[{"available":true,"c_guid":"a98f5989-8609-4f8a-b7c6-1db58bd3789e","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Balog Zoltánt a politikai pályája szinte predesztinálta arra, hogy Orbán Viktor országában ő legyen a kormányfő felekezetének első embere. ","shortLead":"Balog Zoltánt a politikai pályája szinte predesztinálta arra, hogy Orbán Viktor országában ő legyen a kormányfő...","id":"20210218_Harom_P_politika_penz_puspokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a98f5989-8609-4f8a-b7c6-1db58bd3789e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29f5f63-e93b-4d2e-838e-0be9a6e96bf1","keywords":null,"link":"/360/20210218_Harom_P_politika_penz_puspokseg","timestamp":"2021. február. 18. 15:00","title":"Három P: politika, pénz, püspökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d10cdd0-9b50-4997-a83b-520c5d4dca97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Exkluzív környezetben kapott fontos szerepet a magyar kézműves termék.","shortLead":"Exkluzív környezetben kapott fontos szerepet a magyar kézműves termék.","id":"20210218_Ajakai_kristaly_ebben_a_RollsRoyceban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d10cdd0-9b50-4997-a83b-520c5d4dca97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befcd0a4-a0dc-4f0e-8d1f-c00f1d2447fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_Ajakai_kristaly_ebben_a_RollsRoyceban","timestamp":"2021. február. 18. 16:43","title":"Ajkai kristálypoharak kerültek ebbe a személyre szabott Rolls-Royce-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f4e94b-020c-4478-915f-d4bc1d018f71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbinál részletesebb grafikonon lehet majd vizsgálni, hogy milyen tevékenységek csökkentik az akkumulátor kapacitását a Windows 10-ben. A változás elsősorban a notebookosok dolgát könnyíti.","shortLead":"A korábbinál részletesebb grafikonon lehet majd vizsgálni, hogy milyen tevékenységek csökkentik az akkumulátor...","id":"20210219_windows_10_beallitasok_uzemido_akkumulator_laptop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3f4e94b-020c-4478-915f-d4bc1d018f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3de8e9c-8f43-4458-94f8-cb95cf907a3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_windows_10_beallitasok_uzemido_akkumulator_laptop","timestamp":"2021. február. 19. 09:03","title":"Új panel kerül a Windows 10-be: megmutatja, mi meríti nagyon a gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aff58c-057b-4e7e-bca9-ee38bc8eee4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Liam Thorp nem értette, hogyan sorolhatták előrébb, ha fiatal és egészséges. Aztán kiderült, hol a hiba: a rendszer valamiért 28 ezres testtömegindex-szel számolt.","shortLead":"Liam Thorp nem értette, hogyan sorolhatták előrébb, ha fiatal és egészséges. Aztán kiderült, hol a hiba: a rendszer...","id":"20210218_liam_thorp_vakcina_koronavirus_ujsagiro_testmagassag_testtomegindex","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3aff58c-057b-4e7e-bca9-ee38bc8eee4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962748ac-503e-4b9a-bf3c-a77f41fb3683","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_liam_thorp_vakcina_koronavirus_ujsagiro_testmagassag_testtomegindex","timestamp":"2021. február. 18. 18:23","title":"Egy hiba miatt 6,2 centisnek hitték az angol újságírót, rögtön be akarták oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a88299b-168a-4594-a88c-633383a4a7c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatti megváltozott világban egyes digitális szolgáltatások hihetetlen népszerűségre tesznek szert. Ilyen például a virtuális értekezletek tartásának a lehetősége, amiből a LinkedIn sem akar kimaradni.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti megváltozott világban egyes digitális szolgáltatások hihetetlen népszerűségre tesznek...","id":"20210218_linkedin_beta_virtualis_ertekezlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a88299b-168a-4594-a88c-633383a4a7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8872ef4b-6e6b-4312-866b-283e6ae5d239","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_linkedin_beta_virtualis_ertekezlet","timestamp":"2021. február. 18. 10:03","title":"Egy gombnyomásra kezdődhet majd a virtuális értekezlet a LinkedInen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f7aa41-478d-493a-9f92-98bbf91bb3d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fudan több budapesti egyetemmel is együttműködést tervez.","shortLead":"A Fudan több budapesti egyetemmel is együttműködést tervez.","id":"202107_fudan_magyarorszag_kinaiegyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84f7aa41-478d-493a-9f92-98bbf91bb3d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8e68c3-84fe-4ef1-83b3-3acd56f4b0bb","keywords":null,"link":"/360/202107_fudan_magyarorszag_kinaiegyetem","timestamp":"2021. február. 19. 12:00","title":"Egy lépéssel közelebb jutott Magyarországhoz a kínai Fudan Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újabb csoporttal bővült az intézkedéssel érintettek köre.","shortLead":"Újabb csoporttal bővült az intézkedéssel érintettek köre.","id":"20210219_novak_katalin_szja_mentesseg_diplomas_gyed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d462864d-6145-42bd-8f1e-ca82ac0aeda5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_novak_katalin_szja_mentesseg_diplomas_gyed","timestamp":"2021. február. 19. 12:16","title":"Novák: A diplomás gyed után sem kell szja-t fizetniük a 25 év alattiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e469ee5e-7106-419c-b921-bd3c62647b89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dolgozók a tarthatatlan munkakörülmények ellen tiltakoznak a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint.","shortLead":"A dolgozók a tarthatatlan munkakörülmények ellen tiltakoznak a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint.","id":"20210218_sztrajk_makoi_continental","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e469ee5e-7106-419c-b921-bd3c62647b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3fe2e9-66b3-4750-bd7d-9dedbee305ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_sztrajk_makoi_continental","timestamp":"2021. február. 18. 08:04","title":"Sztrájkoltak a makói gumigyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]