[{"available":true,"c_guid":"0256fecd-579a-4038-ae9d-36e7d79e0f9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy idős embert is becsapott, összesen 9 millió forintot csalt ki tőlük. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett a nem jogerős ítélet ellen.","shortLead":"Négy idős embert is becsapott, összesen 9 millió forintot csalt ki tőlük. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett...","id":"20200928_elso_foku_itelet_unokazos_csalo_ellen_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0256fecd-579a-4038-ae9d-36e7d79e0f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87213391-8be5-44d8-920a-90ab5876353b","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_elso_foku_itelet_unokazos_csalo_ellen_ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:58","title":"Hét év fegyházra ítélték első fokon a pesti unokázós csalót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kitalálta a Microsoft, hogyan bánhatna takarékosan a böngészője az erőforrásokkal: bevezeti a fülek altatásának lehetőségét.","shortLead":"Kitalálta a Microsoft, hogyan bánhatna takarékosan a böngészője az erőforrásokkal: bevezeti a fülek altatásának...","id":"20200928_microsoft_edge_bongeszo_fulek_altatasa_energiatakarekossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c38449-e443-4b88-bcb3-c14d6bbfd1c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_microsoft_edge_bongeszo_fulek_altatasa_energiatakarekossag","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:03","title":"Hálás lesz érte a laptopja aksija: jönnek az alvó fülek az Edge böngészőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b905a567-3aa3-47a6-b48a-6e5daff4e1cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A település volt polgármestere, Bogdán László július közepén halt meg.","shortLead":"A település volt polgármestere, Bogdán László július közepén halt meg.","id":"20200928_cserdi_valasztas_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b905a567-3aa3-47a6-b48a-6e5daff4e1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8cc5656-bae5-43a1-bac5-2de51e7a96f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_cserdi_valasztas_polgarmester","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:21","title":"Ketten indulnak a polgármester-választáson Cserdiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kisebb változások jönnek gazdaságvédelem címszóval, de csak jövőre. A kormány lemond a tesztek után fizetendő adóról, de a részletek nem egyértelműek.

","shortLead":"Kisebb változások jönnek gazdaságvédelem címszóval, de csak jövőre. A kormány lemond a tesztek után fizetendő adóról...","id":"20200928_A_kormany_lemond_a_koronavirustesztek_utan_szedett_sarcrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7428a77d-a55b-42d0-8d35-d0c7c53008d6","keywords":null,"link":"/kkv/20200928_A_kormany_lemond_a_koronavirustesztek_utan_szedett_sarcrol","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:56","title":"Adócsökkentést lengetett be Varga Mihály, de a kormány lemond a koronavírustesztek után szedett sarcról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A korábban az Airbnb keretében kiadott, ám a járványhelyzet miatt immár hónapok óta üresen álló ingatlanok biztosítását mielőbb újra kell egyeztetni a biztosítóval, különben előfordulhat, hogy a biztosító nem fedezi a felmerülő károkat.","shortLead":"A korábban az Airbnb keretében kiadott, ám a járványhelyzet miatt immár hónapok óta üresen álló ingatlanok biztosítását...","id":"20200929_Turistak_nelkul_uj_biztositas_kellhet_a_volt_airbnbs_lakasokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9e2c98-2cb4-481b-97d0-f994b012bcb9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200929_Turistak_nelkul_uj_biztositas_kellhet_a_volt_airbnbs_lakasokra","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:53","title":"Újabb kockázattal kell szembenézniük a volt airbnb-s lakástulajoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f6f74b-2da3-4579-90f6-50f02b0f01ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a nyitható tetejű régi német sportkocsinak 260 km/h a végsebessége. ","shortLead":"Ennek a nyitható tetejű régi német sportkocsinak 260 km/h a végsebessége. ","id":"20200930_patinas_mercedes_300_slt_talaltak_egy_elhagyott_pajtaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05f6f74b-2da3-4579-90f6-50f02b0f01ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aae40d3-04cf-462a-98d7-468173468248","keywords":null,"link":"/cegauto/20200930_patinas_mercedes_300_slt_talaltak_egy_elhagyott_pajtaban","timestamp":"2020. szeptember. 30. 06:41","title":"Patinás Mercedes 300 SL-t találtak egy elhagyott pajtában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babd59ad-fa41-489c-a3a1-0ee251882217","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tud annyit, mint egy szintén Kínában gyártott Tesla Model 3, de az tízszer annyiba is kerül. ","shortLead":"Nem tud annyit, mint egy szintén Kínában gyártott Tesla Model 3, de az tízszer annyiba is kerül. ","id":"20200929_Egesz_vallalhato_a_15_millio_forintos_kinai_elektromos_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=babd59ad-fa41-489c-a3a1-0ee251882217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae88b89-a528-4a2c-8e78-cd2dfc99d054","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_Egesz_vallalhato_a_15_millio_forintos_kinai_elektromos_auto","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:59","title":"Másfél millióért árulja kínai elektromos autóját a General Motors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f80d582-deef-4d65-b4cd-c00df7e1c524","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavasszal épült mobilkórházat még nem nyitották meg.","shortLead":"A tavasszal épült mobilkórházat még nem nyitották meg.","id":"20200929_kiskunhalas_mobil_jarvanykorhaz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f80d582-deef-4d65-b4cd-c00df7e1c524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4774647b-be75-4007-bfec-e9defd1a4fca","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_kiskunhalas_mobil_jarvanykorhaz_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:23","title":"Nincs még téliesítve a kiskunhalasi járványkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]