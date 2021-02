Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"550 ezer vakcinával a fedélzetén érkezett a repülőgép Kínából Magyarországra.","shortLead":"550 ezer vakcinával a fedélzetén érkezett a repülőgép Kínából Magyarországra.","id":"20210216_kinai_oltoanyag_magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5719a78-9d1c-44fb-9981-8e46073a9690","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_kinai_oltoanyag_magyarorszagon","timestamp":"2021. február. 16. 12:09","title":"Megérkezett a kínai oltóanyag Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc0b451-568d-4026-8b4e-a6776bae001d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fehér és halványrózsaszín ajándék 1500 lóerős. ","shortLead":"A fehér és halványrózsaszín ajándék 1500 lóerős. ","id":"20210216_Bugatti_Chiron_Valentin_nap_meglepetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fc0b451-568d-4026-8b4e-a6776bae001d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34a7b2b-dabe-4070-885b-b425258b33ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_Bugatti_Chiron_Valentin_nap_meglepetes","timestamp":"2021. február. 16. 14:37","title":"Bugatti Chironnal lepte meg feleségét Valentin-napra egy szupergazdag brit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d5050f-a1ab-4661-ae67-16fdb5e6a7a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még két hónapja sincs annak, hogy bemutatták a Xiaomi Mi 11 csúcstelefont, de már a fejletteb változatáról is kiszivárogtak érdekességek, sőt egy videó is.","shortLead":"Még két hónapja sincs annak, hogy bemutatták a Xiaomi Mi 11 csúcstelefont, de már a fejletteb változatáról is...","id":"20210216__xiaomi_mi_11_ultra_kamera_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02d5050f-a1ab-4661-ae67-16fdb5e6a7a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4204e967-ad20-43fe-9f3c-82e4e2b6364c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216__xiaomi_mi_11_ultra_kamera_kijelzo","timestamp":"2021. február. 16. 12:33","title":"Kis kijelző a hátoldalán: ilyen lehet majd a Xiaomi Mi 11 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12208c2-cdf9-4727-bbd1-a7ae41ca2a5c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210217_Marabu_Feknyuz_Klubradio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c12208c2-cdf9-4727-bbd1-a7ae41ca2a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15428ffa-33aa-4f8a-96d3-de48ff5ee356","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Marabu_Feknyuz_Klubradio","timestamp":"2021. február. 17. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Klubrádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5732f0f0-35cd-4d96-b79b-7df25bc118e9","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Stop-motion animációval a LEGO elemek és minifigurák megelevenedhetnek — a vetítővásznon legalábbis biztosan. Íme néhány tipp kezdőknek a Készíts saját LEGO filmet! című könyv alapján.","shortLead":"Stop-motion animációval a LEGO elemek és minifigurák megelevenedhetnek — a vetítővásznon legalábbis biztosan. Íme...","id":"20210216_LEGO_film_keszitese_hibalista_kezdoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5732f0f0-35cd-4d96-b79b-7df25bc118e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af1f894-0e8a-42b0-979c-74770dd688a7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210216_LEGO_film_keszitese_hibalista_kezdoknek","timestamp":"2021. február. 16. 19:18","title":"Így készítsük el első LEGO filmünket! - Hibalista az első próbálkozásokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af80de8-6a3e-4544-bb09-c5d07b4d0610","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen sokan fellélegezhetnének, ha a következő Apple Watch modellbe valóban bekerülne egy rég pletykált egészségügyi funkció, a vércukorszint szúrás nélküli mérése.","shortLead":"Igen sokan fellélegezhetnének, ha a következő Apple Watch modellbe valóban bekerülne egy rég pletykált egészségügyi...","id":"20210218_apple_szabadalom_vercukorszint_merese_elektromagneses_sugarzassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0af80de8-6a3e-4544-bb09-c5d07b4d0610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5001b921-d098-4871-8b79-f4d77a2ce0f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_apple_szabadalom_vercukorszint_merese_elektromagneses_sugarzassal","timestamp":"2021. február. 18. 09:03","title":"Nem kell szúrás: újabb módszerrel mérné a vércukorszintet az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d193eea-d63f-4db4-93f8-9e7902e65e09","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kivágták a falból és elszállították szerdán azt a Banksy-képet, amelyet a világhírű utcaművész egy nottinghami ház téglafalára festett. A tavaly októberben megjelent kép egy bicikligumival hulahoppozó kislányt ábrázol.



","shortLead":"Kivágták a falból és elszállították szerdán azt a Banksy-képet, amelyet a világhírű utcaművész egy nottinghami ház...","id":"20210218_Kivagtak_egy_haz_falabol_Banksy_festmenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d193eea-d63f-4db4-93f8-9e7902e65e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98bce50-6aa1-40c6-8927-3fb76c63cd3d","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Kivagtak_egy_haz_falabol_Banksy_festmenyet","timestamp":"2021. február. 18. 09:27","title":"Kivágták egy ház falából Banksy festményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d048bd21-8000-4305-99f0-53e5e97d7ee1","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Ha van két, látszatra egymástól nagyon különböző intézmény, az a múzeum és a bank. Annyira azonban nem is állnak messze egymástól, mint gondolnánk. Amikor az olyan nagy alkotmányokra gondolunk, mint a mi Szépművészetink vagy a bécsi Kunsthistorisches Museum, nyugodtan odaképzelhetjük melléjük a körúti, tekintélyes, klasszikus – erős páncélszekrényekkel rendelkező – banképületeket. ","shortLead":"Ha van két, látszatra egymástól nagyon különböző intézmény, az a múzeum és a bank. Annyira azonban nem is állnak messze...","id":"20210216_Vihar_elotti_csond","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d048bd21-8000-4305-99f0-53e5e97d7ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d409df6-1bdd-4034-b96b-cd67bd0e06ec","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210216_Vihar_elotti_csond","timestamp":"2021. február. 17. 12:40","title":"Vihar előtti csönd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]