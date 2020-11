Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1359d215-e697-45d0-996c-e9ec07705bfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem nyerte el a közönség tetszését a Rockefeller Center karácsonyfája. Érthető – de legalább a cég jól reagált a kritikára.","shortLead":"Nem nyerte el a közönség tetszését a Rockefeller Center karácsonyfája. Érthető – de legalább a cég jól reagált...","id":"20201118_New_York_karacsonyfa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1359d215-e697-45d0-996c-e9ec07705bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f450cc-15ab-4f50-b8b7-2afcca4242f2","keywords":null,"link":"/elet/20201118_New_York_karacsonyfa","timestamp":"2020. november. 18. 19:13","title":"A helyére érkezett New York híres karácsonyfája, és pont olyan lett, mint 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Megrendülve tudatjuk, hogy Benkő Laci, az Omega együttes alapítója, hosszas betegség után elhunyt” – közölte Facebook-oldalán a zenekar. Benkő László 77 éves volt.



","shortLead":"„Megrendülve tudatjuk, hogy Benkő Laci, az Omega együttes alapítója, hosszas betegség után elhunyt” – közölte...","id":"20201118_Elhunyt_az_Omega_billentyuse_Benko_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f9cf25-7e6c-45cd-999c-39616ba0d93d","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Elhunyt_az_Omega_billentyuse_Benko_Laszlo","timestamp":"2020. november. 18. 08:45","title":"Meghalt az Omega billentyűse, Benkő László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb095487-ded7-4684-8b8a-dfbf9c668790","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 121 ezer felett van. 7532 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 121 ezer felett van. 7532 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","id":"20201119_koronavirus_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb095487-ded7-4684-8b8a-dfbf9c668790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0975c6ef-3f42-4e83-9b45-e89b7827f566","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_koronavirus_fertozottek_szama","timestamp":"2020. november. 19. 09:17","title":"92 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7fd444-bb4e-416d-bbe8-92d4feecb748","c_author":"HVG","category":"360","description":"A milliárdos több más cégének is ez az épület a székhelye.","shortLead":"A milliárdos több más cégének is ez az épület a székhelye.","id":"202047_status_palace_palota_dukal_meszarosnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af7fd444-bb4e-416d-bbe8-92d4feecb748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107a757c-1ec3-4ced-bb82-7be261e6e7b7","keywords":null,"link":"/360/202047_status_palace_palota_dukal_meszarosnak","timestamp":"2020. november. 19. 12:00","title":"A Mészáros-birodalom új palotacége is Mészáros palotájába költözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A térkép a címe szerint településenkénti bontásban mutatná be a fertőzöttséget, illetve a koronavírusosak életkori megoszlását is ábrázolja.","shortLead":"A térkép a címe szerint településenkénti bontásban mutatná be a fertőzöttséget, illetve a koronavírusosak életkori...","id":"20201119_operativ_torzs_uj_terkepe_fertozottseg_telepulesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4945d99d-9202-4a5e-b48b-0022f108188c","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_operativ_torzs_uj_terkepe_fertozottseg_telepulesek","timestamp":"2020. november. 19. 07:58","title":"Új fertőzöttségi térképet közölt az operatív törzs, de ettől nem lesz senki okosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c45b341-3435-4630-b45f-1c6272febf7f","c_author":"Arató László / Brüsszel, Gergely Márton","category":"360","description":"A járvány politikai kockázatait éppen úgy kezeli Orbán Viktor, mint a tavasszal tette: fojtogatja az ellenzéket, kiszolgálja választói világképét, lestoppolja az adóforintokat, és vétóval ökölharcba rángatja Európát. Ha pedig a második hullám durvább az elsőnél, akkor Orbán is bedurvul.\r

","shortLead":"A járvány politikai kockázatait éppen úgy kezeli Orbán Viktor, mint a tavasszal tette: fojtogatja az ellenzéket...","id":"202047__jogallami_amokfutas__megzsarolt_europa__varsobudapesthenger__koki_saller_atombomba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c45b341-3435-4630-b45f-1c6272febf7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72fb932-f1d9-4757-ab59-73b187de6f69","keywords":null,"link":"/360/202047__jogallami_amokfutas__megzsarolt_europa__varsobudapesthenger__koki_saller_atombomba","timestamp":"2020. november. 19. 07:00","title":"Orbánnak van B-terve: ha az unió nem enged, Brüsszelből csinál kampánytölteléket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzletember a Project Syndicate-en ír arról, mire használja fel a Fidesz a koronavírus második hullámát. Az ország kirablását és az ellenzék lenyomását is megemlíti.","shortLead":"Az üzletember a Project Syndicate-en ír arról, mire használja fel a Fidesz a koronavírus második hullámát. Az ország...","id":"20201119_Soros_Gyorgyot_nagyon_felduhitette_Orban_vetoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee60cb1-e030-4878-a2b5-78fd5e2ecfd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_Soros_Gyorgyot_nagyon_felduhitette_Orban_vetoja","timestamp":"2020. november. 19. 10:31","title":"Soros Györgyöt nagyon feldühítette Orbán vétója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az aktív fertőzöttek már 734 ezren vannak. Lombardiában a kórházak telítettsége már meghaladta a 70 százalékot.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek már 734 ezren vannak. Lombardiában a kórházak telítettsége már meghaladta a 70 százalékot.","id":"20201117_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36dbb98-ed03-4d9a-b5a3-559d98aba436","keywords":null,"link":"/vilag/20201117_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. november. 17. 20:58","title":"Olaszországban egy nap alatt 731 koronavírusos beteg halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]