[{"available":true,"c_guid":"beb9b163-2072-46f9-9752-db16cb80cd27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elvileg fogyatékos gyerekeknek szól a pályázat, ellenzéki városvezetés még nem nyert. ","shortLead":"Elvileg fogyatékos gyerekeknek szól a pályázat, ellenzéki városvezetés még nem nyert. ","id":"20201126_A_Szerencsejatek_Zrt_Fidesz_maszoka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beb9b163-2072-46f9-9752-db16cb80cd27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7f7aa4-7336-4986-a757-c07dac8172dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_A_Szerencsejatek_Zrt_Fidesz_maszoka","timestamp":"2020. november. 26. 12:03","title":"A Szerencsejáték Zrt.-nél fideszes települések nyernek mászókát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152b04dd-2ccb-42af-9430-aafa3a1f2e99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszer 95 km/h-val, kicsit később 79 km/h-val ment a Mercedes sofőrje lakott területen belül.","shortLead":"Egyszer 95 km/h-val, kicsit később 79 km/h-val ment a Mercedes sofőrje lakott területen belül.","id":"20201126_toszeg_szolnok_gyorshajto_gyorshajtas_mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=152b04dd-2ccb-42af-9430-aafa3a1f2e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fd363a-76d3-4802-8e03-5d78c766b56f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_toszeg_szolnok_gyorshajto_gyorshajtas_mercedes","timestamp":"2020. november. 26. 16:23","title":"16 percen belül kétszer kaptak el egy gyorshajtót Szolnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e79ef3-79c4-4e6e-a530-b50d6d588aa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor az év elején lépett ki béta fázisából az Nvidia felhőalapú játékszolgáltatása. Most viszont már az iPhone- és iPad-felhasználók számára is elérhető.","shortLead":"Valamikor az év elején lépett ki béta fázisából az Nvidia felhőalapú játékszolgáltatása. Most viszont már az iPhone- és...","id":"20201125_nvidia_geforce_now_iphone_safari","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9e79ef3-79c4-4e6e-a530-b50d6d588aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af29d35-0a94-4a80-bf46-2c8e06a60b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_nvidia_geforce_now_iphone_safari","timestamp":"2020. november. 25. 10:33","title":"Már az iPhone-ján is elérheti az Nvidia játékszolgáltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58d5b05-f5b5-4531-9fc8-e33f343343c0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarország nagyon rosszul járna azzal, ha nem részesülne az Orbán Viktor vétójával blokkolt európai uniós helyreállítási alapból, az ugyanis nem hitelfelvételt jelentene, hanem támogatást – mondja Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki 2016-ig a Századvég Gazdaságkutató vezető munkatársa volt. A szakember szerint a kormány hamarosan rákényszerülhet az áfa csökkentésére is.","shortLead":"Magyarország nagyon rosszul járna azzal, ha nem részesülne az Orbán Viktor vétójával blokkolt európai uniós...","id":"202048_csusztatas_aveto_arnyekaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c58d5b05-f5b5-4531-9fc8-e33f343343c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62965165-e138-49be-9703-193195b44869","keywords":null,"link":"/360/202048_csusztatas_aveto_arnyekaban","timestamp":"2020. november. 26. 11:00","title":"Ha Orbán vétózik, uniós ingyen pénztől esünk el ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afbadba-7350-4ec2-ade0-8058dafc4e34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megszokásból vezetőknek ajánlott átnézni a listát.","shortLead":"Megszokásból vezetőknek ajánlott átnézni a listát.","id":"20201125_Ezeken_a_kozutakon_valtoztak_iden_a_sebesseghatarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4afbadba-7350-4ec2-ade0-8058dafc4e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e882d9b-7330-4341-b87b-239ea5c72609","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_Ezeken_a_kozutakon_valtoztak_iden_a_sebesseghatarok","timestamp":"2020. november. 25. 13:49","title":"Ezeken az utakon változtak idén a sebességhatárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12cf059-4501-4711-82f0-c19828b4e8f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdődött a dolgozók szűrése az intézményekben, megjöttek az első eredmények.\r

","shortLead":"Elkezdődött a dolgozók szűrése az intézményekben, megjöttek az első eredmények.\r

","id":"20201124_koronavirus_jarvany_fertozes_gyorsteszt_szures_kecskemet_ovoda_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b12cf059-4501-4711-82f0-c19828b4e8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e777859-d29f-47fd-a9fa-9f4bf677b9a0","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_koronavirus_jarvany_fertozes_gyorsteszt_szures_kecskemet_ovoda_karanten","timestamp":"2020. november. 24. 20:07","title":"Három kecskeméti óvodában teljes, négyben csoportos karantént rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5810cf7f-60cd-46b9-bce0-5b34ae5af0a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Sikerült elbontani a másfél évvel ezelőtti tűzvészben deformálódott állványzatot, így elkezdődhet az épületstabilizációs munka utolsó fázisa.","shortLead":"Sikerült elbontani a másfél évvel ezelőtti tűzvészben deformálódott állványzatot, így elkezdődhet...","id":"20201125_Notre_Dame_omlasveszely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5810cf7f-60cd-46b9-bce0-5b34ae5af0a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbc88b3-0bc7-45b0-9586-2541cc95f0a9","keywords":null,"link":"/vilag/20201125_Notre_Dame_omlasveszely","timestamp":"2020. november. 25. 08:07","title":"Elhárították az omlásveszélyt a Notre-Dame-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bíznak benne, hogy az egyetemet fenntartó kuratórium nem él újonnan kapott felhatalmazásával. ","shortLead":"Bíznak benne, hogy az egyetemet fenntartó kuratórium nem él újonnan kapott felhatalmazásával. ","id":"20201126_SZFE_kormanyrendelet_oktatas_felev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7873da3-d0fd-44a8-93da-40de4d1d85b9","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_SZFE_kormanyrendelet_oktatas_felev","timestamp":"2020. november. 26. 16:26","title":"Reagált az SZFE hallgatósága arra a hírre, hogy megsemmisíthetik a félévüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]