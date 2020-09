Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok másképp kezelnék a koronavírus-járvány második hullámát, mint ahogy azt a kormány elképzeli, ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy kevésbé lennének szigorúak. Megkérdeztük a hvg.hu olvasóit, íme a válaszaik.","shortLead":"A magyarok másképp kezelnék a koronavírus-járvány második hullámát, mint ahogy azt a kormány elképzeli, ez azonban nem...","id":"20200917_koronavirus_masodik_hullam_intezkedesek_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd89d55-0c00-4b66-9ce2-18f05b1451b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_koronavirus_masodik_hullam_intezkedesek_felmeres","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:35","title":"Ingyenes tesztet és nagyobb szigort várnak el a kormánytól a hvg.hu olvasói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A diákok, a tanárok és a szülők számára egyaránt érdekes újításokat vezetett be a Viber.","shortLead":"A diákok, a tanárok és a szülők számára egyaránt érdekes újításokat vezetett be a Viber.","id":"20200916_viber_szavazas_kviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8334b100-c7dd-4314-9c4f-2fb422eab39c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_viber_szavazas_kviz","timestamp":"2020. szeptember. 16. 08:03","title":"Új funkció került a Viberbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig 300 embernek adták be a Szputnyik V nevű orosz vakcinát, amelyet a koronavírus ellen fejlesztettek ki. A páciensek közül többen is mellékhatásokra panaszkodtak.","shortLead":"Eddig 300 embernek adták be a Szputnyik V nevű orosz vakcinát, amelyet a koronavírus ellen fejlesztettek ki...","id":"20200916_orosz_koronavirus_vakcina_oltas_szputnyik_v","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40615cdd-c773-4134-bd32-31980b65654e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_orosz_koronavirus_vakcina_oltas_szputnyik_v","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:33","title":"Láz, izomfájdalom, gyengeség – ezt okozta többeknél az orosz koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Németország szerdán kockázatos területnek nyilvánította a magyar fővárost.","shortLead":"Németország szerdán kockázatos területnek nyilvánította a magyar fővárost.","id":"20200917_szuperkupa_puskas_stadion_bayern__munchen_sevilla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da35afa-c742-47f3-b928-03d23c673534","keywords":null,"link":"/sport/20200917_szuperkupa_puskas_stadion_bayern__munchen_sevilla","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:20","title":"A német döntés ellenére lesznek nézők a budapesti Szuperkupa-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c","c_author":"Adózóna","category":"gazdasag","description":"Előfordulhat, hogy egy bajba jutott vállalkozás esetében nincs idő és lehetőség annak gondjait alapjaiban átvizsgálni, és kezelési megoldásokat kidolgozni. Ilyenkor az azonnali megoldásokat kell megkeresni, majd ha levegőhöz jut a cégvezetés, következhetnek a hosszabb távon hasznos és szükséges átalakítások. A bérköltségek csökkentése ilyenkor az egyik legfontosabb feladat a vállalkozás számára.","shortLead":"Előfordulhat, hogy egy bajba jutott vállalkozás esetében nincs idő és lehetőség annak gondjait alapjaiban átvizsgálni...","id":"20200916_ujrakezdes_koronavirus_tobb_munkaltatos_jogviszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2ca367-4df6-4418-a538-1ea5d84eb54b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_ujrakezdes_koronavirus_tobb_munkaltatos_jogviszony","timestamp":"2020. szeptember. 16. 09:44","title":"Szeretné megtartani dolgozóit a válság idején is? Itt egy gyors megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 233 millió évvel ezelőtt bekövetkezett, eddig ismeretlen nagy kihalási eseményt azonosítottak a kutatók, akik szerint az úgynevezett karni pluviális (esős) esemény készítette elő a terepet a dinoszauruszok uralmához.","shortLead":"Egy 233 millió évvel ezelőtt bekövetkezett, eddig ismeretlen nagy kihalási eseményt azonosítottak a kutatók, akik...","id":"20200917_kihalasi_esemeny_kutatok_dinoszauruszok_karni_pluvialis_tomegkihalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e879040-a4d1-4e54-853d-925bd6844a54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_kihalasi_esemeny_kutatok_dinoszauruszok_karni_pluvialis_tomegkihalas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:09","title":"Új, eddig ismeretlen kihalási eseményt azonosítottak a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdeményezi Kozma Ákosnál a Magyar Helsinki Bizottság, hogy indítson vizsgálatot a hírhedt 33-as cikk miatt.","shortLead":"Kezdeményezi Kozma Ákosnál a Magyar Helsinki Bizottság, hogy indítson vizsgálatot a hírhedt 33-as cikk miatt.","id":"20200917_helsinki_transznemuek_33as_cikk_ombudsman_kerelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d93ee4-06f0-4779-90f8-179c2568be0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_helsinki_transznemuek_33as_cikk_ombudsman_kerelem","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:02","title":"Helsinki: Ombudsmani vizsgálat kell a transzneműek jogfosztása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"563a7150-31f9-4b6d-9b41-a14a084f8d47","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Halasztások után, virtuális térbe költözve, mától mégiscsak megrendezik az ünnepi könyvhetet. A kilenc évtizedes hagyományra visszatekintő irodalmi esemény történetében csupán egyetlen esztendő volt, amikor a könyvfieszta, legalábbis országos szinten, valóban elmaradt: 1957-ben. ","shortLead":"Halasztások után, virtuális térbe költözve, mától mégiscsak megrendezik az ünnepi könyvhetet. A kilenc évtizedes...","id":"202038__az_elmaradt_konyvhet__megyei_potlasok__nagy_alkudozasok__megis_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=563a7150-31f9-4b6d-9b41-a14a084f8d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121b5f51-0cf0-45e0-af6d-224ed4c565fe","keywords":null,"link":"/360/202038__az_elmaradt_konyvhet__megyei_potlasok__nagy_alkudozasok__megis_volt","timestamp":"2020. szeptember. 17. 19:00","title":"A koronavírusnak nem sikerült, ami Kádár Jánosnak: mégsem maradt el a könyvhét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]