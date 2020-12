Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A volt külügyi államtitkár, jelenleg Mediaworks-vezér Szabó László rokonai más üzletekben is fantáziát látnak.","shortLead":"A volt külügyi államtitkár, jelenleg Mediaworks-vezér Szabó László rokonai más üzletekben is fantáziát látnak.","id":"202049_fourcardinal_kutatasfejleszto_lelegeztetogepbiznisz_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6210632-ee59-4dd3-95fb-c31b1a2472d7","keywords":null,"link":"/360/202049_fourcardinal_kutatasfejleszto_lelegeztetogepbiznisz_utan","timestamp":"2020. december. 05. 08:30","title":"A 17 milliárdos lélegeztetőgép-biznisz elnyerője kutatásba fektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0b41b-2690-4e53-9445-0ab3968f3cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brüsszeli botrány után Szájer kilépett a Fideszből is. ","shortLead":"A brüsszeli botrány után Szájer kilépett a Fideszből is. ","id":"20201204_Schmidt_Maria_kozalapitvanyabol_is_tavozik_Szajer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0b41b-2690-4e53-9445-0ab3968f3cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127d78da-e28e-4e60-a264-867af509b724","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Schmidt_Maria_kozalapitvanyabol_is_tavozik_Szajer","timestamp":"2020. december. 04. 09:16","title":"Schmidt Mária közalapítványából is távozik Szájer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyosan megsebesítettek egy prostituáltat a fővárosban. ","shortLead":"Súlyosan megsebesítettek egy prostituáltat a fővárosban. ","id":"20201205_Kinyitotta_a_prostitualt_az_ajtot_nekiesett_kessel_a_vendeg_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06acd40d-43ce-4aff-b3d0-23c56439e9b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Kinyitotta_a_prostitualt_az_ajtot_nekiesett_kessel_a_vendeg_Budapesten","timestamp":"2020. december. 05. 09:32","title":"Kinyitotta a prostituált az ajtót, nekiesett késsel a vendég Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa0415d-cdce-4de1-83ac-73fe87b371de","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyszeri vagyonadót vezetnek be Argentínában a koronavírus-járvány elleni védekezés finanszírozására, a járvány által leginkább sújtott vállalkozások és a szegények megsegítésére, valamint a hazai földgázipar fejlesztésének támogatására.","shortLead":"Egyszeri vagyonadót vezetnek be Argentínában a koronavírus-járvány elleni védekezés finanszírozására, a járvány által...","id":"20201205_Megadoztatjak_az_argentin_gazdagokat_a_koronavirusjaevany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aa0415d-cdce-4de1-83ac-73fe87b371de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d45faac-ac62-420d-94b6-844d0c3b9090","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Megadoztatjak_az_argentin_gazdagokat_a_koronavirusjaevany_miatt","timestamp":"2020. december. 05. 21:29","title":"Megadóztatják az argentin gazdagokat a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052e544f-309d-4287-82d2-8932b1f4575e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Mindenkinél jobban gyászolja szülőhazája, Argentína, és fogadott otthona, Nápoly Diego Maradonát, aki az országot és a várost is megajándékozta a nagyszerűvé válás számukra ritka örömével.","shortLead":"Mindenkinél jobban gyászolja szülőhazája, Argentína, és fogadott otthona, Nápoly Diego Maradonát, aki az országot és...","id":"202049__maradona_mitosza__argentina_es_napoly_fia__sebzett_anglia__aranykolyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=052e544f-309d-4287-82d2-8932b1f4575e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73ffc98-f2fd-46c9-b3ac-13cb7aeb5fdd","keywords":null,"link":"/360/202049__maradona_mitosza__argentina_es_napoly_fia__sebzett_anglia__aranykolyok","timestamp":"2020. december. 05. 16:00","title":"Maradona utcagyerekből Aranykölyök lett, majd megjárta a mennyet és a poklot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d689cc38-3a63-489c-824b-6a7bb1bfb563","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Tokaji Aszú egy idea, egy elképzelés, ami felé törekszünk - vallja az egyik tokaji borász. A világon egyedülálló bort bemutató dokumentumfilmben egy éven keresztül követhetjük végig, mennyi küzdelem árán kerül a palackokba a nedű. Folyékony Arany, első rész.","shortLead":"A Tokaji Aszú egy idea, egy elképzelés, ami felé törekszünk - vallja az egyik tokaji borász. A világon egyedülálló bort...","id":"20201205_Doku360_Folyekony_Arany_Elso_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d689cc38-3a63-489c-824b-6a7bb1bfb563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2bb7e5-65a3-46c2-9da5-5eeba408ee78","keywords":null,"link":"/360/20201205_Doku360_Folyekony_Arany_Elso_resz","timestamp":"2020. december. 05. 19:00","title":"Doku360: Annyira számítunk erre az évjáratra, kicsit gyengülnek idegeink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe88a16-a413-428a-9611-76b74ffdfdb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt bizonyítja be egy orosz művész.","shortLead":"Ezt bizonyítja be egy orosz művész.","id":"20201204_Minden_allatnak_jol_allna_ha_cicafeje_lenne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfe88a16-a413-428a-9611-76b74ffdfdb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1278c69-7942-4ca0-9090-05264522ea0e","keywords":null,"link":"/elet/20201204_Minden_allatnak_jol_allna_ha_cicafeje_lenne","timestamp":"2020. december. 04. 13:54","title":"Minden állatnak jól állna, ha cicafeje lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98420862-ab06-4ab1-a78a-c27cf7e32dad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Hawaiin lévő teleszkóp megfigyelései révén sikerült azonosítani a Föld körül keringő, eddig ismeretlen eredetű objektumot – közölte a NASA bolygókutató intézete, a kaliforniai Pasadenában lévő Jet Propulsion Laboratory.","shortLead":"A Hawaiin lévő teleszkóp megfigyelései révén sikerült azonosítani a Föld körül keringő, eddig ismeretlen eredetű...","id":"20201204_2020so_objektum_aszteroida_surveyor_2_urszonda_centaur_raketafokozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98420862-ab06-4ab1-a78a-c27cf7e32dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16627f2-311e-4c36-a551-eb3609414370","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_2020so_objektum_aszteroida_surveyor_2_urszonda_centaur_raketafokozat","timestamp":"2020. december. 04. 15:33","title":"Most már biztos, hogy nem aszteroida, hanem egy 54 éves rakéta a Föld körül keringő titokzatos objektum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]