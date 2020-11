Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másodjára adott ki figyelmeztetést a Zerologon nevű sérülékenység miatt a Microsoft. A redmondi cég már elkészítette azokat a javításokat, melyek befoltozzák az elsősorban a Windows Server oprendszert érintő hibát, de könnyen lehet, hogy többen még nem is telepítették azokat.","shortLead":"Másodjára adott ki figyelmeztetést a Zerologon nevű sérülékenység miatt a Microsoft. A redmondi cég már elkészítette...","id":"20201103_windows_server_zerologon_serulekenyeg_hiba_microsoft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7c1aea-67f1-4eac-a662-080359f59535","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_windows_server_zerologon_serulekenyeg_hiba_microsoft","timestamp":"2020. november. 03. 09:49","title":"Komoly szerverbiztonsági hibára figyelmeztet a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5b5be5-bca6-4e72-916c-a6e6370a5e0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem volt még olyan amerikai elnökválasztási kampány, de talán eredményváró sem, amilyet ez az éjszaka ígér. Magyar idő szerint éjjel egytől sorra zárul a szavazás az USA államaiban, jön a szavazatok (és nyilvánvalóan az elektorok) számlálása, mégsem biztos, hogy hajnalra győztest hirdetnek. Soha ennyien nem adták még le ugyanis előre, illetve levélben a voksukat, így ezek perdöntők lehetnek - de talán napokon belül. Eközben azonban az sem kizárt, hogy Joe Biden vagy Donald Trump (bár erre utóbbinál kisebbnek tűnik az esély) földcsuszamlásszerű győzelmet arat. Tartson velünk az év egyik legizgalmasabb éjszakáján, kövesse a híreket percről percre.","shortLead":"Nem volt még olyan amerikai elnökválasztási kampány, de talán eredményváró sem, amilyet ez az éjszaka ígér. Magyar idő...","id":"20201103_Trump_vs_Biden_A_dontes_napja__percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff5b5be5-bca6-4e72-916c-a6e6370a5e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d337a8b0-b7e9-4b6c-9043-393142f5e817","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Trump_vs_Biden_A_dontes_napja__percrol_percre","timestamp":"2020. november. 03. 22:00","title":"Trump vs. Biden: A döntés napja - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2e6192-dc81-4919-a83d-d13bda462af6","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A lemondásra kényszerített eddigi legmagasabb rangú vatikáni tisztviselő, Becciu bíboros menesztése és a szexuális vádak alól felmentett Pell kardinális római visszatérése összefügghet. A háttérben a korrupció állhat.\r

\r

","shortLead":"A lemondásra kényszerített eddigi legmagasabb rangú vatikáni tisztviselő, Becciu bíboros menesztése és a szexuális...","id":"202044__forrongo_vatikan__pell_es_becciu__penz_es_szex__kardinalis_kerdesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f2e6192-dc81-4919-a83d-d13bda462af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50083d29-3e41-40d8-a844-ae7376e7372a","keywords":null,"link":"/360/202044__forrongo_vatikan__pell_es_becciu__penz_es_szex__kardinalis_kerdesek","timestamp":"2020. november. 02. 15:00","title":"Sikkasztás, intrika, konteó a Vatikánban – mintha egy új Dan Brown-regényt olvasnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251a9c6f-9eb6-4616-b83e-d84bde663162","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskola igazgatója szerint elérte a kritikus arányt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Az iskola igazgatója szerint elérte a kritikus arányt a fertőzöttek száma.","id":"20201102_nyiregyhaza_iskola_digitalis_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=251a9c6f-9eb6-4616-b83e-d84bde663162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2f9c93-7576-4f19-af30-98e1b37873ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_nyiregyhaza_iskola_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. november. 02. 18:44","title":"Digitális oktatásra tér át egy nyíregyházi iskola, miután 13 tanár és 18 diák megfertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd805b3-a881-4daf-a19d-04631b5748cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófa halálos áldozatainak száma mostanra 81-re nőtt.","shortLead":"A katasztrófa halálos áldozatainak száma mostanra 81-re nőtt.","id":"20201102_orban_viktor_torokorszag_foldrenges_erdogan_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbd805b3-a881-4daf-a19d-04631b5748cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc4e260-df8f-4866-a598-b1f788bb6514","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_orban_viktor_torokorszag_foldrenges_erdogan_elnok","timestamp":"2020. november. 02. 10:53","title":"Orbán magyar segítséget ajánlott Erdogannak a törökországi földrengés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3631be6f-9726-4ebf-826c-3fed73ed5211","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két indiai férfi átszámítva 13 millió forintért adott el egy tárgyat egy orvosnak, amiről azt állították, hogy az Aladdin lámpája. ","shortLead":"Két indiai férfi átszámítva 13 millió forintért adott el egy tárgyat egy orvosnak, amiről azt állították...","id":"20201102_Meregdragan_adtak_el_Aladdin_nem_letezo_lampajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3631be6f-9726-4ebf-826c-3fed73ed5211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695e889b-1f90-48df-a6e2-aa7f9f5dc084","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Meregdragan_adtak_el_Aladdin_nem_letezo_lampajat","timestamp":"2020. november. 02. 10:21","title":"Méregdrágán adták el Aladdin nem létező lámpáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány újranyitja a 25 éve bezárt külképviseletét a kambodzsai fővárosban, 47 milliárd forintos segélyhitelprogramot indít és a magyar Eximbank 15,5 milliárd forintos hitelkeretet nyit. Az a cél, hogy magyar vállalkozások is részt vegyenek a kambodzsai falumodernizációs programban.","shortLead":"A kormány újranyitja a 25 éve bezárt külképviseletét a kambodzsai fővárosban, 47 milliárd forintos segélyhitelprogramot...","id":"20201103_A_kormany_47_milliard_forintos_segelyprogramot_indit_a_Brusszel_altal_elmarasztalt_Kambodzsaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3990a7d-824e-4663-b208-61eba30eb3c1","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_A_kormany_47_milliard_forintos_segelyprogramot_indit_a_Brusszel_altal_elmarasztalt_Kambodzsaban","timestamp":"2020. november. 03. 11:51","title":"A kormány 47 milliárd forintos segélyprogramot indít a Brüsszel által elmarasztalt Kambodzsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb5b5c0-d3cd-43ca-a5d9-196103c15abb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete Zsolt tünetmentes és otthonról dolgozik, a városházán szünetel az ügyfélfogadás.","shortLead":"Fekete Zsolt tünetmentes és otthonról dolgozik, a városházán szünetel az ügyfélfogadás.","id":"20201103_Koronavirus_Salgotarjan_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdb5b5c0-d3cd-43ca-a5d9-196103c15abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4d3016-8983-4436-bc6a-fbc336674783","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Koronavirus_Salgotarjan_polgarmester","timestamp":"2020. november. 03. 10:13","title":"Koronavírusos lett Salgótarján polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]