Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tavaly Magyarországon már 381 dollárral több az egy főre jutó GDP, mint Portugáliában, amely az előző mérésnél még előttünk állt a sorban.","shortLead":"Tavaly Magyarországon már 381 dollárral több az egy főre jutó GDP, mint Portugáliában, amely az előző mérésnél még...","id":"202042_versenyfutas_azunios_alsohazban_magyarportugal_helycsere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8170ca36-f43a-4748-a9f5-fef1ea5e8bc3","keywords":null,"link":"/360/202042_versenyfutas_azunios_alsohazban_magyarportugal_helycsere","timestamp":"2020. október. 29. 12:00","title":"Egy főre jutó GDP: Magyarország tavaly előrelépett az EU-rangsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a7911c-04c4-4498-84de-a0495445688e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1969. október 29-én küldték el az első jelet az internet elődjének számító ARPANET-en, de a művelet csak félig minősült sikeresnek. A folyamat egy dolog miatt viszont mégis hangsúlyos: ettől a pillanattól számítjuk az internetes kapcsolat létezését, mely éppen ma 51 esztendős. Az újabb mérföldkő apropóján érdekes statisztikákat mutatunk.","shortLead":"1969. október 29-én küldték el az első jelet az internet elődjének számító ARPANET-en, de a művelet csak félig minősült...","id":"20201029_internet_arpanet_vilaghalo_halozat_facebook_twitter_youtube_kozossegi_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1a7911c-04c4-4498-84de-a0495445688e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1ef355-632c-4ac3-b20f-0c586246c23b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_internet_arpanet_vilaghalo_halozat_facebook_twitter_youtube_kozossegi_media","timestamp":"2020. október. 29. 13:10","title":"51 éves lett az internet, a hely, ahol egy perc alatt is felfoghatatlanul sok minden történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár az Európai Unió jogkörén belül működik a fintech vállalkozás, gond esetén nem védi sem a magyar betétbiztosítás, és a jegybanknak sincs jogköre eljárni.","shortLead":"Bár az Európai Unió jogkörén belül működik a fintech vállalkozás, gond esetén nem védi sem a magyar betétbiztosítás, és...","id":"20201028_Az_MNB_arra_figyelmeztet_vigyazzon_a_Revoluttal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9a5154-4a3b-45f4-9088-6ff47a475387","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_Az_MNB_arra_figyelmeztet_vigyazzon_a_Revoluttal","timestamp":"2020. október. 28. 17:21","title":"Az MNB arra figyelmeztet, vigyázzon a Revoluttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d668e5c5-18f9-4e63-a833-5a5149425351","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Közel 82 ezer üvegcsét osztanak szét a tanárok között.","shortLead":"Közel 82 ezer üvegcsét osztanak szét a tanárok között.","id":"20201030_beres_csepp_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d668e5c5-18f9-4e63-a833-5a5149425351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb3c70d-ea15-4b35-ae1f-322e84f52cab","keywords":null,"link":"/elet/20201030_beres_csepp_koronavirus","timestamp":"2020. október. 30. 05:17","title":"Béres Cseppet adnak a pedagógusoknak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októberre 300 ezerre csökkent a regisztrált álláskeresők száma az ITM államtitkára szerint.","shortLead":"Októberre 300 ezerre csökkent a regisztrált álláskeresők száma az ITM államtitkára szerint.","id":"20201028_minimalber_targyalasok_300_ezer_allaskereso_itm_vkf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d63d56-322a-417b-ae5e-ae2ebb268008","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_minimalber_targyalasok_300_ezer_allaskereso_itm_vkf","timestamp":"2020. október. 28. 16:05","title":"Már tárgyalnak a jövő évi minimálbérről és bérminimumról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf705c2-7b57-4146-b742-aa00474ebaae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erőszakba, fosztogatásba torkollottak a Walter Wallace halála után kezdődött tüntetések.","shortLead":"Erőszakba, fosztogatásba torkollottak a Walter Wallace halála után kezdődött tüntetések.","id":"20201029_philadephia_kijarasi_tilalom_tuntetes_walter_wallace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbf705c2-7b57-4146-b742-aa00474ebaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cedf4e1e-5377-4d13-8f75-a28df78325bf","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_philadephia_kijarasi_tilalom_tuntetes_walter_wallace","timestamp":"2020. október. 29. 05:52","title":"Kijárási tilalmat vezettek be Philadelphiában az elharapózó erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mind a négy, ajánlattételre felkért gazdasági szereplő benyújtotta árajánlatát a szerdai határidőig.","shortLead":"Mind a négy, ajánlattételre felkért gazdasági szereplő benyújtotta árajánlatát a szerdai határidőig.","id":"20201029_lanchid_felujitas_ajanlattetel_bkk_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472513c7-5f2a-4346-8300-b7fe2681fad4","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_lanchid_felujitas_ajanlattetel_bkk_kozbeszerzes","timestamp":"2020. október. 29. 10:19","title":"Ismét közelebb kerültünk egy lépéssel ahhoz, hogy felújítsák a Lánchidat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"217-en haltak meg a járvány miatt egyetlen nap alatt. A 60 milliós országban közel 300 ezer aktív esetet tartanak számon, de a tesztelések is rekordot döntenek.","shortLead":"217-en haltak meg a járvány miatt egyetlen nap alatt. A 60 milliós országban közel 300 ezer aktív esetet tartanak...","id":"20201029_olaszorszag_koronavirus_ujabb_rekord_kozel_27_ezer_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca07781-436b-4f9f-9aba-1166b9722bae","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_olaszorszag_koronavirus_ujabb_rekord_kozel_27_ezer_fertozott","timestamp":"2020. október. 29. 18:59","title":"27 ezer új koronavírusost találtak Olaszországban, naponta dönt rekordot a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]