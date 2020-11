A demonstrációt a Solidarity Action Brussels nevű egyesület szervezte, amelynek nevében Rémy Bonny azt mondta a helyszínen EUrológus tudósítójának, hogy 2020-ban semmiféle diszkriminációt nem lehet elfogadni egyetlen kisebbséggel vagy csoporttal szemben. A tüntetők angolul és franciául hallgattak meg beszédeket és jelszavakat is kiabáltak, ahol már magyar szavak is elhangzottak, például “A család az család!” és “Magyarország mindenkié”. A felszólalók utaltak az Alaptörvény módosítása kapcsán arra, hogy az azonos neműeket kizárják a család fogalmából és lehetetlenné teszik számukra az örökbefogadást is. Elhangzott az is, hogy mindenkinek ugyanazokat a jogokat kell biztosítani, nemi identitástól és irányultságtól függetlenül.

Arra szólították fel a tagállamokat és az uniós intézményeket, hogy azonnal, késedelem nélkül és határozottan lépjenek fel a kisebbségek jogfosztásával szemben. Megemlítették azt is, hogy különösen súlyossá teszi a helyzetet, hogy ugyanez a két kormány a költségvetési pénzek blokkolásával egész Európát sakkban tartja. Rémy Bonny azt is elmondta, hogy a járvány során Magyarországon és Lengyelországban is a szexuális kisebbségeket sújtó intézkedések meghozatalára használták fel a kormányok a lezárásokat és a rendkívüli intézkedések lehetőségét.

A mintegy egy órás esemény végén a tüntetők a nagykövetség épülete elé gyertyákból kirakták az “LGBTI+” feliratot.