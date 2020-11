Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"cd793b1c-4c45-445d-b0fd-6bc4e0ff5e4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak higiéniai okokból, de a folyamatosan mobilozók miatt is jó lehet a hagyományos rendszer átalakítása.","shortLead":"Nem csak higiéniai okokból, de a folyamatosan mobilozók miatt is jó lehet a hagyományos rendszer átalakítása.","id":"20201117_Labbal_kene_megnyomni_a_gyalogatkeloknel_a_gombot","timestamp":"2020. november. 17. 11:29","title":"Lábbal kéne megnyomni a gyalogátkelőknél a gombot?"},{"available":true,"c_guid":"6308d285-dab2-41b9-81cb-5974b685e1b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhányan máris komoly haszonra próbálnak szert tenni az amerikai piacon csak nemrég debütált PlayStation 5 újraértékesítésével.","shortLead":"Néhányan máris komoly haszonra próbálnak szert tenni az amerikai piacon csak nemrég debütált PlayStation 5...","id":"20201117_ps5_playstation_5_ebay_eladas_vasarlas_jatekkonzol","timestamp":"2020. november. 17. 11:03","title":"400-500 ezerért adják tovább az első PlayStation 5-öket az eBayen"},{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új kutatás szerint a home office hozzájárulhat a rasszizmus felerősödéséhez.","shortLead":"Egy új kutatás szerint a home office hozzájárulhat a rasszizmus felerősödéséhez.","id":"20201116_Minel_tobbet_dolgozunk_otthonrol_annal_eloiteletesebbek_lehetunk","timestamp":"2020. november. 16. 09:54","title":"Minél többet dolgozunk otthonról, annál előítéletesebbek lehetünk"},{"available":true,"c_guid":"faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intenzív osztályokon háromszor annyi hely van, mint amennyire most szükség van a miniszterelnök szerint.","shortLead":"Az intenzív osztályokon háromszor annyi hely van, mint amennyire most szükség van a miniszterelnök szerint.","id":"20201116_Orban_Viktor_koronavirus_beteg_intenziv","timestamp":"2020. november. 16. 09:37","title":"Orbán: 1634 intenzív ágy áll a koronavírusos betegek rendelkezésére"},{"available":true,"c_guid":"9818418b-cb31-4db8-83f3-7c69b4b305c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata górcső alá vette, hogy miként is tudta beleszuszakolni az Apple az iPhone 12 specifikációját az iPhone 12 minibe. Emellett pontozták a készülék javíthatóságát is.","shortLead":"Az iFixit csapata górcső alá vette, hogy miként is tudta beleszuszakolni az Apple az iPhone 12 specifikációját...","id":"20201117_apple_iphone_12_mini_teardown_ifixit","timestamp":"2020. november. 17. 10:03","title":"Szétszedték az iPhone 12 minit: hogy lett ilyen kicsi egy csúcstelefon? – íme az eredmény"},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdú-Biharból és Borsod-Abaúj-Zemplénből is több új koronavírusos esetet jelentettek, mint a fővárosból.","shortLead":"Hajdú-Biharból és Borsod-Abaúj-Zemplénből is több új koronavírusos esetet jelentettek, mint a fővárosból.","id":"20201116_koronavirus_fertozes_szabolcs_szatmar_bereg","timestamp":"2020. november. 16. 10:39","title":"Szabolcsban majdnem kétszer annyi új fertőzöttet azonosítottak, mint Budapesten"},{"available":true,"c_guid":"9287a93f-0204-4d76-8a64-910ee2c8e6a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hangok még az élete utolsó szakaszában is előhívták az emlékeit.","shortLead":"A hangok még az élete utolsó szakaszában is előhívták az emlékeit.","id":"20201116_Az_alzheimeres_balerina_videoja_sokat_elmond_a_zene_erejerol","timestamp":"2020. november. 16. 11:25","title":"Az alzheimeres balerina videója sokat elmond a zene erejéről"},{"available":true,"c_guid":"5973012c-2d2b-4cbf-9b03-1cda2c1244a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4937-tel nőtt az aktív esetszám úgy, hogy harmadannyit sem tesztelnek, mint amennyi minimálisan elfogadható volna.","shortLead":"4937-tel nőtt az aktív esetszám úgy, hogy harmadannyit sem tesztelnek, mint amennyi minimálisan elfogadható volna.","id":"20201117_jarvany_koronavirus_szamok_covid","timestamp":"2020. november. 17. 09:16","title":"91 újabb áldozata van a járványnak, ötezernél is több fertőzöttet találtak"}