58375","keywords":null,"link":"/vilag/20200829_Korhaz_cseh_elnok_Milos_Zeman","timestamp":"2020. augusztus. 29. 17:31","title":"Kiengedték a kórházból a cseh elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iowában rekordot döntött az új fertőzöttek száma. 