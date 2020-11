Elérkezett a november közepe, ami a hazai elektronikai és egyéb áruházakban egyet jelent a Black Friday időszakával. Az amerikai szokásokkal ellentétben ugyanis Magyarországon a fekete péntek nem egy napra, hanem inkább egy körülbelül kéthetes időszakra esik, amikor egymást követik a különböző leárazások.

Bár rengeteg a vonzó ajánlat, ebben az időszakban is érdemes résen lenni – mondja Veres Patrik, a Bank360.hu szakértője. A reklámok mögött ugyanis néha nem egészen az várja a vásárlót, mint amire számít, elég csak az egyik legnagyobb hazai online áruházra gondolni, melyet 862 millió forintra büntettek idén, pont fekete péntekekhez kapcsolódó megtévesztő reklámjai miatt.

Másik oldalról pedig arra is érdemes figyelni, hogyha már kiválasztottunk egy akciós terméket, akkor miből fizetjük azt ki. Ebben az időszakban ugyanis sokan finanszírozzák vásárlásaikat külső forrásból, elég csak arra gondolni, hogy a jelenleg futó, karácsonyi szezonnal kiegészülő november-decemberi időszakban folyósítják az áruhitelek jelentős részét Magyarországon.

Áruhitel - még a 0 százalékkal is vigyázni kell

Az egyik legnépszerűbb, nagyobb értékű vásárlást finanszírozó hiteltípus az áruhitel. Ennek a megoldásnak az egyik előnye az egyszerűségben rejlik: az üzletben a vásárlással egybekötve igényelhetjük a hitelt és ha megfelelünk a feltételeknek, akkor már vihetjük is haza a kiszemelt árut. Gyakran webshopos vásárlás során is tudunk áruhitelt igényelni, a szerződést pedig pénzintézettől függően online, videóchaten vagy postán keresztül köthetjük meg.

Az áruhitel egy másik fontos előnye, hogy bár általánosságban a költsége igen magas – a teljes hiteldíjmutató (THM) akár 25-30 százalék is lehet –, most két körülmény is nekünk kedvez. Az egyik, hogy év végéig még érvényben van az újonnan folyósított hitelekre érvényes THM-plafon, így 2020 végéig legfeljebb 5,75 százalékos éves kamatot kell fizetnünk. És míg hosszabb futamidejű személyi kölcsönök esetében januártól megemelkedik a törlesztőnk, most több olyan áruhitel is elérhető, amelyeknél a teljes futamidőre 5,75 százalékos kamatot fizetünk majd.

A másik nekünk kedvező körülmény, hogy a november-decemberi időszakra – azaz fekete péntekre és karácsonyra – sok akciós ajánlattal is találkozhatunk, melyekkel 0 százalékos THM-ű hitelre, azaz költségek nélkül, részletre tudunk vásárolni.

E konstrukciók esetében azonban érdemes alaposan megvizsgálni a helyzetünket. Előfordulhat ugyanis, hogy a hitel költségét az áruház beépíti a termék árába, tehát tulajdonképpen van költségünk az ajánlattal, csak azt nem kamatnak hívják – hívja fel a figyelmet Veres Patrik, hozzátéve, hogy ezt a helyzetet könnyedén kivédhetjük, ha vásárlás előtt egy árösszehasonlító weboldal segítségével kiderítjük, hogy máshol mennyiért kínálják ugyanazt a terméket.

Más lehetőségeink is vannak

Ha nem akarunk áruhitelt felvenni, de mégis külső forrást vennénk igénybe a fekete pénteki vásárlásainkhoz, akkor lehetőségünk van hitelkártyával is fizetni. Ebben az esetben nagyon oda kell figyelni, hogy a kamatmentes időszakon belül fizessük vissza a teljes tartozásunkat, hiszen máskülönben közel 40 százalékos éves kamatot fogunk fizetni.

Ez a kamatmentes időszak a legtöbb hitelkártya esetében legfeljebb 45 nap, de csupán két hét is lehet, attól függően, hogy egy hónapon belül mikor vásároltunk, ezért nagyon fontos a hitelkártyánk pontos szabályaival tisztában lenni.

A hitelkártyás vásárlás azért is kedvező, mert a legtöbb pénzintézet különböző visszatérítéseket is nyújt a kártyahasználatért, így 1-2, de egyes esetekben 4-5 százalékot is visszakaphatunk a vásárlás árából. Érdemes ugyanakkor résen lenni: ezt a kedvezményt a bankok a kártyánk éves díjából és a visszafizetési csúszásokból finanszírozzák, ezért kérdéses, hogy érdemes-e egy-egy vásárlásért kiváltani egy hitelkártyát. Bár a bankok jellemzően elengedik az első éves kártyadíjat, a hitelkártyákkal könnyű megcsúszni, ezért többszörösen fizethetjük vissza egy adott vásárlás kedvezményét – ráadásul az is jellemző, hogy az ügyfél nem adja vissza a hitelkártyát a kedvezményes időszak után sem.

További lehetőség, hogy egy adott vásárlást személyi kölcsönből finanszírozunk. Ennek a hitelnek az igénylése egyszerű, sem fedezetre, sem pedig önerőre nincs szükség hozzá, különböző banki ajánlatokat pedig gyorsan összehasonlíthatunk a hvg.hu és a Bank360.hu közös Személyi Kölcsön Kalkulátorával.

A személyi kölcsön előnye, hogy szabadon felhasználható és akár hosszabb futamidővel is igényelhetjük, így alacsonyan tartva a törlesztőrészletet. A most elérhető hitelek fix kamatozásúak, a THM pedig több ajánlat esetében is 10 százalék alatti a teljes futamidő tekintetében.