[{"available":true,"c_guid":"c05f9967-60e0-4119-81b6-5c8f6df16b61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végre megszűnik az azzal járó stressz, hogy a kutyus kabátkája nem illik a gazdiéhoz, és oda az összhang.","shortLead":"Végre megszűnik az azzal járó stressz, hogy a kutyus kabátkája nem illik a gazdiéhoz, és oda az összhang.","id":"20210213_Mar_a_kisallatainknak_is_vehetunk_ruhakat_az_egyik_nagy_divatcegtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c05f9967-60e0-4119-81b6-5c8f6df16b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9759e4-ede0-4075-ade9-883cda243fd3","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_Mar_a_kisallatainknak_is_vehetunk_ruhakat_az_egyik_nagy_divatcegtol","timestamp":"2021. február. 13. 13:30","title":"Már a kisállatainknak is vehetünk ruhákat az egyik nagy divatcégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a55c19-459d-415c-b3be-2456415e9b59","c_author":"","category":"elet","description":"Elvitték Ancelotti merseyside-i lakásából a széfjét.","shortLead":"Elvitték Ancelotti merseyside-i lakásából a széfjét.","id":"20210213_Kiraboltak_Carlo_Ancellotti_lakasat_mikozben_a_lanya_otthon_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a55c19-459d-415c-b3be-2456415e9b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda73a00-a41c-4f48-a457-c8d2a936fca6","keywords":null,"link":"/elet/20210213_Kiraboltak_Carlo_Ancellotti_lakasat_mikozben_a_lanya_otthon_volt","timestamp":"2021. február. 13. 10:46","title":"Kirabolták Carlo Ancellotti lakását, miközben a lánya otthon volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa627744-c27a-4bf3-a1d7-d9d93a05ac8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Néhány év leforgása alatt 600 kilométerrel voltak kénytelenek arrébb úszni a fiatal fehér cápák Kalifornia közelében. ","shortLead":"Néhány év leforgása alatt 600 kilométerrel voltak kénytelenek arrébb úszni a fiatal fehér cápák Kalifornia közelében. ","id":"20210214_fehercapa_klimavaltozas_kalifornia_veszelyeztetett_capatamadas_halaszat_ocean","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa627744-c27a-4bf3-a1d7-d9d93a05ac8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee30fcea-1412-4025-82ca-5c9ffed156f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_fehercapa_klimavaltozas_kalifornia_veszelyeztetett_capatamadas_halaszat_ocean","timestamp":"2021. február. 14. 11:40","title":"Már több száz kilométerrel arrébb is felbukkannak a fehércápák a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ed43c0-786d-42d8-a972-79528b360493","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Chipre épített mesterséges tüdőt fejlesztettek svájci és német kutatók. A modell segíthet a gyógyszerteszteléshez használt állatkísérletek számának csökkenésében és a tüdőbetegségek kutatásában – közölte hétfőn a Berni Egyetem.","shortLead":"Chipre épített mesterséges tüdőt fejlesztettek svájci és német kutatók. A modell segíthet a gyógyszerteszteléshez...","id":"20210213_chipre_epitett_mesterseges_tudo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7ed43c0-786d-42d8-a972-79528b360493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac51b893-e33a-46b2-b6d9-7ada2553668f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_chipre_epitett_mesterseges_tudo","timestamp":"2021. február. 13. 10:03","title":"Sikerült chipre építeni egy mesterséges tüdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Előzetes jóváhagyást kapott a Szputnyik V vakcina szerbiai gyártása, pontosabban csomagolása.","shortLead":"Előzetes jóváhagyást kapott a Szputnyik V vakcina szerbiai gyártása, pontosabban csomagolása.","id":"20210213_Szputnyik_vakcinagyar_indulhat_Szerbiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e292e629-423c-4874-8de7-6890a01c27eb","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_Szputnyik_vakcinagyar_indulhat_Szerbiaban","timestamp":"2021. február. 13. 10:58","title":"Szputnyik vakcinagyár indulhat Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b13a26b-f484-4623-81a9-5aff87cb240d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fénykép annyira jól sikerült, hogy még a pilóta is kért belőle.","shortLead":"A fénykép annyira jól sikerült, hogy még a pilóta is kért belőle.","id":"20210214_Fotos_Nap_repulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b13a26b-f484-4623-81a9-5aff87cb240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a72326-cbc6-46d4-a908-fe7c92a2f44a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Fotos_Nap_repulo","timestamp":"2021. február. 14. 21:17","title":"Élete képét készítette egy fotós a Nap előtt szálló repülőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Összegyűltek a munkatársak a Klubrádió óbudai stúdiójában, együtt várják az éjfélt, amikor a csatorna analóg sugárzása megszűnik az eddig ismert módon, a Budapest FM 92,9 MHz-es frekvencián. A szerintük jogszerűtlen bírósági döntést maguknak kell végrehajtaniuk, szó szerint lekapcsolják saját adásukat. A sajátos szilveszterre hajazó utolsó vasárnapon a műsorvezetők és a hallgatók a műsorokban nosztalgiázva búcsúztatták az ismerős csatornájukat. ","shortLead":"Összegyűltek a munkatársak a Klubrádió óbudai stúdiójában, együtt várják az éjfélt, amikor a csatorna analóg sugárzása...","id":"20210214_Igy_szol_a_Klubradio_utolso_napjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29c04f4-98ce-4e1d-b076-9e1a1539914e","keywords":null,"link":"/itthon/20210214_Igy_szol_a_Klubradio_utolso_napjan","timestamp":"2021. február. 14. 19:00","title":"Visszaszámolnak: éjfélkor a Klubrádiónak kell lekapcsolnia saját magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A michigani Fenix Ammunation nem is tagadta, hogy nem tart igényt a demokrata szavazók pénzére, és mindent megtesznek, hogy megakadályozzák a radikálisnak vélt ígéreteket a fegyvertartás szigorításáról.","shortLead":"A michigani Fenix Ammunation nem is tagadta, hogy nem tart igényt a demokrata szavazók pénzére, és mindent megtesznek...","id":"20210213_michigan_fegyverbolt_biden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f585a1-a8c6-4202-82d7-7054b04efdd5","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_michigan_fegyverbolt_biden","timestamp":"2021. február. 13. 15:00","title":"Egy fegyverbolt nyilatkozatot kér a vásárlóitól arról, hogy nem Joe Bidenre szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]