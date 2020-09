Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt több mint 284 ezer új esetet regisztráltak. A gyógyultak száma átlépte a 20 milliót.","shortLead":"Egy nap alatt több mint 284 ezer új esetet regisztráltak. A gyógyultak száma átlépte a 20 milliót.","id":"20200917_30_millio_fertozott_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0838692c-e5ce-4484-b5a3-a4ce87a0ae97","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_30_millio_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:29","title":"Közelít a 30 millióhoz a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Életbe lép a hétfőn hozott budapesti rendelet, egy sor újabb közösségi helyszínen kötelező lesz maszkban lenni.","shortLead":"Életbe lép a hétfőn hozott budapesti rendelet, egy sor újabb közösségi helyszínen kötelező lesz maszkban lenni.","id":"20200918_koronavirus_maszkviselesi_szabalyok_szigoritasa_budapest_fovaros_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0677d505-5775-4f3f-972b-8cdec968feaa","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_koronavirus_maszkviselesi_szabalyok_szigoritasa_budapest_fovaros_maszk","timestamp":"2020. szeptember. 18. 05:10","title":"Ma reggeltől 15 ezer forintja bánhatja, ha nem visel maszkot Pesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7cc6c2-990a-4ebf-8703-e2d5abf3c35b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy óra alatt harminckét sofőrt kaptak el az M86-os gyorsúton, nem csak szabálytalan előzés miatt.","shortLead":"Négy óra alatt harminckét sofőrt kaptak el az M86-os gyorsúton, nem csak szabálytalan előzés miatt.","id":"20200918_Helikopterrol_vadasztak_az_elozgeto_kamionokat_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f7cc6c2-990a-4ebf-8703-e2d5abf3c35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d38a51cd-713c-4c0c-ab10-22ba2fba4acb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200918_Helikopterrol_vadasztak_az_elozgeto_kamionokat_a_rendorok","timestamp":"2020. szeptember. 18. 09:21","title":"Helikopterről vadászták az előzgető kamionokat a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e548704b-df3e-4929-a14b-eecd92d00cee","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200917_Marabu_Feknyuz_Ne_vitatkozzon_a_szamokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e548704b-df3e-4929-a14b-eecd92d00cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce8a99c-8faa-4f78-a3e4-49687180a92a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Marabu_Feknyuz_Ne_vitatkozzon_a_szamokkal","timestamp":"2020. szeptember. 17. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ne vitatkozzon a számokkal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5295ec-20da-48c9-b57f-994738a2590b","c_author":"OS","category":"itthon","description":"Libernyák támadás a keresztény lengyelek ellen.","shortLead":"Libernyák támadás a keresztény lengyelek ellen.","id":"20200918_Orban_nincs_alapja_a_Lengyelorszagot_elitelo_EPhatarozatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df5295ec-20da-48c9-b57f-994738a2590b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4bea9d-13d6-4788-8637-846f19f68a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Orban_nincs_alapja_a_Lengyelorszagot_elitelo_EPhatarozatnak","timestamp":"2020. szeptember. 18. 09:57","title":"Orbán: Nincs alapja a Lengyelországot elítélő EP-határozatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan már a Waze navigációja is segíti az autósokat abban, hogy jóval az útkereszteződés előtt besoroljanak a megfelelő sávba.","shortLead":"Hamarosan már a Waze navigációja is segíti az autósokat abban, hogy jóval az útkereszteződés előtt besoroljanak...","id":"20200916_waze_navigacio_uj_funkciok_savvalasztas_menetido_erkezesi_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0400ea32-71a8-4dc1-879f-64b87308de78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_waze_navigacio_uj_funkciok_savvalasztas_menetido_erkezesi_ido","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:13","title":"Megkapta a Waze a Google Térkép egyik leghasznosabb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aebbc25-8c66-4234-afc4-8ba24c6295bb","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Éveken át jártam ugyanazokkal az emberekkel konferenciákra, és este is velük ültem be egy sörre, de az változást nem hozott – mondja Boros Tamás. A politikai elemzőt ez az élmény is arra sarkallta, hogy kilépjen a komfortzónájából, elhagyja az aktuálpolitikát, és a jövő kihívásaival foglalkozzon. Erre a feladatra alapította meg társaival az Egyensúly Intézetet. Hol vannak az új Széchenyik? Miért sikeresebb az ember az oroszlánnál? És mit tehet a tehetségtelen tüntető? A HVG portréinterjúja Boros Tamással.","shortLead":"Éveken át jártam ugyanazokkal az emberekkel konferenciákra, és este is velük ültem be egy sörre, de az változást nem...","id":"202038_boros_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9aebbc25-8c66-4234-afc4-8ba24c6295bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658a2c21-94ba-476e-8bdb-f9b719d7eeb1","keywords":null,"link":"/360/202038_boros_tamas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:00","title":"Boros Tamás: Az a célunk, hogy ez az ország kezdjen végre országként viselkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845fb46f-4220-4652-a50f-ce5923b56fbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nikolov góljával verték a Hibernianst.","shortLead":"Nikolov góljával verték a Hibernianst.","id":"20200917_fehervar_malta_hibernians","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=845fb46f-4220-4652-a50f-ce5923b56fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43ac4f6-37eb-4517-8274-ab03638bfcff","keywords":null,"link":"/sport/20200917_fehervar_malta_hibernians","timestamp":"2020. szeptember. 17. 21:05","title":"Nehezen, de továbbjutott a Fehérvár Máltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]