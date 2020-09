Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1178d085-d997-4c45-9d2f-0b5af972cc3d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén január elsejéig dolgozott saját esztergályosműhelyében Bödör László, aki 1964-ben KEK-döntőt játszott az MTK színeiben.","shortLead":"Idén január elsejéig dolgozott saját esztergályosműhelyében Bödör László, aki 1964-ben KEK-döntőt játszott az MTK...","id":"20200920_esztergalas_bodor_laszlo_kekdonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1178d085-d997-4c45-9d2f-0b5af972cc3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8aa875c-bace-4eaf-8f2d-33aaae49be4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_esztergalas_bodor_laszlo_kekdonto","timestamp":"2020. szeptember. 20. 15:32","title":"Még 86 évesen is esztergált az egykori focifenomén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceeb1b64-5574-4f7e-8dce-a005f8d5ca18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az istvántelki MÁV-műhely képét is bevetették az elnökválasztási kampányban.","shortLead":"Az istvántelki MÁV-műhely képét is bevetették az elnökválasztási kampányban.","id":"20200921_Joe_Biden_Budapest_Donald_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceeb1b64-5574-4f7e-8dce-a005f8d5ca18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5620f4e-5103-445d-abde-ae315ec6da63","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_Joe_Biden_Budapest_Donald_Trump","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:36","title":"Magyar helyszínnel próbálják lejáratni Joe Bident egy Trump-párti reklámfilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Moszkva másfélmilliárd dolláros baráti segítségéből erre is futja.","shortLead":"Moszkva másfélmilliárd dolláros baráti segítségéből erre is futja.","id":"20200920_A_Gazpromnak_is_az_uj_orosz_hitelbol_fizet_Lukasenka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700317a7-8d5c-4afc-81f7-f94a7f7e0fed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_A_Gazpromnak_is_az_uj_orosz_hitelbol_fizet_Lukasenka","timestamp":"2020. szeptember. 20. 14:47","title":"A Gazpromnak is az új orosz hitelből fizet Lukasenka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5febcaec-8ea7-4d3e-ab03-2381e1e93ab8","c_author":"","category":"elet","description":"Egészen konkrétan egy mini Jóbarátok-jelenettel. ","shortLead":"Egészen konkrétan egy mini Jóbarátok-jelenettel. ","id":"20200921_Jennifer_Aniston_keszult_nemi_meglepetessel_az_online_Emmygalara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5febcaec-8ea7-4d3e-ab03-2381e1e93ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d83bbc0-57af-4875-bd85-6ff1f4ed431b","keywords":null,"link":"/elet/20200921_Jennifer_Aniston_keszult_nemi_meglepetessel_az_online_Emmygalara","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:29","title":"Jennifer Aniston készült némi meglepetéssel az online Emmy-gálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb12983-7bca-4142-93e9-51e1046af3cf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy 410,3 kilogramm súlyú tök nyerte meg Japánban a szigetország legnagyobb töke címéért folyó versengést.



","shortLead":"Egy 410,3 kilogramm súlyú tök nyerte meg Japánban a szigetország legnagyobb töke címéért folyó versengést.



","id":"20200921_Megvan_Japan_legnagyobb_toke_tobb_mint_400_kilos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deb12983-7bca-4142-93e9-51e1046af3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b1a9cd-7744-4da4-88cf-8197613f8ac0","keywords":null,"link":"/elet/20200921_Megvan_Japan_legnagyobb_toke_tobb_mint_400_kilos","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:15","title":"Megvan Japán legnagyobb töke: több mint 400 kilós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1967680f-25af-4629-9ea1-c7041b16fad5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az NNK szerint a levél kártékony kódot tartalmazhat.","shortLead":"Az NNK szerint a levél kártékony kódot tartalmazhat.","id":"20200921_Muller_Cecilia_spam_email","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1967680f-25af-4629-9ea1-c7041b16fad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdf98ad-d509-459d-b05c-a7e2a66fff19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_Muller_Cecilia_spam_email","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:13","title":"Müller Cecília nevében küldözgetnek hamis e-maileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58406fcb-ef5d-4ca6-8c1f-ffd45f110249","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindenkit lefényképeznek maszk nélkül a pécsi takarékszövetkezet épületében. Aki az ügyféltérbe belépéskor túljutott a fényképezésen, annak már újra fel kell vennie a maszkját.","shortLead":"Mindenkit lefényképeznek maszk nélkül a pécsi takarékszövetkezet épületében. Aki az ügyféltérbe belépéskor túljutott...","id":"20200921_bank_maszk_pecs_bankrablas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58406fcb-ef5d-4ca6-8c1f-ffd45f110249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c753d06-0331-420c-bbae-b5f1e1fa9282","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_bank_maszk_pecs_bankrablas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 19:10","title":"Kötelező levenni a maszkot a bankban, mert kétszer is kirabolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lakásépítési boomot is hozhatnak a otthonteremtési és jegybanki programok az Ingatlan.com szerint.","shortLead":"Lakásépítési boomot is hozhatnak a otthonteremtési és jegybanki programok az Ingatlan.com szerint.","id":"20200922_ingatlan_lakaspiac_lakasepites_otthonteremtesi_es_jegybanki_programok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c81720a-2673-403d-b045-4bc50c53eaf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_ingatlan_lakaspiac_lakasepites_otthonteremtesi_es_jegybanki_programok","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:51","title":"Ráférne a segítség az újlakás-piacra, támogatást ígér több belengetett program is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]