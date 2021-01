Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Olcsó intézkedés a fiatalok szja-mentessége, mert a fiatal foglalkoztatottak kevesen vannak, csak 280 ezren, és ők keresnek a legrosszabbul. Az országgyűlési választások kampányában viszont jól eladható intézkedés. Ha a mentesség sávos lesz, ahogy ígérik, akkor a Fidesz lényegében kukába hajítja az egykulcsos szja ideáját.","shortLead":"Olcsó intézkedés a fiatalok szja-mentessége, mert a fiatal foglalkoztatottak kevesen vannak, csak 280 ezren, és ők...","id":"20210115_A_Fidesz_egy_stadion_arat_adja_a_fiatal_dolgozoknak_a_valasztas_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3faf300-59ef-43cf-8b68-118d312b44f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_A_Fidesz_egy_stadion_arat_adja_a_fiatal_dolgozoknak_a_valasztas_elott","timestamp":"2021. január. 15. 11:30","title":"A Fidesz egy stadion árát adja a fiatal dolgozóknak a választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5fbd85-3d1b-4008-b891-dd6c06e4c216","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint aki jogosulatlanul vesz fel oltást, azt szankcionálni fogják.","shortLead":"Az Emmi szerint aki jogosulatlanul vesz fel oltást, azt szankcionálni fogják.","id":"20210115_rtl_hirado_koronavirus_vakcina_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb5fbd85-3d1b-4008-b891-dd6c06e4c216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ddb1e2e-e604-4b1d-ab9a-f0798eb9780d","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_rtl_hirado_koronavirus_vakcina_oltas","timestamp":"2021. január. 15. 22:12","title":"Olyanok is kaphattak koronavírus elleni oltást, akik még nem jogosultak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f737d02-2aac-4231-a05f-23c130628555","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmes képzés a Duna TV volt székházában, a színművészeti képzés a Szentkirályi utcai és Rákóczi úti épületekben zajlik majd. ","shortLead":"A filmes képzés a Duna TV volt székházában, a színművészeti képzés a Szentkirályi utcai és Rákóczi úti épületekben...","id":"20210115_Atnevezi_az_egyetem_intezeteit_az_SZFE_uj_vezetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f737d02-2aac-4231-a05f-23c130628555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c317ad-3cd8-417b-a88f-6ce34b89441a","keywords":null,"link":"/kultura/20210115_Atnevezi_az_egyetem_intezeteit_az_SZFE_uj_vezetese","timestamp":"2021. január. 15. 14:36","title":"Átnevezi az egyetem intézeteit az SZFE új vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c697d4f-d785-436f-9b92-5e25d919ebda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Brian Chesky szerint kisvárosok ezrei kerülnek fel hamarosan a turisták térképeire, de családjukkal és barátaikkal is több időt töltenek majd az emberek a járvány után.","shortLead":"Brian Chesky szerint kisvárosok ezrei kerülnek fel hamarosan a turisták térképeire, de családjukkal és barátaikkal is...","id":"20210115_airbnb_utazas_mar_sosem_lesz_a_regi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c697d4f-d785-436f-9b92-5e25d919ebda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a6ba2c-4841-4ec3-97ae-43b65b8f303a","keywords":null,"link":"/kkv/20210115_airbnb_utazas_mar_sosem_lesz_a_regi","timestamp":"2021. január. 15. 06:47","title":"Az utazás már sohasem lesz a régi az Airbnb vezetője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb kilenc kínai cég, köztük a Xiaomi is felkerült az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának tiltólistájára. Az ezen szereplő vállalatokba nem fektethetnek be amerikaiak. Ezzel a feltörekvőben lévő mobilgyártó a Huawei sorsára juthat.","shortLead":"Újabb kilenc kínai cég, köztük a Xiaomi is felkerült az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának tiltólistájára...","id":"20210115_xiaomi_embargo_egyesult_allamok_tiltolista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89f200e-ac2c-4abc-87ca-20686fc962f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_xiaomi_embargo_egyesult_allamok_tiltolista","timestamp":"2021. január. 15. 08:33","title":"Tiltólistára tette Amerika a Xiaomit, a Huawei sorsára juthat a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a55ac8f-666f-4baa-8632-e938a5348793","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A budapestiek javaslataiból áll össze az elhanyagolt állapotú, rendbetételre szoruló Népliget jövőbeli látványáról, hasznosításáról szóló koncepció, azé a parké, amelynek voltak szép korszakai, de a Városligethez képest mindig mostohagyerek marad.","shortLead":"A budapestiek javaslataiból áll össze az elhanyagolt állapotú, rendbetételre szoruló Népliget jövőbeli látványáról...","id":"202102__nepliget__maradekelv__kozossegi_tervezes__parkolopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a55ac8f-666f-4baa-8632-e938a5348793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204b775f-65cb-4640-b9c0-969a06960631","keywords":null,"link":"/360/202102__nepliget__maradekelv__kozossegi_tervezes__parkolopalya","timestamp":"2021. január. 16. 11:00","title":"A Népligetben mindig több volt, de talán nem marad mostohagyerek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465f5639-30a2-4022-8253-7e102c7963dc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A decemberi, 900 milliárdos mentőcsomag csupán előleg volt a megválasztott elnök szerint.","shortLead":"A decemberi, 900 milliárdos mentőcsomag csupán előleg volt a megválasztott elnök szerint.","id":"20210115_biden_gazdasag_osztonzese_2_billio_dollar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=465f5639-30a2-4022-8253-7e102c7963dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01316641-e0ae-4508-b5bb-2819e30d7b0f","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_biden_gazdasag_osztonzese_2_billio_dollar","timestamp":"2021. január. 15. 05:29","title":"1,9 billiárd dollárból mentené meg az amerikai gazdaságot Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0258d7e-0eea-4186-8e9d-7b3845500ae0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Armin Laschet lett a német CDU új elnöke.","shortLead":"Armin Laschet lett a német CDU új elnöke.","id":"20210116_Meglehet_Merkel_utodja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0258d7e-0eea-4186-8e9d-7b3845500ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15f111f-4d54-41df-8f6a-af39b825eb99","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Meglehet_Merkel_utodja","timestamp":"2021. január. 16. 12:25","title":"Meglehet Merkel utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]