Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ira Rosen memoárt adott ki a CBS-nél töltött éveiről, ebben ír a beszélgetéseiről Steve Bannonnal.","shortLead":"Ira Rosen memoárt adott ki a CBS-nél töltött éveiről, ebben ír a beszélgetéseiről Steve Bannonnal.","id":"20210217_Donald_Trump_korai_stadiumu_demenciaban_szenvedett_Steve_Bannon_szerint__allitja_egy_TVproducer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ea5c71-74ff-4bd2-b340-cc69ab5feacf","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Donald_Trump_korai_stadiumu_demenciaban_szenvedett_Steve_Bannon_szerint__allitja_egy_TVproducer","timestamp":"2021. február. 17. 10:54","title":"Donald Trump korai stádiumú demenciában szenvedett Steve Bannon szerint – állítja egy TV-producer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három-háromezer önkéntessel végzik a könnyű változatú oltóanyag klinikai próbáját.","shortLead":"Három-háromezer önkéntessel végzik a könnyű változatú oltóanyag klinikai próbáját.","id":"20210218_szputnyik_v_light_vakcina_klinikai_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6f1aab-3557-4c9d-a71c-2f7fceb9e320","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_szputnyik_v_light_vakcina_klinikai_teszt","timestamp":"2021. február. 18. 18:25","title":"Elkezdődött az orosz vakcina „light” változatának klinikai tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú interjúban beszélt arról FKA Twigs énekesnő, mit élt át abban az időszakban, amikor kapcsolatban volt Shia LaBeouf színésszel.","shortLead":"Hosszú interjúban beszélt arról FKA Twigs énekesnő, mit élt át abban az időszakban, amikor kapcsolatban volt Shia...","id":"20210218_FKA_Twigs_Shia_LaBoeuf_Elle_interju_vadak_bantalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e4bba4-819c-4f29-9094-c6c5ef0c75de","keywords":null,"link":"/elet/20210218_FKA_Twigs_Shia_LaBoeuf_Elle_interju_vadak_bantalmazas","timestamp":"2021. február. 18. 13:47","title":"FKA Twigs szerint Shia LaBeouf kutyákra lövöldözött, mert így akart felkészülni egy szerepre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c998acc-9b5a-463b-95bc-13fac982b890","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Finoman sem úgy alakult Gai Assulin karrierje, mint ahogy azt elképzelték.","shortLead":"Finoman sem úgy alakult Gai Assulin karrierje, mint ahogy azt elképzelték.","id":"20210217_gai_assulin_messi_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c998acc-9b5a-463b-95bc-13fac982b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5c4a4f-db5a-439b-8e41-56087b83f8fd","keywords":null,"link":"/sport/20210217_gai_assulin_messi_olaszorszag","timestamp":"2021. február. 17. 15:50","title":"Tíz éve még az új Messinek gondolták, most a negyedosztályban kötött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c54c4b3-917e-4d0c-a280-e9cb90dc9b0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 20 méteres szakaszon történt a baj, személyi sérülés nem történt.","shortLead":"Nagyjából 20 méteres szakaszon történt a baj, személyi sérülés nem történt.","id":"20210217_egri_var_fal_omlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c54c4b3-917e-4d0c-a280-e9cb90dc9b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4605f2aa-a98f-4f2f-aafa-49cf5e39fb6a","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_egri_var_fal_omlas","timestamp":"2021. február. 17. 14:52","title":"Leomlott az Egri Vár fala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajnalban gyulladt ki két autó a Miklós utcában.","shortLead":"Hajnalban gyulladt ki két autó a Miklós utcában.","id":"20210217_obuda_auto_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b9c404-ced4-4d48-86b7-7227cb1504a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_obuda_auto_tuz","timestamp":"2021. február. 17. 05:07","title":"Lángoló autók miatt 50 embert ki kellett menekíteni egy óbudai házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szputnyik V már Magyarországra is megérkezett.","shortLead":"A Szputnyik V már Magyarországra is megérkezett.","id":"20210216_oroszorszag_vakcina_szputnyik_v_mutacio_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e827950-728a-47ed-9539-29d5e33173d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_oroszorszag_vakcina_szputnyik_v_mutacio_koronavirus","timestamp":"2021. február. 16. 22:02","title":"Az oroszok megállapították, hogy a vakcinájuk a brit vírusmutáció ellen is hatásos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznos új funkciókkal bővül a Google Térkép: a szolgáltatás amerikai felhasználói rövidesen menetjegyet is válthatnak az appal.","shortLead":"Hasznos új funkciókkal bővül a Google Térkép: a szolgáltatás amerikai felhasználói rövidesen menetjegyet is válthatnak...","id":"20210217_buszjegy_parkolojegy_parkolas_tomegkozlekedes_google_terkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9581eec-d1ab-40a8-a1ed-28759d4ee197","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_buszjegy_parkolojegy_parkolas_tomegkozlekedes_google_terkep","timestamp":"2021. február. 17. 20:33","title":"Nemsokára busz- és parkolójegyet is lehet venni a Google Térképpel – de nem nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]