Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd0d41fb-576e-4613-b80b-292ed85b07f8","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"\"Rubera úr, én vagyok Ferenc pápa, kétszer is kinyomta a hívásomat, alkalmas időben telefonálok?\" – ezzel hívta fel öt évvel ezelőtt a háromgyerekes, azonos nemű házasságban élő Andrea Ruberát a katolikus egyház feje. A hívő melegjogi aktivistával a gyereknevelésről, az őszinteségről és a hazugság áráról beszélgettünk. Portréinterjú.","shortLead":"\"Rubera úr, én vagyok Ferenc pápa, kétszer is kinyomta a hívásomat, alkalmas időben telefonálok?\" – ezzel hívta fel öt...","id":"202050_andrea_rubera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd0d41fb-576e-4613-b80b-292ed85b07f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9281a2-d470-430b-bc8c-b4ac312db018","keywords":null,"link":"/360/202050_andrea_rubera","timestamp":"2020. december. 13. 11:00","title":"Nagy család, két apa, egy Isten: \"Az őszinteségünk a gyerekeknek szól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beac9851-0030-488a-be77-d8a6eaea324e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"52 szürke tablettát találtak náluk, egyikük sem menekült az ereszen.","shortLead":"52 szürke tablettát találtak náluk, egyikük sem menekült az ereszen.","id":"20201212_Drogkereskedoket_fogtak_el_Kotajban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beac9851-0030-488a-be77-d8a6eaea324e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4eae00-9130-4eff-b1bd-7acae610d983","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Drogkereskedoket_fogtak_el_Kotajban","timestamp":"2020. december. 12. 15:46","title":"Drogkereskedőket fogtak el Kótajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadók akkor törtek be az iskolába, amikor a gyerekek már aludtak, és válogatás nélkül tüzet nyitottak.","shortLead":"A támadók akkor törtek be az iskolába, amikor a gyerekek már aludtak, és válogatás nélkül tüzet nyitottak.","id":"20201214_niger_fegyveres_tamadas_bentlakasos_iskola_eltunt_diakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75531a7d-2c68-4db3-9bc1-7f1453b75c15","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_niger_fegyveres_tamadas_bentlakasos_iskola_eltunt_diakok","timestamp":"2020. december. 14. 05:58","title":"Több mint háromszáz diák tűnt el egy fegyveres támadás során Nigériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf332452-d11f-463b-ad25-64eb8095e0d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tüneteik nem súlyosak, az állatok várhatóan teljesen fel fognak épülni.","shortLead":"A tüneteik nem súlyosak, az állatok várhatóan teljesen fel fognak épülni.","id":"20201212_Harom_holeopardot_is_megfertozott_a_koronavirus_a_lousvillei_allatkertben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf332452-d11f-463b-ad25-64eb8095e0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e300865e-a360-4dc3-950b-83a1a418769b","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Harom_holeopardot_is_megfertozott_a_koronavirus_a_lousvillei_allatkertben","timestamp":"2020. december. 12. 16:03","title":"Három hóleopárdot is megfertőzött a koronavírus a lousville-i állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerencsés nyertes közel 1,4 milliárd forintért jelentkezhet.\r

","shortLead":"A szerencsés nyertes közel 1,4 milliárd forintért jelentkezhet.\r

","id":"20201213_Elvittek_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525dcef0-d201-4874-8fdb-f05535b88cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Elvittek_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","timestamp":"2020. december. 13. 17:02","title":"Elvitték a hatos lottó főnyereményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A diákok az elmaradt vizsgáikat is letehetik. ","shortLead":"A diákok az elmaradt vizsgáikat is letehetik. ","id":"20201213_uj_tanterv_szfe_ervenytelenitett_szemeszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fdebb2-5ce0-46a6-933f-0e79f19dcfb8","keywords":null,"link":"/kultura/20201213_uj_tanterv_szfe_ervenytelenitett_szemeszter","timestamp":"2020. december. 13. 21:42","title":"Új tantervet készített az SZFE vezetése, februárban „pótolhatnak” a hallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4782a21c-307c-4e86-9e59-c7f0df13f355","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden valószínűség szerint az Allroad szabadidő-autó kiviteltől is búcsút kell vennünk.","shortLead":"Minden valószínűség szerint az Allroad szabadidő-autó kiviteltől is búcsút kell vennünk.","id":"20201214_jon_az_uj_audi_a4_v6os_dizel_nelkul_automatikus_parkolocetli_fizetessel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4782a21c-307c-4e86-9e59-c7f0df13f355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762345cf-c1c5-4b0f-8ddf-1a8ed0f42d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_jon_az_uj_audi_a4_v6os_dizel_nelkul_automatikus_parkolocetli_fizetessel","timestamp":"2020. december. 14. 06:41","title":"Jön az új Audi A4: V6-os dízel nélkül, automatikus parkolócetli fizetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdeec9b2-9c8e-4fc3-af59-9b4320f940c8","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Kevesebb adománnyal és sokkal kevesebb önkéntessel mennek neki a karácsonyi adománygyűjtésnek a segítő civil szervezetek. Jócskán kibővült a rászorulók köre és sokkal nehezebb lett célba juttatni az ajándékokat. A mostoha körülmények miatt kreatívnak kell lenni, mert rég volt ekkora szükség a segítségre.","shortLead":"Kevesebb adománnyal és sokkal kevesebb önkéntessel mennek neki a karácsonyi adománygyűjtésnek a segítő civil...","id":"20201212_Annyira_elcseszett_ez_az_ev_legalabb_a_veget_mentsuk_meg__civilek_a_valsagkaracsonyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdeec9b2-9c8e-4fc3-af59-9b4320f940c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b3899c-ab6b-49b3-9e63-f495f2e89d48","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Annyira_elcseszett_ez_az_ev_legalabb_a_veget_mentsuk_meg__civilek_a_valsagkaracsonyrol","timestamp":"2020. december. 12. 14:00","title":"\"Annyira elcseszett ez az év, legalább a végét mentsük meg\" – civilek a válságkarácsonyról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]