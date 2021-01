Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9477e80-cff7-4955-979b-5a91fee4ec59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az eurózónában 7-8 százalékkal estek az energiaárak, nálunk az árak befagyasztása miatt nincs csökkenés.","shortLead":"Az eurózónában 7-8 százalékkal estek az energiaárak, nálunk az árak befagyasztása miatt nincs csökkenés.","id":"20210127_energia_rezsi_arak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9477e80-cff7-4955-979b-5a91fee4ec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53915193-125e-4501-810f-53448d33475b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210127_energia_rezsi_arak","timestamp":"2021. január. 27. 19:15","title":"A rezsicsökkentés miatt nem érezhetjük meg, máshol mekkorát zuhannak az energiaárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc5e1d7-976c-4603-be08-72a2dc816451","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kellett hozzá egy kis idő, de összejött: az Apple szerint mára több mint egymilliárdra tehető az aktívan használt iPhone-ok száma.","shortLead":"Kellett hozzá egy kis idő, de összejött: az Apple szerint mára több mint egymilliárdra tehető az aktívan használt...","id":"20210128_merfoldko_apple_aktiv_iphone_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfc5e1d7-976c-4603-be08-72a2dc816451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6a37ae-e630-4844-b680-62618a749457","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_merfoldko_apple_aktiv_iphone_statisztika","timestamp":"2021. január. 28. 17:03","title":"Mérföldkőhöz ért az Apple: már több mint egymilliárd aktív iPhone van a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252c2dc1-69b9-405e-a4f8-24b53991a24a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A Corvinus és az SZFE alapítványi kézbe adása is elrettentő példaként áll a kiszervezés előtt álló tudományegyetemek előtt, ám úgy tűnik, végzetüket akkor sem kerülhetik el, ha ellenállnak.","shortLead":"A Corvinus és az SZFE alapítványi kézbe adása is elrettentő példaként áll a kiszervezés előtt álló tudományegyetemek...","id":"20210127_Megleckeztetett_ertelmiseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=252c2dc1-69b9-405e-a4f8-24b53991a24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8535d7a8-8f8e-434c-9501-d70548884546","keywords":null,"link":"/360/20210127_Megleckeztetett_ertelmiseg","timestamp":"2021. január. 27. 15:00","title":"Az egyetemi \"modellváltás\" az értelmiség megleckéztetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29e5faf-68c8-4b33-b90e-0a5c19abc0b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy a felmenőből, úgy az újkori Breadvanből is egyetlen példány készült.","shortLead":"Ahogy a felmenőből, úgy az újkori Breadvanből is egyetlen példány készült.","id":"20210127_ikonikus_ferrarinak_allit_emleket_ez_az_uj_kenyeres_auto_sportkocsi_breadvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c29e5faf-68c8-4b33-b90e-0a5c19abc0b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c864b3-72af-4fc5-a09e-f00b3186944d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_ikonikus_ferrarinak_allit_emleket_ez_az_uj_kenyeres_auto_sportkocsi_breadvan","timestamp":"2021. január. 27. 11:21","title":"Ikonikus Ferrarinak állít emléket ez az új kenyeres autó sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b3756f-8cf5-4575-82ff-6c3eacd7de67","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az emberiség már csak 100 másodpercnyire van egy olyan potenciális katasztrófától, ami elpusztíthatja az egész földi civilizációt, úgyhogy: ébresztő! Erre figyelmeztet az Atomtudósok Közlönye, amely minden évben nyilvánosságra hozza, hogy megítélése szerint mennyi választ el bennünket a végső pusztulástól. Az Ítéletnap Órája létezése óta, a második világháború után tavaly került legközelebb éjfélhez, és most ugyanott áll.","shortLead":"Az emberiség már csak 100 másodpercnyire van egy olyan potenciális katasztrófától, ami elpusztíthatja az egész földi...","id":"20210128_Doomsday_Clock_a_vilag_meg_sosem_volt_ilyen_kozel_az_apokalipszishez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5b3756f-8cf5-4575-82ff-6c3eacd7de67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b76a92-d31f-4ecc-913d-f7c9855dde0b","keywords":null,"link":"/360/20210128_Doomsday_Clock_a_vilag_meg_sosem_volt_ilyen_kozel_az_apokalipszishez","timestamp":"2021. január. 28. 07:01","title":"Doomsday Clock: rekordközelségben maradt a világ az apokalipszishez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkezett a 14.4-es kiadású szoftververzió az Apple különféle (mobil)eszközeihez. A frissítés a szokásos hibajavításon túl veszélyesnek tűnő biztonsági réseket is megszüntet a készülékeken.","shortLead":"Megérkezett a 14.4-es kiadású szoftververzió az Apple különféle (mobil)eszközeihez. A frissítés a szokásos...","id":"20210127_ios_ipados_14_4_watchos_frissites_iphone_ipad_biztonsagi_res","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ff7493-7c0a-4b12-99a4-c38be1f2afa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_ios_ipados_14_4_watchos_frissites_iphone_ipad_biztonsagi_res","timestamp":"2021. január. 27. 13:03","title":"Most tényleg nem érdemes halogatnia, frissítse mielőbb az iPhone-ját, iPadjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d50c2ee-bf6c-4712-be8a-dc74b4b06532","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony egy év után dobja majd piacra az Xperia Pro nevű készülékét, amit elsősorban profi videósoknak készítettek.","shortLead":"A Sony egy év után dobja majd piacra az Xperia Pro nevű készülékét, amit elsősorban profi videósoknak készítettek.","id":"20210126_sony_xperia_pro_telefon_foto_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d50c2ee-bf6c-4712-be8a-dc74b4b06532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dec04c6-7a74-4136-8f09-013306c90654","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_sony_xperia_pro_telefon_foto_video","timestamp":"2021. január. 26. 20:03","title":"Méregdrága lesz a Sony új mobilja, de nem mindenkinek szánják az Xperia Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010705bd-7bd1-4b68-a807-b826c1fdafbb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A moszkvai megyei bíróság elutasította a január 17-én harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezett Alekszej Navalnij fellebbezését, így a legismertebb orosz ellenzéki továbbra is fogságban marad. Navalnij beszédében azt hangsúlyozta, az orosz hatóságok minden lehetséges törvényt durván megsértenek annak érdekében, hogy elhallgattassák őt.","shortLead":"A moszkvai megyei bíróság elutasította a január 17-én harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezett Alekszej Navalnij...","id":"20210128_Navalnij_fogsagban_marad_es_vadol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=010705bd-7bd1-4b68-a807-b826c1fdafbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e209e76b-4393-4643-b556-0491b31b72cb","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_Navalnij_fogsagban_marad_es_vadol","timestamp":"2021. január. 28. 17:24","title":"Navalnij üzent a fogságból: Nem a hatalmon lévők az ország gazdái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]