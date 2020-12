Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e54061a-4ce6-4db9-9f3f-d6375cff192f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap ismét ezrek vonultak Minszk utcáira, hogy Lukasenka lemondását követeljék.","shortLead":"Vasárnap ismét ezrek vonultak Minszk utcáira, hogy Lukasenka lemondását követeljék.","id":"20201206_Tuntetes_Feheroroszorszag_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e54061a-4ce6-4db9-9f3f-d6375cff192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46262a8-a3a8-4698-b160-462cdfce3449","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Tuntetes_Feheroroszorszag_rendorseg","timestamp":"2020. december. 06. 19:20","title":"Több száz embert vettek őrizetbe az újabb tüntetéseken Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498dde02-e9c6-415a-a49b-86163e4e6024","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavasszal lehetett először hallani a pletykát, hogy a jelenleginél jóval nagyobb szenzort pakolna a jövő mobiljaiba a Samsung. A projektről egy belső felhasználásra szánt diasor egyik kockája is kiszivárgott.","shortLead":"Tavasszal lehetett először hallani a pletykát, hogy a jelenleginél jóval nagyobb szenzort pakolna a jövő mobiljaiba...","id":"20201207_samsung_600_megapixeles_kamera_szenzor_mobilkamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=498dde02-e9c6-415a-a49b-86163e4e6024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5c33b8-f9f6-4a2e-9fae-7beaf6171fb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_samsung_600_megapixeles_kamera_szenzor_mobilkamera","timestamp":"2020. december. 07. 17:03","title":"600 megapixeles mobilkamerát fejleszt a Samsung, így nézne ki vele a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Külső szövetségesként csatlakoznának a Fidesz képviselői az EPP-hez, ehhez azonban először el kellene hagyniuk a pártcsaládot.","shortLead":"Külső szövetségesként csatlakoznának a Fidesz képviselői az EPP-hez, ehhez azonban először el kellene hagyniuk...","id":"20201207_orban_fidesz_neppart_manfred_weber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52c9f85-083a-47f1-8c69-52b76faa68b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_orban_fidesz_neppart_manfred_weber","timestamp":"2020. december. 07. 21:33","title":"Lazább együttműködést akar Orbán a Fidesz és a Néppárt között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődött az inflációkövetés miatt megemelt árú 2021-es matricák előértékesítése.","shortLead":"Megkezdődött az inflációkövetés miatt megemelt árú 2021-es matricák előértékesítése.","id":"20201207_matol_kaphatok_a_dragabb_jovo_evi_autopalyamatricak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd835215-7fe7-4a99-8219-10b5bc78e01e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_matol_kaphatok_a_dragabb_jovo_evi_autopalyamatricak","timestamp":"2020. december. 07. 07:59","title":"Mától kaphatók a megdrágult jövő évi autópálya-matricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":" Joseph Deennek olyan jól megy a Fortnite, hogy az egyik nagyobb csapat le is igazolta őt. Fizetést és drága eszközöket is kap.","shortLead":" Joseph Deennek olyan jól megy a Fortnite, hogy az egyik nagyobb csapat le is igazolta őt. Fizetést és drága eszközöket...","id":"20201208_team_33_esport_videojatek_fortnite_joseph_deen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5added-c79e-4ff4-a39c-3d29b432ead7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_team_33_esport_videojatek_fortnite_joseph_deen","timestamp":"2020. december. 08. 09:03","title":"10 millió forintos szerződést kapott egy 8 éves videojátékos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az V. kerületi önkormányzat több cégének is dolgozik Nagy János érdekeltsége.","shortLead":"Az V. kerületi önkormányzat több cégének is dolgozik Nagy János érdekeltsége.","id":"20201207_allami_ceg_nagy_janos_orizet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75468e8-fc80-4f7b-bf87-9a0218e8ad6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_allami_ceg_nagy_janos_orizet","timestamp":"2020. december. 07. 19:55","title":"Állami cégeknek is dolgozott az őrizetbe vett helyettes államtitkár vállalkozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611ab887-6beb-4723-87ad-4202c4223ff6","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Új feladatokat határozott meg a kormány Káel Csaba kormánybiztos számára, amiből az következik, hogy egyszerre két miniszternek kell megfelelnie.","shortLead":"Új feladatokat határozott meg a kormány Káel Csaba kormánybiztos számára, amiből az következik, hogy egyszerre két...","id":"20201208_Ket_fonoke_lesz_a_filmkormanybiztosnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=611ab887-6beb-4723-87ad-4202c4223ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86538caa-1e9b-4580-aa31-15b0ed93cfd4","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_Ket_fonoke_lesz_a_filmkormanybiztosnak","timestamp":"2020. december. 08. 11:55","title":"Két főnöke lesz a filmkormánybiztosnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1ad66f-0c5a-4036-8f3c-cd0628f26931","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem csak az EU finanszírozása állhat le új költségvetés nélkül, de mély politikai válság is kialakulhat a magyar–lengyel vétó miatt. Erre figyelmeztet a Bloomberg helyzetértékelése, hozzátéve, hogy a helyzet igen súlyos. Megbénulhat a döntéshozatal, és mozgásba lendülhet a kétsebességes Európa terve.

","shortLead":"Nem csak az EU finanszírozása állhat le új költségvetés nélkül, de mély politikai válság is kialakulhat...","id":"20201207_Bloomberg_A_magyarlengyel_veto_megbenithatja_az_uniot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c1ad66f-0c5a-4036-8f3c-cd0628f26931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac4b186-ddfa-43f9-8841-45b9c2ecb20c","keywords":null,"link":"/360/20201207_Bloomberg_A_magyarlengyel_veto_megbenithatja_az_uniot","timestamp":"2020. december. 07. 08:30","title":"Bloomberg: A magyar–lengyel vétó megbéníthatja az uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]