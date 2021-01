Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nemcsak arra használja a mesterséges intelligenciát, hogy kiszűrje a közösségi oldalról a káros tartalmakat, hanem például arra is, hogy szövegesen megmutassa a látássérült felhasználóknak, mi látható egy adott fényképen. A cég ígérete szerint 2021-ben továbbfejlesztik ezt a funkciót, és ennek mikéntjéről néhány részlet is kiderült.","shortLead":"A Facebook nemcsak arra használja a mesterséges intelligenciát, hogy kiszűrje a közösségi oldalról a káros tartalmakat...","id":"20210121_facebook_latasserult_felhasznalok_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_foto_leirasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb631c6-6e4c-4ef6-8729-c02921f341b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_facebook_latasserult_felhasznalok_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_foto_leirasa","timestamp":"2021. január. 21. 08:33","title":"Javít az algoritmusán a Facebook, a látássérültek is jobban tudják majd használni az oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbee3e55-dd4d-48ab-b2b3-976af96bd7f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Eredményes volt a Bahart közbeszerzése, egy felvidéki vállalat nyert.","shortLead":"Eredményes volt a Bahart közbeszerzése, egy felvidéki vállalat nyert.","id":"20210121_Komp_katamaran_kozbeszerzes_Balaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbee3e55-dd4d-48ab-b2b3-976af96bd7f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3e2247-1f65-4416-8480-8c815faf8838","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Komp_katamaran_kozbeszerzes_Balaton","timestamp":"2021. január. 21. 17:05","title":"5,7 milliárdért gyártanak új kompokat és katamaránokat a Balatonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Modern technológián alapuló, jó hatékonyságú vakcina a Szputnyik V, a probléma az, hogy a 3-as fázisú klinikai kísérletek előzetes eredményeit nyilvánosan még nem publikálták – röviden így lehetne összefoglalni, mit lehet tudni az orosz oltóanyagról, amelyből egymillió ember beoltására elegendő adagot vett a magyar kormány. A szerződések nem nyilvánosak, de becslések szerint 5 és fél milliárd forintot fizethettünk értük, amit az orosz és a magyar fél is sikerként tud majd kommunikálni. A Szputnyikkal szembeni ellenérzés a lakosság körében nem csökkent, az Európai Unió viszont hajlik az engedélyezés felé. ","shortLead":"Modern technológián alapuló, jó hatékonyságú vakcina a Szputnyik V, a probléma az, hogy a 3-as fázisú klinikai...","id":"20210122_orosz_Szputnyik_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0be9f3-f23c-48ed-a7e3-8ee0a8ebec57","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_orosz_Szputnyik_vakcina","timestamp":"2021. január. 22. 17:00","title":"Hatásos? Drága? Titokzatos? Minden, amit az orosz Szputnyik V vakcináról tudni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa7feff0-dcf0-4f43-b33a-e70a3479d1b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gernot Langes-Swarovski az alapító dédunokája volt. Elsősorban az ő érdeme, hogy a családi vállalkozásból nemzetközileg (el)ismert cég lett.","shortLead":"Gernot Langes-Swarovski az alapító dédunokája volt. Elsősorban az ő érdeme, hogy a családi vállalkozásból nemzetközileg...","id":"20210122_swarovski_gyemant_gernot_langes_swarovski_dedunoka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa7feff0-dcf0-4f43-b33a-e70a3479d1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deff4508-cef0-4dca-9560-8f02558b2fc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_swarovski_gyemant_gernot_langes_swarovski_dedunoka","timestamp":"2021. január. 22. 15:15","title":"Meghalt Gernot Langes-Swarovski, aki naggyá tette a céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3417d4-c5c7-40db-99f3-7d66a966c8dd","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Videokonferencia keretében tekintették át a járvány elleni védekezés jelenlegi állását az uniós állam- és kormányfők. Az Európai Bizottságot megbízták azzal, hogy dolgozzon ki egy tervet a nélkülözhető utazások korlátozására.","shortLead":"Videokonferencia keretében tekintették át a járvány elleni védekezés jelenlegi állását az uniós állam- és kormányfők...","id":"20210122_Utazasi_korlatozasokat_vezethet_be_az_EU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b3417d4-c5c7-40db-99f3-7d66a966c8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1936cc0-f9f0-46c4-9dc8-6ecabe300363","keywords":null,"link":"/eurologus/20210122_Utazasi_korlatozasokat_vezethet_be_az_EU","timestamp":"2021. január. 22. 00:25","title":"Utazási korlátozásokat vezethet be az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973998ee-7e16-4b27-a66b-792b182e531d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Bridenstine korábbi NASA-főnök és republikánus szavazó olyannyira nem kívánt együtt dolgozni az új elnökkel és csapatával, hogy még a beiktatásuk előtt lemondott.","shortLead":"Jim Bridenstine korábbi NASA-főnök és republikánus szavazó olyannyira nem kívánt együtt dolgozni az új elnökkel és...","id":"20210122_donald_trump_nasa_joe_biden_jim_bridenstine_marsjaro_perseverance","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=973998ee-7e16-4b27-a66b-792b182e531d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2924cf-6bcb-4a34-bb66-431f3e5eef11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_donald_trump_nasa_joe_biden_jim_bridenstine_marsjaro_perseverance","timestamp":"2021. január. 22. 18:03","title":"Valódi szakember váltotta a NASA klímaszkeptikus vezetőjét, akit még Trump nevezett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Azonnali értesülése szerint a pártelnök lehet a Momentum jelöltje az ellenzéki előválasztáson.","shortLead":"Az Azonnali értesülése szerint a pártelnök lehet a Momentum jelöltje az ellenzéki előválasztáson.","id":"20210122_FeketeGyor_miniszterelnokjelolt_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7396f4d4-d684-4b19-b270-e4fb593a0285","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_FeketeGyor_miniszterelnokjelolt_lesz","timestamp":"2021. január. 22. 13:11","title":"Fekete-Győr miniszterelnök-jelölt lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e878a7-1f0a-4ca9-9106-efcd521f8c91","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Senki ne egyen a Bonduelle ecetes, szeletelt céklából - kéri a gyártó.","shortLead":"Senki ne egyen a Bonduelle ecetes, szeletelt céklából - kéri a gyártó.","id":"20210120_Ceklat_hiv_vissza_a_forgalombol_a_Bonduelle_a_Sparbol_mert_uvegdarabok_lehetnek_benne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5e878a7-1f0a-4ca9-9106-efcd521f8c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb3566f-acb7-4542-b954-65fa231a94e8","keywords":null,"link":"/kkv/20210120_Ceklat_hiv_vissza_a_forgalombol_a_Bonduelle_a_Sparbol_mert_uvegdarabok_lehetnek_benne","timestamp":"2021. január. 20. 20:22","title":"Céklát hív vissza a forgalomból a Bonduelle a Sparból, mert üvegdarabok lehetnek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]