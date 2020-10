Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6407119a-9623-4b54-862e-f5268d45cf11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szeged–Szabadka vasútvonal Röszkéig tartó szakaszát építheti meg a V-Híd Zrt., amelynek a tavalyi árbevétele nem érte el a közbeszerzésen most elnyert összeget. Ez persze aprópénz a Belgrád–Budapest vasúti építkezés 700 milliárdos összegéhez képest, amelynek jelentős része szintén Mészáros cégeihez csordogál.","shortLead":"A Szeged–Szabadka vasútvonal Röszkéig tartó szakaszát építheti meg a V-Híd Zrt., amelynek a tavalyi árbevétele nem érte...","id":"20201027_Meszaros_Lorinc_most_eppen_18_kilometeres_vasutepitesre_nyert_45_milliard_forintot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6407119a-9623-4b54-862e-f5268d45cf11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0034743c-c307-4a23-be62-e0b09f9745b2","keywords":null,"link":"/kkv/20201027_Meszaros_Lorinc_most_eppen_18_kilometeres_vasutepitesre_nyert_45_milliard_forintot","timestamp":"2020. október. 27. 16:58","title":"Mészáros Lőrinc most éppen 18 kilométeres vasútépítésre nyert 45 milliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"","category":"vilag","description":"Kutyát sétáltatni maximum 500 méterre a lakhelytől lehet.","shortLead":"Kutyát sétáltatni maximum 500 méterre a lakhelytől lehet.","id":"20201027_Ejszakai_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be_Csehorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68b037f-a626-415f-a7df-4f26868055bc","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_Ejszakai_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be_Csehorszagban","timestamp":"2020. október. 27. 05:31","title":"Éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef356824-b1c5-49ec-9742-0521cbd3a3a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június 9-én a Groupama Arénában lép fel az Iron Maiden, ha a Covid is engedi.\r

\r

","shortLead":"Június 9-én a Groupama Arénában lép fel az Iron Maiden, ha a Covid is engedi.\r

\r

","id":"20201027_Jon_az_Iron_Maiden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef356824-b1c5-49ec-9742-0521cbd3a3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b933e2-e4d3-4270-bc85-d3dbbf76b1a4","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Jon_az_Iron_Maiden","timestamp":"2020. október. 27. 15:20","title":"Jön az Iron Maiden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44983e7-83f5-4e72-a5f0-374e166410c4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első filmnél még kiborult a kazah kormány, a legújabb Boratra már turisztikai kampányt építettek.","shortLead":"Az első filmnél még kiborult a kazah kormány, a legújabb Boratra már turisztikai kampányt építettek.","id":"20201027_Kazahsztan_rarepult_Boratra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f44983e7-83f5-4e72-a5f0-374e166410c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe309b67-b2d1-420d-915c-deb3b71c929e","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Kazahsztan_rarepult_Boratra","timestamp":"2020. október. 27. 10:25","title":"Kazahsztán rárepült Boratra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f4cf84-ce13-4cd4-80dc-cfa244410a48","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Elsősorban fiatal lányokat rabolnak el, akiket prostitúcióra kényszerítenek – hangzott el az Európai Parlament meghallgatásán. A rendőrség az esetek töredékét tudja felderíteni, az ebből származó illegális jövedelemnek pedig egy csak egy százalékát képesek lefoglalni a szervezett bűnözői csoportoktól.","shortLead":"Elsősorban fiatal lányokat rabolnak el, akiket prostitúcióra kényszerítenek – hangzott el az Európai Parlament...","id":"20201028_emberkereskedelem_prostitucio_ep_ensz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55f4cf84-ce13-4cd4-80dc-cfa244410a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6338d68a-2ad4-4d69-98d2-8584581fe39b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_emberkereskedelem_prostitucio_ep_ensz","timestamp":"2020. október. 28. 06:07","title":"Magyarország is az emberkereskedők egyik célpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzöttek száma 2291-gyel emelkedett egy nap alatt. Infografikán mutatjuk a járványhelyzet alakulását.","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma 2291-gyel emelkedett egy nap alatt. Infografikán mutatjuk a járványhelyzet alakulását.","id":"20201028_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33120ff6-c5ff-4d49-9291-c3bfe703dc5f","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 28. 09:00","title":"Negyvenhárom koronavírusos beteg halt meg kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"559a6c4d-ff28-48e3-ad6a-9e822e502b80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ítélet lényegében azt jelenti, hogy Keith Raniere, a Nxivm vezetője élete végéig börtönben marad.","shortLead":"Az ítélet lényegében azt jelenti, hogy Keith Raniere, a Nxivm vezetője élete végéig börtönben marad.","id":"20201028_120_ev_bortonre_iteltek_az_amerikai_szexszekta_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=559a6c4d-ff28-48e3-ad6a-9e822e502b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31031e1-b7dc-4869-8855-4a62d0634f82","keywords":null,"link":"/elet/20201028_120_ev_bortonre_iteltek_az_amerikai_szexszekta_vezetojet","timestamp":"2020. október. 28. 09:49","title":"120 év börtönre ítélték az amerikai szexszekta vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium új törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, számos változás jön. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium új törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, számos változás jön. ","id":"20201028_A_NAVnal_kell_majd_iparuzesi_ado_fizetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57eae7f-0fad-455d-81b7-aebaf4fb0560","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_A_NAVnal_kell_majd_iparuzesi_ado_fizetni","timestamp":"2020. október. 28. 11:12","title":"A NAV-nál kell majd iparűzési adót fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]