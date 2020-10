Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szervezők speciális orvosi központot alakítanak ki az olimpiai faluban.","shortLead":"A szervezők speciális orvosi központot alakítanak ki az olimpiai faluban.","id":"20201018_Tokio_2020_Az_olimpiai_faluban_is_tudjak_majd_kezelni_a_koronavirussal_fertozotteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e6f426-a65e-467e-b220-31d5fcf71927","keywords":null,"link":"/sport/20201018_Tokio_2020_Az_olimpiai_faluban_is_tudjak_majd_kezelni_a_koronavirussal_fertozotteket","timestamp":"2020. október. 18. 11:18","title":"Tokió 2020: Az olimpiai faluban is tudják majd kezelni a koronavírussal fertőzötteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0baa83-c82c-464b-99cc-dcd9d83990d8","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A hálapénz megmérgezi az orvos-beteg kapcsolatot, de az orvosok viszonyát is egymáshoz - állítja a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke, aki évekig dolgozott egy walesi magánkórházban is, így megvan a véleménye az állami és a magánegészségügy szétválasztásáról is. Portréinterjú Szabad Zoltánnal.","shortLead":"A hálapénz megmérgezi az orvos-beteg kapcsolatot, de az orvosok viszonyát is egymáshoz - állítja a Magyar Orvosok...","id":"202042_szabad_zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c0baa83-c82c-464b-99cc-dcd9d83990d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a96ab0-4a20-4262-8cda-fa4aa9f84e35","keywords":null,"link":"/360/202042_szabad_zoltan","timestamp":"2020. október. 16. 15:00","title":"Szabad Zoltán: \"A paraszolvencia a magyar egészségügy rákfenéje\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755bd8f2-01cb-47cf-9c65-2e6a9883cafe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magam adom című dal születésének a történetével megnyerte a közönségszavazást.







","shortLead":"A Magam adom című dal születésének a történetével megnyerte a közönségszavazást.







","id":"20201017_Vajon_ki_lehetett_Varga_Livius_titkos_muzsaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=755bd8f2-01cb-47cf-9c65-2e6a9883cafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8a2a37-d091-4f53-a36c-686da5c1574d","keywords":null,"link":"/kultura/20201017_Vajon_ki_lehetett_Varga_Livius_titkos_muzsaja","timestamp":"2020. október. 17. 15:19","title":"Vajon ki lehetett Varga Livius titkos múzsája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orvosok szerint kritikus a helyzet a szlovén kórházakban az intenzív ellátásra szoruló koronavírus-fertőzöttek számának növekedése miatt, miközben szombatra ismét megdőlt a korábbi csúcs az egy nap alatt regisztrált új fertőzöttek számában.","shortLead":"Az orvosok szerint kritikus a helyzet a szlovén kórházakban az intenzív ellátásra szoruló koronavírus-fertőzöttek...","id":"20201017_Valsagos_a_helyzet_a_szloveniai_korhazakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d925e307-6b5a-40c4-a221-2f1fc98e7b5f","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Valsagos_a_helyzet_a_szloveniai_korhazakban","timestamp":"2020. október. 17. 17:39","title":"Válságos a helyzet a szlovéniai kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718044d0-ad34-4ee6-ac43-790dbbb2e17e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jacinda Ardern magabiztos győzelmet aratott.","shortLead":"Jacinda Ardern magabiztos győzelmet aratott.","id":"20201017_Ertekeltek_a_jarvanykezelest_ujravalasztottak_az_ujzelandi_miniszterelnokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=718044d0-ad34-4ee6-ac43-790dbbb2e17e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4ff89c-ab0d-4a98-8fb5-33048c8f2b47","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Ertekeltek_a_jarvanykezelest_ujravalasztottak_az_ujzelandi_miniszterelnokot","timestamp":"2020. október. 17. 11:59","title":"Értékelték a járványkezelést: újraválasztották az új-zélandi miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombaton ismét 15 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Oroszországban, ahol a pandémia kitörése óta pénteken emelkedett először e fölé az egy nap alatt bejegyzett vírushordozók száma. Az országban 1,4 millió esetet tartanak számon, a halálos áldozatok száma szombaton átlépte a 24 ezret.","shortLead":"Szombaton ismét 15 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Oroszországban, ahol a pandémia kitörése óta pénteken...","id":"20201017_Oroszorszagi_koronavirusjarvany__rekordmagasban_a_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72066fb3-b043-4192-bdc3-09627e8d0d31","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Oroszorszagi_koronavirusjarvany__rekordmagasban_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. október. 17. 18:20","title":"Oroszországi koronavírus-járvány – rekordmagasban a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66be8f84-f15d-4ea8-aecf-9974a88a440d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pénteken este hat órakor sajtótájékoztatót tartottak a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói, miután Szarka Gábor kancellár bejelentette, hogy előrébb hozták az őszi szünetet, így péntek estig mindenkinek el kell hagynia az egyetem épületeit. A hallgatók közölték: a blokádot megerősítették, és amíg az autonómiát nem garantálják, fenn is tartják. ","shortLead":"Pénteken este hat órakor sajtótájékoztatót tartottak a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói, miután Szarka Gábor...","id":"20201016_SZFE_blokad_Vas_utca_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66be8f84-f15d-4ea8-aecf-9974a88a440d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a865fd-8e70-4dda-ae9f-0c4bc5a13eac","keywords":null,"link":"/kultura/20201016_SZFE_blokad_Vas_utca_percrol_percre","timestamp":"2020. október. 16. 17:45","title":"Fennmarad a blokád az SZFE-n, a hallgatók visszafoglalták az Ódry Színpadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cce859-03a8-4ffc-bd02-50f8a24af6cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A farmerek és a húsipar képviselői csaptak össze a növényi alapú termékek gyártóival, hogyan is nevezzék a húshelyettesítőből készült termékeket az Európai Unióban.","shortLead":"A farmerek és a húsipar képviselői csaptak össze a növényi alapú termékek gyártóival, hogyan is nevezzék...","id":"20201018_Ez_a_csata_nem_veres_hatalmas_vita_alakult_ki_az_EUban_a_muhusburgerek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0cce859-03a8-4ffc-bd02-50f8a24af6cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0c8067-6630-4447-b35e-a7fb6fa408db","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Ez_a_csata_nem_veres_hatalmas_vita_alakult_ki_az_EUban_a_muhusburgerek_miatt","timestamp":"2020. október. 18. 11:35","title":"Ez a csata nem véres: hatalmas vita alakult ki az EU-ban a műhúsburgerek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]