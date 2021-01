Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dccc377-14ce-4fbf-a637-11d94681053a","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Mit kezdhet egy fiatal ma az ötleteivel? Hol és hogyan találhat támogatásra, együtt gondolkodásra és mentorálásra? Körbenéztünk, hogy működik ez a nagyvilágban – és itthon, hogyan lesz egy jó és merész gondolatból támogatott projekt.","shortLead":"Mit kezdhet egy fiatal ma az ötleteivel? Hol és hogyan találhat támogatásra, együtt gondolkodásra és mentorálásra...","id":"20201223_Mindegy_honnan_jossz_ha_van_egy_jo_otleted_telekom_magentakraft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dccc377-14ce-4fbf-a637-11d94681053a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5bb08e-5890-4521-ba1a-cfbf9e092638","keywords":null,"link":"/brandchannel/20201223_Mindegy_honnan_jossz_ha_van_egy_jo_otleted_telekom_magentakraft","timestamp":"2021. január. 15. 11:30","title":"Balkonkertész és profi könyvelő: mutatjuk a legjobb, magyar fiatalok által fejlesztett appokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ elnöke szerint nem gondolkodnak az NB I.-ben létszámcsökkentésben, a klubok költségvetése stabil, Marco Rossi szerződéséről még tárgyalnak.","shortLead":"Az MLSZ elnöke szerint nem gondolkodnak az NB I.-ben létszámcsökkentésben, a klubok költségvetése stabil, Marco Rossi...","id":"20210115_csanyi_sandor_stadion_mlsz_nb_i","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872fb27d-ab70-4ea7-abd5-a597d450a4ee","keywords":null,"link":"/sport/20210115_csanyi_sandor_stadion_mlsz_nb_i","timestamp":"2021. január. 15. 12:42","title":"Csányi Sándor: Nem kell több stadiont építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb6c8346-4422-44a4-abea-4c83bb84b649","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A Central-csoport milliárdos haszonra tett szert azon, hogy mentőangyalként befektetett az utazási irodába.","shortLead":"A Central-csoport milliárdos haszonra tett szert azon, hogy mentőangyalként befektetett az utazási irodába.","id":"202048__neckermann__valsagcsapasok__koronaallo_utak__utkeresok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb6c8346-4422-44a4-abea-4c83bb84b649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4209a2d-76f3-4453-82a8-3360cbf88ee6","keywords":null,"link":"/360/202048__neckermann__valsagcsapasok__koronaallo_utak__utkeresok","timestamp":"2021. január. 14. 15:00","title":"Gyökeres váltásra készül a túlélés érdekében a Neckermann új tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Meg is célozták gyorsan a világelsőséget.","shortLead":"Meg is célozták gyorsan a világelsőséget.","id":"20210115_Kinaban_allitjak_mar_majdnem_teljesen_helyreallt_a_legikozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c432b1-2e56-4b7d-9641-a5a584656758","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_Kinaban_allitjak_mar_majdnem_teljesen_helyreallt_a_legikozlekedes","timestamp":"2021. január. 15. 13:29","title":"Kínában állítják: már majdnem teljesen helyreállt a légiközlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec889eb3-bf12-41ee-8593-f6e404b60444","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Mihail Gorbacsov egykori szovjet elnök igazi és egyedülálló reformer volt, nem tudnék a világtörténelemben más példát mondani arra, hogy valaki ilyen világméretű, pozitív reformot hajtott volna végre, méghozzá vér nélkül – véli Zolcer János, a 'Gorbacsov titkai – az ember, aki megváltoztatta a világot' című könyv szerzője. A Kossuth könyvkiadónál megjelent mű egy húsz éves barátság eredménye.","shortLead":"Mihail Gorbacsov egykori szovjet elnök igazi és egyedülálló reformer volt, nem tudnék a világtörténelemben más példát...","id":"20210114_Gorbacsov_a_boldogtalan_reformer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec889eb3-bf12-41ee-8593-f6e404b60444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd039114-a8ab-45b2-a523-01dc98bdcf78","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_Gorbacsov_a_boldogtalan_reformer","timestamp":"2021. január. 14. 09:31","title":"\"Ha Gorbacsov keményvonalas vezető lett volna, akár még mindig uralkodhatna\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Egyre több jel utal arra, hogy ha a jelenlegi 10 kötelező védőoltás közé még nem is kerül be a Covid-vakcina, az állam egyre nagyobb elánnal próbálja az oltópontok felé terelni az embereket. Naprakész információk megosztása és közérthető kommunikáció híján teszi ezt azzal az eszközzel, amihez szokott: nyomásgyakorlással. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) álláspontja szerint indokolt lenne a kötelező oltás. Arról, hogy miért és hogyan, Dr. Nagy Marcellal, foglalkozásegészségügyi orvossal a MOK titkárával beszélgettünk. ","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy ha a jelenlegi 10 kötelező védőoltás közé még nem is kerül be a Covid-vakcina, az állam...","id":"20210113_A_kotelezo_oltas_nem_azt_jelenti_hogy_kommandosok_fogjak_rajtautesszeruen_beadni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade3bd8c-ea60-4b74-b08c-18372b4a09b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_A_kotelezo_oltas_nem_azt_jelenti_hogy_kommandosok_fogjak_rajtautesszeruen_beadni","timestamp":"2021. január. 13. 14:05","title":"\"A kötelező oltás nem azt jelenti, hogy kommandósok fogják rajtaütésszerűen beadni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6669075b-f669-48f3-addc-a3c1bc23bb60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jóhírnév megsértése miatt indított keresetet pedig be is fogadta a bíróság az egyesületet képviselő Magyar Helsinki Bizottság szerint. A pert a Meseország mindenkié meseantológia kiadása után ellenük folyó kampány miatt indították.","shortLead":"A jóhírnév megsértése miatt indított keresetet pedig be is fogadta a bíróság az egyesületet képviselő Magyar Helsinki...","id":"20210113_meseorszag_per_magyar_nemzet_labrisz_helsinki_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6669075b-f669-48f3-addc-a3c1bc23bb60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907155c4-69b4-42af-a026-d560010e1c8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_meseorszag_per_magyar_nemzet_labrisz_helsinki_bizottsag","timestamp":"2021. január. 13. 14:59","title":"A Meseország elleni kampány miatt beperelte a Magyar Nemzetet a Labrisz Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengeteg sztár feltűnik majd az élő műsorban.","shortLead":"Rengeteg sztár feltűnik majd az élő műsorban.","id":"20210113_tom_hanks_joe_biden_kamala_harris_beiktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002a6ff9-95a8-4f81-980e-c83906041448","keywords":null,"link":"/elet/20210113_tom_hanks_joe_biden_kamala_harris_beiktatas","timestamp":"2021. január. 13. 16:57","title":"Tom Hanks közvetíti Joe Biden és alelnöke, Kamala Harris beiktatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]