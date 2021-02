Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt tíz napban 3 millióan kaptak az oltóanyagból.","shortLead":"Csak az elmúlt tíz napban 3 millióan kaptak az oltóanyagból.","id":"20210224_Koronavirus_oltas_NagyBritannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55978b41-d31c-4809-be31-0ee6e7df5438","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_Koronavirus_oltas_NagyBritannia","timestamp":"2021. február. 24. 18:47","title":"Már közel 19 millió oltást beadtak Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3608c06a-44ee-459e-a21e-90f7bfd0607d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új módon próbálja enyhíteni a társadalom szélére sodródott emberek mindennapos problémáját Los Angeles: a város egy külön települést hozott létre a bajbajutottaknak, házakkal és közösségi térrel.","shortLead":"Új módon próbálja enyhíteni a társadalom szélére sodródott emberek mindennapos problémáját Los Angeles: a város...","id":"20210226_los_angeles_hajlektalanok_lakhatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3608c06a-44ee-459e-a21e-90f7bfd0607d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccad572e-93e7-49e4-8c7e-a8919d70e52c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_los_angeles_hajlektalanok_lakhatas","timestamp":"2021. február. 26. 11:03","title":"Összelegóztak egy teljes városrészt a Los Angeles-i hajléktalanoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal nem a Bad Seedsszel közösen, hanem duóban régi zenésztársával, Warren Ellisszel. A lemez címe Carnage.","shortLead":"Ezúttal nem a Bad Seedsszel közösen, hanem duóban régi zenésztársával, Warren Ellisszel. A lemez címe Carnage.","id":"20210225_Nick_Cave_hirtelen_kiadott_egy_uj_albumot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12930010-400b-4580-8a88-e2c6a1db6561","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Nick_Cave_hirtelen_kiadott_egy_uj_albumot","timestamp":"2021. február. 25. 14:57","title":"Nick Cave hirtelen kiadott egy új albumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kizárólag FFP2-es maszkban lehet emberek közé menni a cseheknél, ahol a lakosság 10 százaléka átesett már a koronavírus-fertőzésen.","shortLead":"Kizárólag FFP2-es maszkban lehet emberek közé menni a cseheknél, ahol a lakosság 10 százaléka átesett már...","id":"20210225_Szlovakia_utan_Csehorszagot_is_padlora_kuldte_a_harmadik_jarvanyhullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6444069-9917-4132-baed-60dabf7c87f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_Szlovakia_utan_Csehorszagot_is_padlora_kuldte_a_harmadik_jarvanyhullam","timestamp":"2021. február. 25. 13:58","title":"Szlovákia után Csehországot is padlóra küldte a harmadik járványhullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14aa59f-4474-4b73-b9f1-334f19199392","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mindig mindent feldolgozása az énekesnő Minka című albumának előfutára. A dalt és a klipet első alkalommal itt, a hvg.hu-n hallhatják és láthatják.","shortLead":"A Mindig mindent feldolgozása az énekesnő Minka című albumának előfutára. A dalt és a klipet első alkalommal itt...","id":"20210225_Premier_Vig_Mihaly_legendas_dalat_dolgozta_fel_Patkai_Rozina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d14aa59f-4474-4b73-b9f1-334f19199392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb74ce76-2365-4447-8620-9ec2bdd7ce10","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Premier_Vig_Mihaly_legendas_dalat_dolgozta_fel_Patkai_Rozina","timestamp":"2021. február. 25. 14:00","title":"Premier: Víg Mihály legendás dalát dolgozta fel Pátkai Rozina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint már sikerült eredményeket elérniük, de ez csak akkor jó, ha az intézményekben is van látszata.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint már sikerült eredményeket elérniük, de ez csak akkor jó, ha az intézményekben is...","id":"20210226_Kincses_gyula_jogszabalyok_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc564d5-d48b-4d65-b354-00f4a5c2842e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Kincses_gyula_jogszabalyok_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 26. 13:08","title":"Kincses: Van olyan orvos, akit azzal zsarolnak, ha nem írja alá a szerződést, nem kap munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22cd718-f82a-4bb1-a5c8-11cb1b80eb19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1978-ban, egy számítógépes konferencián tűnt fel először egy nagy tábla, az Apple ikonikus, szivárványos logójával. Most kalapács alá kerül, és a kikiáltása ára 12 ezer dollár, azaz körülbelül három és fél millió forintnak megfelelő összeg.","shortLead":"1978-ban, egy számítógépes konferencián tűnt fel először egy nagy tábla, az Apple ikonikus, szivárványos logójával...","id":"20210225_apple_logos_kiskereskedelmi_tabla_aukcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22cd718-f82a-4bb1-a5c8-11cb1b80eb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d70230f-8e90-4ae2-b575-f8a2a8f2ad07","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_apple_logos_kiskereskedelmi_tabla_aukcio","timestamp":"2021. február. 25. 15:03","title":"3,5 millió forintért kerül kalapács alá az Apple szivárványos táblája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9360a3e4-d6b8-4fa4-944a-3da6232ef318","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hongkongban még a múlt hét vasárnap jöttek össze egy kis baráti autózásra „véletlenül” a helyi szupersportkocsi tulajdonosok, amit a rendőrség nem nézett jó szemmel.","shortLead":"Hongkongban még a múlt hét vasárnap jöttek össze egy kis baráti autózásra „véletlenül” a helyi szupersportkocsi...","id":"20210225_Negyvenot_szupersportkocs_vonult_fel_egy_illegalis_autos_talalkozon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9360a3e4-d6b8-4fa4-944a-3da6232ef318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a8589c-4883-429b-bdef-a846fdf9e2af","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_Negyvenot_szupersportkocs_vonult_fel_egy_illegalis_autos_talalkozon","timestamp":"2021. február. 26. 04:25","title":"Negyvenöt szupersportkocsi vonult fel egy illegális autós találkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]