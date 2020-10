Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bd1b510-5ea7-4942-a76f-bb885a28187e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár a bor alapvetően szőlőből van, a különféle folyamatok során sok esetben használnak állati eredetű összetevőt az erjesztéséhez. ","shortLead":"Bár a bor alapvetően szőlőből van, a különféle folyamatok során sok esetben használnak állati eredetű összetevőt...","id":"20201005_Gondolta_volna_hogy_a_legtobb_bor_nem_vegan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bd1b510-5ea7-4942-a76f-bb885a28187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27262bd-bc74-46db-8c9d-bd42c0ef15f8","keywords":null,"link":"/zhvg/20201005_Gondolta_volna_hogy_a_legtobb_bor_nem_vegan","timestamp":"2020. október. 05. 13:44","title":"Gondolta volna, hogy sok bor nem vegán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az új európai klímarendeletről és az azzal kapcsolatos jogalkotási munkáról vitatkoztak az Európai Parlamentben. Mindennek az alapját az Európai Bizottság által elkészített és benyújtott “green deal” törvénycsomag adja, ehhez képest határozza meg az Európai Parlament a saját pozícióját.","shortLead":"Az új európai klímarendeletről és az azzal kapcsolatos jogalkotási munkáról vitatkoztak az Európai Parlamentben...","id":"20201006_Klimavita_az_Europai_Parlamentben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78145c89-5178-4e0d-a0f6-e9157aec6920","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_Klimavita_az_Europai_Parlamentben","timestamp":"2020. október. 06. 20:25","title":"Klímavita az Európai Parlamentben: a német autógyáraktól a rénszarvasokig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48130f8-a912-4ef2-bc95-ead3db1c641b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Változnak a vásárlói szokások, de a koronavírus sem tett jót az üzletláncoknak.","shortLead":"Változnak a vásárlói szokások, de a koronavírus sem tett jót az üzletláncoknak.","id":"20201005_zara_hm_bezarasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48130f8-a912-4ef2-bc95-ead3db1c641b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81034c4a-5a7b-449a-96c4-72bd31584e71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_zara_hm_bezarasok","timestamp":"2020. október. 05. 17:50","title":"Több száz Zara és H&M zár be visszaesés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258b004e-9b8a-423d-80bd-79593ec12280","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"All-inclusive vagy félpanzió? Közel a forgalmas városközponthoz és a legnépszerűbb látványosságokhoz vagy inkább a legfélreesőbb helyen? Panorámaterasz vagy medence? Azt gondolnánk, ezek a legfontosabb kérdések, amelyek felmerülnek bennünk akkor, amikor az ideális szálláshelyet keressük. De meglepődnénk, ha tudnánk, hogy a szálláskeresők jelentős hányadának nem ez a legfontosabb szempont.","shortLead":"All-inclusive vagy félpanzió? Közel a forgalmas városközponthoz és a legnépszerűbb látványosságokhoz vagy inkább...","id":"magyartelekomnyrt_20201002_Ha_nincs_internet_nem_megyek__atalakulo_utazasai_szokasok_szallas_hu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=258b004e-9b8a-423d-80bd-79593ec12280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be569e2-b333-4020-8007-e395a63c7a17","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20201002_Ha_nincs_internet_nem_megyek__atalakulo_utazasai_szokasok_szallas_hu","timestamp":"2020. október. 05. 19:30","title":"„Ha nincs normális internet, én nem is megyek” – átalakuló utazásai szokásaink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"6aae4e94-3ff0-4d65-8d2a-06328554a5ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar könnyűzene-történet fontos és emblematikus kiadványát már az interneten is lapozgathatja az, akinek van Arcanum-előfizetése. ","shortLead":"A magyar könnyűzene-történet fontos és emblematikus kiadványát már az interneten is lapozgathatja az, akinek van...","id":"20201005_Visszasirjuk_a_90es_eveket_felkerultek_a_Wanted_magazin_lapszamai_az_internetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aae4e94-3ff0-4d65-8d2a-06328554a5ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88af8ccd-8287-41ee-9727-7618b56b30af","keywords":null,"link":"/elet/20201005_Visszasirjuk_a_90es_eveket_felkerultek_a_Wanted_magazin_lapszamai_az_internetre","timestamp":"2020. október. 05. 17:19","title":"Visszasírjuk a 90-es éveket: felkerültek a Wanted magazin lapszámai az internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külföldi turisták maradtak el leginkább a magyar szálláshelyekről, a belföldi forgalomban viszont csak minimális volt a csökkenés.","shortLead":"A külföldi turisták maradtak el leginkább a magyar szálláshelyekről, a belföldi forgalomban viszont csak minimális volt...","id":"20201007_hotel_ksh_vendegejszaka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12904879-3849-4114-8f63-a8abc5d02a6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_hotel_ksh_vendegejszaka","timestamp":"2020. október. 07. 10:07","title":"Nagyon hiányoznak a külföldiek a magyar hotelekből, hatalmas visszaesést mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f174d0e5-532e-451b-9fa7-d4a6c9ed3496","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple fontos küldetésének tartja a környezetvédelmet, ezért is érintette a vállalatot igen kellemetlenül, hogy az egyik, eszközselejtezésre/újrahasznosításra szakosodott alvállalkozója inkább értékesítette a megsemmisítésre ítélt készülékeket.","shortLead":"Az Apple fontos küldetésének tartja a környezetvédelmet, ezért is érintette a vállalatot igen kellemetlenül...","id":"20201005_apple_geep_canada_ujrahasznosto_vallalat_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f174d0e5-532e-451b-9fa7-d4a6c9ed3496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98c815d-d5f4-4dba-ab1e-136ec1efc285","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_apple_geep_canada_ujrahasznosto_vallalat_iphone","timestamp":"2020. október. 05. 16:33","title":"Az Apple-nek azt mondták, megsemmisítik a 100 000 készüléket – aztán inkább újra eladták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A keze még remeg, de az orvosokat is meglepte, mennyire jó tempóban gyógyul – mondta el Alekszej Navalnij.","shortLead":"A keze még remeg, de az orvosokat is meglepte, mennyire jó tempóban gyógyul – mondta el Alekszej Navalnij.","id":"20201006_Alekszej_Navalnij_mergezes_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80cf568e-a6af-4743-82ae-2af9bf3e9367","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Alekszej_Navalnij_mergezes_interju","timestamp":"2020. október. 06. 14:12","title":"Az első nagy interjúját adta Alekszej Navalnij a mérgezése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]