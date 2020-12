Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d329d2b6-968f-4add-86ac-6ee3dcd282e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több európai ország tiltja le az Egyesült Királyságból érkező repülőgépeket, miután a szigetországban egy fertőzőbb koronavírus-törzs terjed, amit nem tudnak egyelőre kontroll alatt tartani. ","shortLead":"Egyre több európai ország tiltja le az Egyesült Királyságból érkező repülőgépeket, miután a szigetországban...","id":"20201220_Magyarorszagra_meg_johetnek_a_brit_repulok_nyolc_EUs_orszagba_mar_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d329d2b6-968f-4add-86ac-6ee3dcd282e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135855c6-4f56-4581-9a74-327a2d3fc94e","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Magyarorszagra_meg_johetnek_a_brit_repulok_nyolc_EUs_orszagba_mar_nem","timestamp":"2020. december. 20. 20:36","title":"Magyarországra még jöhetnek a brit repülők, nyolc EU-s országba már nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3de8de-f97b-4717-bf43-667f6fc71e50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyikükhöz csak feszítővágóval fértek hozzá az összetört autóban.","shortLead":"Az egyikükhöz csak feszítővágóval fértek hozzá az összetört autóban.","id":"20201220_A_korlatozasok_ellenere_bulibol_tartott_haza_ket_fiatal_akik_fanak_csapodtak_egy_autoval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d3de8de-f97b-4717-bf43-667f6fc71e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169045b2-3466-4426-a96f-e22793fd5371","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_A_korlatozasok_ellenere_bulibol_tartott_haza_ket_fiatal_akik_fanak_csapodtak_egy_autoval","timestamp":"2020. december. 20. 20:01","title":"Súlyos balesetet élt túl két fiatal Mélykútnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab79362-073a-44ad-865e-f87ad38d7bb6","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Megalázóan alacsony bérek, munkaerőhiány, elviselhetetlen munkakörülmények, a Covid ehhez már csak a kegyelemdöfés volt - így jellemezték a gyermekotthonok egy részében uralkodó állapotokat az ott dolgozó, vagy a gyermekotthonok életére még a karantén alatt is rálátó forrásaink. A dolgozókat nem tesztelik, több otthonban felütötte már a fejét a koronavírus. A gyámok nem tudják látogatni a gyerekeket, egyes otthonokban gyereknek és gondozónak lenni is óriási kihívás. Az intézmények sokszor már abnormális szinten szorulnak adományozók, civilszervezetek segítségére. A kormány mindeközben szűkíti az örökbefogadás lehetőségeit, vagyis a már így is jócskán túlterhelt rendszerben még több gyerek maradhat benne.","shortLead":"Megalázóan alacsony bérek, munkaerőhiány, elviselhetetlen munkakörülmények, a Covid ehhez már csak a kegyelemdöfés volt...","id":"20201220_aldatlan_allapotok_az_aldott_unnepre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ab79362-073a-44ad-865e-f87ad38d7bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda4b8c4-94a8-4b72-951d-168cc33835ee","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_aldatlan_allapotok_az_aldott_unnepre","timestamp":"2020. december. 20. 14:00","title":"Áldatlan állapotok vannak az áldott ünnepeken egyes gyermekotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"December 23-án este 7-től lekapcsolják a díszkivilágítást, miután Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, az iparűzési adót felére csökkentik, hogy a járványhelyzetben segítsenek a kkv-knak és az egyéni vállalkozóknak. ","shortLead":"December 23-án este 7-től lekapcsolják a díszkivilágítást, miután Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette...","id":"20201220_Sotet_idok_ellen_sotetseggel_tiltakozik_Karacsony_es_tobb_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de4abb6-948b-42f1-8f61-8620a16977f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Sotet_idok_ellen_sotetseggel_tiltakozik_Karacsony_es_tobb_polgarmester","timestamp":"2020. december. 20. 18:44","title":"\"Sötét idők ellen\" sötétséggel tiltakozik Karácsony Gergelytől Márki-Zay Péterig több polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f3f7ad-688c-4ef7-a344-cc690140edb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem bírták ki, hogy ne igyanak vezetés előtt.","shortLead":"Nem bírták ki, hogy ne igyanak vezetés előtt.","id":"20201219_Het_ittas_sofort_fogtak_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02f3f7ad-688c-4ef7-a344-cc690140edb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d697ed81-0c08-4e44-8819-63b103411b7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Het_ittas_sofort_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2020. december. 19. 12:02","title":"Hét ittas sofőrt fogtak a miskolci rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Operett, rockopera, musical, balett is látható lesz a karácsony és szilveszter közötti napokban a Budapesti Operettszínház online előadásain.","shortLead":"Operett, rockopera, musical, balett is látható lesz a karácsony és szilveszter közötti napokban a Budapesti...","id":"20201219_Nepszeru_eloadasait_kozvetiti_online_az_unnepi_idoszakban_az_Operettszinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0deb2371-d729-429e-811d-3081b31d5310","keywords":null,"link":"/elet/20201219_Nepszeru_eloadasait_kozvetiti_online_az_unnepi_idoszakban_az_Operettszinhaz","timestamp":"2020. december. 19. 15:10","title":"Népszerű előadásait közvetíti online az ünnepi időszakban az Operettszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6bc95e-7d38-4365-986f-384d6f944b05","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magasabban fekvő területeken zúzmara rakódott a fákra és elektromos távvezetékekre, emiatt óvatosságra inti a hegyvidéki tájakon kirándulókat az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Pilisi Parkerdő.","shortLead":"A magasabban fekvő területeken zúzmara rakódott a fákra és elektromos távvezetékekre, emiatt óvatosságra inti...","id":"20201219_Vigyazzanak_a_kirandulok_letorhetnek_a_jeges_zuzmaras_agak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af6bc95e-7d38-4365-986f-384d6f944b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7225b744-d5cf-4329-ab89-5669b6eae62c","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Vigyazzanak_a_kirandulok_letorhetnek_a_jeges_zuzmaras_agak","timestamp":"2020. december. 19. 11:03","title":"Vigyázzanak a kirándulók, letörhetnek a jeges, zúzmarás ágak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1ce8b8-83ca-4130-aafd-9b3e3a0371da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen addig, amíg utol nem ért egy előtte haladó kerékpárost. ","shortLead":"Egészen addig, amíg utol nem ért egy előtte haladó kerékpárost. ","id":"20201220_Legalabb_80_kmhval_hajtott_a_furgonos_a_bicikliuton__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a1ce8b8-83ca-4130-aafd-9b3e3a0371da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25367456-7f79-4551-a46b-659d8aed585a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_Legalabb_80_kmhval_hajtott_a_furgonos_a_bicikliuton__video","timestamp":"2020. december. 20. 14:27","title":"Legalább 80 km/h-val hajtott egy furgonos a bicikliúton - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]