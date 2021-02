Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2ecf118-a0fe-40f3-9921-868e31530196","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ritkává és drágává vált a gumikesztyű a koronavírus-járvány miatt. Ebből pedig sokan villámgyorsan meggazdagodtak Malajziától Lengyelországig. ","shortLead":"Ritkává és drágává vált a gumikesztyű a koronavírus-járvány miatt. Ebből pedig sokan villámgyorsan meggazdagodtak...","id":"20210212_Uj_dollarmilliardosokat_termelt_ki_a_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2ecf118-a0fe-40f3-9921-868e31530196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a9f322-5bee-4218-8c48-25fdfe06d7e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210212_Uj_dollarmilliardosokat_termelt_ki_a_valsag","timestamp":"2021. február. 12. 14:05","title":"A koronavírus újabb mellékhatása: sok embert tesz gazdaggá a gumikesztyű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig Müller Cecília ma azt mondta, hogy nem jól alakulnak a számok.","shortLead":"Pedig Müller Cecília ma azt mondta, hogy nem jól alakulnak a számok.","id":"20210210_nagykanizsa_maszkviselesi_szabalyok_enyhites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23e4152-cf63-4e9d-ac8e-2736f5cd347e","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_nagykanizsa_maszkviselesi_szabalyok_enyhites","timestamp":"2021. február. 10. 21:34","title":"Nagykanizsán is enyhítenek a maszkviselési szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbec5e48-c4e8-4839-9e41-6662186db22d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Súlyos szankciókkal igyekszik a brit kormány elejét venni a koronavírus terjedésének.","shortLead":"Súlyos szankciókkal igyekszik a brit kormány elejét venni a koronavírus terjedésének.","id":"20210210_Tiz_ev_bortont_kaphat_NagyBritanniaban_aki_megserti_a_beutazasi_rendeletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbec5e48-c4e8-4839-9e41-6662186db22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d82e2db-9a48-4677-bb39-ee4e76a3223b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_Tiz_ev_bortont_kaphat_NagyBritanniaban_aki_megserti_a_beutazasi_rendeletet","timestamp":"2021. február. 10. 14:54","title":"Tíz év börtönt kaphat Nagy-Britanniában, aki megsérti a beutazási rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6e7d87-fe17-45f3-acf9-d1ca60e1c0a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök elmondta, a nemzeti konzultációban lesz szó az védettséget igazoló okmányról, és a romló számok ellenére sem akar további szigorításokat bevezetni. ","shortLead":"A miniszterelnök elmondta, a nemzeti konzultációban lesz szó az védettséget igazoló okmányról, és a romló számok...","id":"20210212_Orban_Viktor_kossuth_radio_0212","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa6e7d87-fe17-45f3-acf9-d1ca60e1c0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b06cb0-ce1f-43c2-bd53-e95964e35bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Orban_Viktor_kossuth_radio_0212","timestamp":"2021. február. 12. 07:42","title":"Orbán Viktor: Ha elkezdjük használni a kínai vakcinát, húsvétra kétmillióan lesznek beoltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"371e3245-565d-4101-b7bd-21b555f14ad3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar tagjai annyira távol voltak egymástól, hogy külön színpadon játszották el a Győrfi Pált, a Paolót és másik négy dalukat.","shortLead":"A zenekar tagjai annyira távol voltak egymástól, hogy külön színpadon játszották el a Győrfi Pált, a Paolót és másik...","id":"20210211_Abszolut_tavolsagtarto_minikoncertet_mutatott_be_az_Audioshake","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=371e3245-565d-4101-b7bd-21b555f14ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab41a10-e840-41a3-94fd-cf7449287b6b","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Abszolut_tavolsagtarto_minikoncertet_mutatott_be_az_Audioshake","timestamp":"2021. február. 11. 15:00","title":"Abszolút távolságtartó minikoncertet mutatott be az Audioshake","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1bd20a-a2d8-434d-a7e4-31af95ce15a4","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Így jár el közel 30 éve azokkal a társaival szemben, akikről úgy érzi, a fejére nőhetnének, de átállásukat sem szeretné. ","shortLead":"Így jár el közel 30 éve azokkal a társaival szemben, akikről úgy érzi, a fejére nőhetnének, de átállásukat sem...","id":"202106__aderlazarnavracsicsstumpf__orbani_taktika__kifizetes__verhetetlen_csapat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad1bd20a-a2d8-434d-a7e4-31af95ce15a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd99cc1a-a8f6-40d0-93b0-acdabefb6024","keywords":null,"link":"/360/202106__aderlazarnavracsicsstumpf__orbani_taktika__kifizetes__verhetetlen_csapat","timestamp":"2021. február. 12. 06:30","title":"Felemel, ejt, visszaemel – ez Orbán Viktor személyzeti politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bf7f4b-5a0e-481f-9d83-e7435db2a7c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A folyosón is áll a víz, csapadékos időben gyakran ez történik. A minap is le kellett zárni egy tantermet.","shortLead":"A folyosón is áll a víz, csapadékos időben gyakran ez történik. A minap is le kellett zárni egy tantermet.","id":"20210211_veszprem_iskola_beazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85bf7f4b-5a0e-481f-9d83-e7435db2a7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b6033a-47f2-4e1a-aa2b-0c5bba4521ec","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_veszprem_iskola_beazas","timestamp":"2021. február. 11. 19:22","title":"Víz folyik a konnektorokból egy veszprémi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az államtitkár szerint a rádió felfüggesztésének ügye csak a csatornára, a bíróságra és a médiahatóságra tartozik.","shortLead":"Az államtitkár szerint a rádió felfüggesztésének ügye csak a csatornára, a bíróságra és a médiahatóságra tartozik.","id":"20210210_Kovacs_Zoltan_Klubradio_felfuggesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7059df-8088-40da-ab33-4e097d892d62","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Kovacs_Zoltan_Klubradio_felfuggesztes","timestamp":"2021. február. 10. 17:08","title":"Kovács Zoltán szerint azt hívják jogállamiságnak, ahogyan a Klubrádióval szemben eljártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]