[{"available":true,"c_guid":"a471be44-14db-41ef-9837-656b45fbff70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkérdezték szerte az EU-ban, kit, mennyire zavarnak a szomszédok és az utcáról beszűrődő zajok.","shortLead":"Megkérdezték szerte az EU-ban, kit, mennyire zavarnak a szomszédok és az utcáról beszűrődő zajok.","id":"20210103_A_magyarokat_zavarjak_az_egyik_legkevesbe_a_hangoskodo_szomszedok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a471be44-14db-41ef-9837-656b45fbff70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc9b82b-8bd9-4fb3-a060-23a1a84f2eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_A_magyarokat_zavarjak_az_egyik_legkevesbe_a_hangoskodo_szomszedok","timestamp":"2021. január. 03. 12:42","title":"Gondolta volna, hogy a magyarokat alig zavarják a hangoskodó szomszédok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy héttel meghosszabbították a teljes zárlatot az országban.","shortLead":"Egy héttel meghosszabbították a teljes zárlatot az országban.","id":"20210104_Ausztria_koronavirus_mutacio_teljes_zarlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be9d453-c6ef-4cab-aaed-69004d7e0fbd","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Ausztria_koronavirus_mutacio_teljes_zarlat","timestamp":"2021. január. 04. 17:44","title":"Ausztriában is megjelent a koronavírus új mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c24a0a-099c-4576-a8a5-0e0e2a232717","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael Gruenert és feleségét síelés közben, a dél-tiroli Schnalstalnál sodorta el a lavina.","shortLead":"Michael Gruenert és feleségét síelés közben, a dél-tiroli Schnalstalnál sodorta el a lavina.","id":"20210104_lavina_vegzett_raiffeisen_volt_igazgatojaval_ausztria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61c24a0a-099c-4576-a8a5-0e0e2a232717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3ac633-65f2-461c-a115-a5badc2bc20b","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_lavina_vegzett_raiffeisen_volt_igazgatojaval_ausztria","timestamp":"2021. január. 04. 06:41","title":"Lavina végzett a Raiffeisen Bank volt igazgatójával Dél-Tirolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603918f6-2bdf-41de-af3b-18815df88c9a","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Jonathan Wilsont, a Blizzard újságíróját nem csupán az új generációs futballszakírók legjobbjai között szokás emlegetni, de ő egyben azok közé is tartozik, akik a pályán látottakat és a sport történelmét is közelebb tudják hozni a nézőhöz. Az angol szakember újra könyvet írt, ezúttal a magyar fociról. Ebből a többi között kiderül az is, hogy az Aranycsapat csak az egyik nagy dolog, amivel Magyarország átírta a sporttörténelmet. Interjú.","shortLead":"Jonathan Wilsont, a Blizzard újságíróját nem csupán az új generációs futballszakírók legjobbjai között szokás...","id":"20210103_jonathan_wilson_aranycsapat_magyar_valogatott_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=603918f6-2bdf-41de-af3b-18815df88c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e862501-5b97-4efc-bfe2-b6a982adf585","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_jonathan_wilson_aranycsapat_magyar_valogatott_interju","timestamp":"2021. január. 03. 17:00","title":"\"Senkinek sem volt olyan hatása a világ futballjára, mint a magyaroknak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b94a8-3210-44b3-81ec-99e93a6c7a14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország tavaly áprilisban jelentette be, hogy hitelkártya méretű SIM-kártya-tartóit fele akkora formátumra cseréli. Az intézkedésnek meg is lett az eredménye, itthon és globálisan is.","shortLead":"A Vodafone Magyarország tavaly áprilisban jelentette be, hogy hitelkártya méretű SIM-kártya-tartóit fele akkora...","id":"20210104_vodafone_kismeretu_sim_kartya_tarto_muanyagszemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b94a8-3210-44b3-81ec-99e93a6c7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62046e9-3c52-42d5-ac67-1dc0ccafa008","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_vodafone_kismeretu_sim_kartya_tarto_muanyagszemet","timestamp":"2021. január. 04. 16:33","title":"Már 1,6 tonna műanyagot spórolt a Vodafone csupán azzal, hogy megfelezte a SIM-kártyák tartóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a400428-0885-4f0c-a2b8-613adfe60b25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A papírtekercsek elektronikus megfelelőjében találta meg a megoldást a TCL az okostelefonok képernyőjének megnövelésére.","shortLead":"A papírtekercsek elektronikus megfelelőjében találta meg a megoldást a TCL az okostelefonok képernyőjének megnövelésére.","id":"20210104_tcl_feltekerheto_telefon_prototipusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a400428-0885-4f0c-a2b8-613adfe60b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6772e19-3c93-44c3-9334-8a09341277bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_tcl_feltekerheto_telefon_prototipusa","timestamp":"2021. január. 04. 11:03","title":"A feltekerhető tévé után jöhetnek a feltekerhető telefonok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6053161-17c6-4bce-a282-60968065716a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az önkényes vontatásról videó is készült.","shortLead":"Az önkényes vontatásról videó is készült.","id":"20210104_Penzbirsagot_kapott_egy_autos_aki_elvontatott_egy_szerinte_utban_levo_masik_kocsit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6053161-17c6-4bce-a282-60968065716a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37699d1-b58c-4cff-809c-47620e3b4658","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_Penzbirsagot_kapott_egy_autos_aki_elvontatott_egy_szerinte_utban_levo_masik_kocsit","timestamp":"2021. január. 04. 16:15","title":"Pénzbírságot kaphat egy autós, aki elvontatott egy szerinte útban lévő másik kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593c76e9-4258-4097-96f2-ec28fc511c48","c_author":"Marton Éva","category":"360","description":"Eltávolodva egy kicsit a verseléstől, naplószerűen jegyezte le érzéseit, gondolatait Al-dunai álom című könyvében egy letűnőben lévő világról a vidéki életet tervező költő. Interjú.","shortLead":"Eltávolodva egy kicsit a verseléstől, naplószerűen jegyezte le érzéseit, gondolatait Al-dunai álom című könyvében...","id":"202046__szalinger_balazs_kolto__apatortenetekrol_megzabolazasrol__uj_vilagteremtes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=593c76e9-4258-4097-96f2-ec28fc511c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ae9fce-5387-4109-b862-ae61b2f5c833","keywords":null,"link":"/360/202046__szalinger_balazs_kolto__apatortenetekrol_megzabolazasrol__uj_vilagteremtes","timestamp":"2021. január. 04. 13:00","title":"Szálinger Balázs: Az ember fásult lesz, amikor képtelen változtatni a helyzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]