Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6201ea6e-8a9b-4e48-ba8d-7b1a965a5cc5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Sang-dinasztia korából származó, háromezer éves, nagy méretű, bronzból készült cintányért találtak egy Hunan tartományban folyó építkezésen – közölték a helyi kulturális hatóságok.","shortLead":"A Sang-dinasztia korából származó, háromezer éves, nagy méretű, bronzból készült cintányért találtak egy Hunan...","id":"20201025_3000_eves_bronz_cintanyer_kina_sang_dinasztia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6201ea6e-8a9b-4e48-ba8d-7b1a965a5cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf8214c-d948-43cf-b2cc-14101291f59b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_3000_eves_bronz_cintanyer_kina_sang_dinasztia","timestamp":"2020. október. 25. 16:03","title":"Találtak egy 3000 éves, 33 kilós cintányért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Géppel 233 beteget kell lélegeztetni.","shortLead":"Géppel 233 beteget kell lélegeztetni.","id":"20201026_Koronavirus_2316_uj_fertozott_47_halott_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52e5f44-1de5-4e36-b996-0ca8a760a3cd","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Koronavirus_2316_uj_fertozott_47_halott_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 26. 08:54","title":"Koronavírus: 2316 új fertőzött, 47 halott Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ed0645-408d-45a2-8261-2690f63ba5be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minszkben és több vidéki városban is folytatódtak vasárnap az Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfő elleni tüntetések. Az augusztusi elnökválasztáson elkövetett csalások miatt utcára vonult tömeget a rendőrök hang- és fénygránátokkal, valamint gumilövedékekkel próbálták meg szétzavarni.","shortLead":"Minszkben és több vidéki városban is folytatódtak vasárnap az Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfő elleni...","id":"20201025_Ismet_tobb_mint_szazezren_tuntettek_Feheroroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ed0645-408d-45a2-8261-2690f63ba5be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa195ebd-1b4f-461c-ac94-2f601674faf9","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Ismet_tobb_mint_szazezren_tuntettek_Feheroroszorszagban","timestamp":"2020. október. 25. 18:09","title":"Ismét több mint százezren tüntettek Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borbély Lénárd légzését jelenleg is oxigénnel segítik.","shortLead":"Borbély Lénárd légzését jelenleg is oxigénnel segítik.","id":"20201026_borbely_lenard_koronavirus_csepel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd284a47-441b-4afb-b7dd-a97a00d9330d","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_borbely_lenard_koronavirus_csepel","timestamp":"2020. október. 26. 08:24","title":"Mentők vitték kórházba Csepel koronavírusos polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6febde0-12b0-488f-8216-55938a031362","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azért orvosokhoz lehet menni. ","shortLead":"Azért orvosokhoz lehet menni. ","id":"20201024_Kijarasi_tilalom_van_Szlovakiaba_szinte_csak_munkaba_lehet_menni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6febde0-12b0-488f-8216-55938a031362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8833bca4-3fd9-4a21-9729-1a7ba2cc7fd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Kijarasi_tilalom_van_Szlovakiaba_szinte_csak_munkaba_lehet_menni","timestamp":"2020. október. 24. 12:08","title":"Kijárási tilalom van Szlovákiában, szinte csak munkába lehet járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az őszi szünetet az első utasítással előrébb hozták, most ráhúznak pár napot. ","shortLead":"Az őszi szünetet az első utasítással előrébb hozták, most ráhúznak pár napot. ","id":"20201025_Meghosszabbitottak_az_oszi_szunetet_a_Szinmuveszetin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1601c3a7-ef4c-4a0a-a901-dd7db7e48f4a","keywords":null,"link":"/kultura/20201025_Meghosszabbitottak_az_oszi_szunetet_a_Szinmuveszetin","timestamp":"2020. október. 25. 16:39","title":"Meghosszabbították az őszi szünetet a Színművészetin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Néppárt vezetője emberként is kudarcot vallott. ","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Néppárt vezetője emberként is kudarcot vallott. ","id":"20201025_Szijjarto_Tusk_biralat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43c68eb-171d-4fe7-ba09-056363a98be5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Szijjarto_Tusk_biralat","timestamp":"2020. október. 25. 11:11","title":"Szijjártó már azért is bírálja Tuskot, mert nem segített lélegeztetőgépeket beszerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e186b6-5deb-4be4-b8da-945c0b8a4ee7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell vezetésével lehet majd bejárni a magyar helyszíneket.","shortLead":"A modell vezetésével lehet majd bejárni a magyar helyszíneket.","id":"20201024_Palvin_Barbara_MTV_European_Music_Awards_musorvezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54e186b6-5deb-4be4-b8da-945c0b8a4ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb40c35-af95-4dbb-8779-f82b62cbed80","keywords":null,"link":"/elet/20201024_Palvin_Barbara_MTV_European_Music_Awards_musorvezeto","timestamp":"2020. október. 24. 11:27","title":"Palvin Barbara lesz az MTV European Music Awards egyik műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]