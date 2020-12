Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0268be32-f6b9-41cf-b7a8-d6c49712c134","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő év elejétől a Miniszterelnökséget vezető miniszter felel az uniós források felhasználásáért. ","shortLead":"A jövő év elejétől a Miniszterelnökséget vezető miniszter felel az uniós források felhasználásáért. ","id":"20201201_Gulyas_Gergelyhez_rendeli_az_unios_forrasok_felhasznalasat_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0268be32-f6b9-41cf-b7a8-d6c49712c134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3610ac19-8c55-42ca-8dd6-130dbab15669","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Gulyas_Gergelyhez_rendeli_az_unios_forrasok_felhasznalasat_a_kormany","timestamp":"2020. december. 01. 23:41","title":"Gulyás Gergelyhez rendeli az uniós források felhasználását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87aa96c4-9cd2-45cc-b9af-677fa2dae3ca","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"Mennyire is zsákmányolnak ki minket a németek?","shortLead":"Mennyire is zsákmányolnak ki minket a németek?","id":"20201201_Tamas_Ervin_Kiarusitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87aa96c4-9cd2-45cc-b9af-677fa2dae3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c11ebd-83d2-4878-9092-f23845bee76d","keywords":null,"link":"/360/20201201_Tamas_Ervin_Kiarusitas","timestamp":"2020. december. 01. 12:00","title":"Tamás Ervin: Orbán és a kiárusítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A utahi sivatag és a romániai Fejedelemasszony halma után ezúttal Kaliforniában helyezett el valaki egy 3 méter magas fémoszlopot.","shortLead":"A utahi sivatag és a romániai Fejedelemasszony halma után ezúttal Kaliforniában helyezett el valaki egy 3 méter magas...","id":"20201203_femoszlop_kalifornia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49be9e00-a641-4dd0-a40f-cf53496263d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_femoszlop_kalifornia","timestamp":"2020. december. 03. 09:03","title":"Újabb rejtélyes fémoszlop bukkant fel, most Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első szakaszban a lakosságnak csak nagyon kis csoportja kaphat oltást.","shortLead":"Az első szakaszban a lakosságnak csak nagyon kis csoportja kaphat oltást.","id":"20201202_Belgium_koronavirus_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7eee3a-ae61-484f-8aa7-33c1760f3fa2","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_Belgium_koronavirus_oltas","timestamp":"2020. december. 02. 19:23","title":"Belgium már január elején elkezdheti a lakosság beoltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c826306-aec8-4426-b51c-71b805cf9015","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Néhány napon belül a harmadik elnököt nevezték ki Peruban, ahol a zavargásoknak halálos áldozatai is vannak. A válságot mélyíti a világ egyik legsúlyosabb vírushelyzete.","shortLead":"Néhány napon belül a harmadik elnököt nevezték ki Peruban, ahol a zavargásoknak halálos áldozatai is vannak. A válságot...","id":"202048__fejetlenseg_peruban__megzavart_bicentenarium__elnokok__megpuccsolt_puccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c826306-aec8-4426-b51c-71b805cf9015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910ec2c0-4de2-422f-9805-39792eaaf685","keywords":null,"link":"/360/202048__fejetlenseg_peruban__megzavart_bicentenarium__elnokok__megpuccsolt_puccs","timestamp":"2020. december. 01. 15:00","title":"Megpuccsolt puccs: a több válságtól is sújtott Peru falja az elnököket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Karikó Katalin elmondása szerint sem a Magyar Tudományos Akadémia, sem a magyar innovációs miniszter nem gratulált még neki, de “ami késik, bizonyára nem múlik”. A biokémikus egy immunológussal együtt fedezte fel azt a módosított ribonukleinsavra épülő módszert, melyre alapozva készülnek most a legígéretesebb koronavírus-vakcinák.","shortLead":"Karikó Katalin elmondása szerint sem a Magyar Tudományos Akadémia, sem a magyar innovációs miniszter nem gratulált még...","id":"20201202_kariko_katalin_biontech_vakcina_koronavirus_biokemikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7b69cf-117d-4f8d-8c75-3f420440e5f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_kariko_katalin_biontech_vakcina_koronavirus_biokemikus","timestamp":"2020. december. 02. 13:31","title":"Karikó Katalin a HVG-nek: számomra fontos, hogy minél hamarabb minél több ember megkapja a vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91a27d9-b9c6-4dc2-acb3-3644f7ee5070","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Azt kínálták szolgáltatásként autókat vásárlóknak, hogy segítenek megspórolni a vagyonátírási illetéket.","shortLead":"Azt kínálták szolgáltatásként autókat vásárlóknak, hogy segítenek megspórolni a vagyonátírási illetéket.","id":"20201202_Tobb_mint_300_auto_atirasaval_ugyeskedeett_egy_csalo_paros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a91a27d9-b9c6-4dc2-acb3-3644f7ee5070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a052ae2-1e28-4fcf-b451-cc9118870940","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_Tobb_mint_300_auto_atirasaval_ugyeskedeett_egy_csalo_paros","timestamp":"2020. december. 02. 16:01","title":"Több mint 300 autó adásvételi papírjával trükköztek csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192fbb19-e00a-4943-b1c2-078fc2daf597","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai állami televízió közzétette azokat a képsorokat, amelyen a Csang'o-5 keddi landolását, valamint a mintavételi folyamatokat láthatjuk.","shortLead":"A kínai állami televízió közzétette azokat a képsorokat, amelyen a Csang'o-5 keddi landolását, valamint a mintavételi...","id":"20201203_kina_hold_szonda_csango_5_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=192fbb19-e00a-4943-b1c2-078fc2daf597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9085db3c-3efb-434a-82ac-8f31d5d2b62c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_kina_hold_szonda_csango_5_urkutatas","timestamp":"2020. december. 03. 08:33","title":"Videót küldött a Hold felszínéről a kínai szonda, már gyűjti a mintákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]