Pozitív irányba változtak az evési szokások a koronavírus-járvány kezdete óta – derült ki a Wall Street Journal fórumán, ahol többek között elmondták: drámai mértékben csökkent azoknak a száma, akik menet közben esznek Amerika utcáin.

"Visszatértünk az egészségesebb trendekhez" – mondta a Campbell Soup főnöke a tanácskozáson. "Kiegyensúlyozottabb lett a táplálkozás" – hangsúlyozta Mark Clouse utalva arra, hogy háttérbe szorult a fast food, mert egyre többen főznek otthon, és egyre kevesebben esznek az utcán. Igaz, a járvány elején még nem így volt: az otthon ragadt emberek szívesen vásároltak készételeket, amelyek nem feltétlenül tartoznak a legegészségesebbek közé. Később azonban az élelmiszeripari vezetők szerint ez a trend megváltozott.

"A családok újra együtt reggeliznek" – fedezte fel a Kellogg's vezetője. Nemcsak ez változott meg, de a fogyasztók egyre inkább érdeklődnek az iránt, hogy mit is esznek. Ez a váltás egyedülálló lehetőséget teremt a régi világbeli cégeknek, hogy megújítsák termékkínálatukat – mondták el többen is a Wall Street Journal fórumán.

A Covid–19-járvány először pánikfelvásárlást eredményezett az Egyesült Államokban is: márciusban és áprilisban szinte kifosztották az élelmiszerboltokat. Azóta természetesen csökkent a kereslet, de továbbra is jóval magasabb, mint tavaly. A járvány miatt az emberek gyakrabban keresik fel az üzleteket, és többet is vásárolnak, mert otthon főznek. Az otthoni munkavégzés is felerősítette ezt a tendenciát.

Érdekes módon a járvány második hulláma viszont a kereslet mérséklődését hozta az Egyesült Államokban. Emiatt most a cégek többet költenek marketingre – árulták el a fórum résztvevői.

Az otthonlétnek még egy következménye lett: nőtt az érdeklődés a konyhafelszerelések iránt is. Az otthoni táplálkozás azonban nem csak előnyöket jelent: a karantén idején az emberek jó pár kilót felszedhettek az Egyesült Államokban, ahol a túlsúly valóságos népbetegséget jelent – mondták el a Wall Street Journal fórumán.