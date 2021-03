Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp a jövőben lehetőséget adna arra, hogy a csevegésüket lementő felhasználók jelszóval védjék le a csevegéseiket. Fontos viszont, hogy a jelszó visszaállításában nem fog tudni segíteni a cég.","shortLead":"A WhatsApp a jövőben lehetőséget adna arra, hogy a csevegésüket lementő felhasználók jelszóval védjék le...","id":"20210309_whatsapp_jelszo_titkositas_csevegesek_titkositasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe5a2c8-5c1a-437f-8e2a-a3def3c4fd45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_whatsapp_jelszo_titkositas_csevegesek_titkositasa","timestamp":"2021. március. 09. 17:03","title":"Jelszavas védelmet fejleszt a WhatsApp, levédenék a lementett csevegéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre nagyobb a nyomás a Buckingham-palotán, hogy reagáljon valamit a rasszizmus vádjára.","shortLead":"Egyre nagyobb a nyomás a Buckingham-palotán, hogy reagáljon valamit a rasszizmus vádjára.","id":"20210309_Valsagtanacskozast_tartott_a_kiralyi_csalad_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjuja_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2eba58d-de24-45f4-9867-32c1d0b4751c","keywords":null,"link":"/elet/20210309_Valsagtanacskozast_tartott_a_kiralyi_csalad_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjuja_utan","timestamp":"2021. március. 09. 10:01","title":"Válságtanácskozást tartott a királyi család Harry herceg és Meghan Markle interjúja után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz űrkutatási hivatal, a Roszkoszmosz még januárban közölte, kilépnek az amerikai holdkutatási projektből, hogy Kínával közöset indítsanak.","shortLead":"Az orosz űrkutatási hivatal, a Roszkoszmosz még januárban közölte, kilépnek az amerikai holdkutatási projektből...","id":"20210309_holdbazis_kina_oroszorszag_memorandum_urkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3fba91-64c8-4829-8703-2043bdb3c94a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_holdbazis_kina_oroszorszag_memorandum_urkutatas","timestamp":"2021. március. 09. 19:03","title":"Kihagyják Amerikát, közös holdbázist építhet Oroszország és Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b968d3-40c4-41bb-a67b-52c5d194979b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A deepfake-technológia kiforrottságát jól mutatja, hogy hozzáértő kezekben szinte bárki arcára ráapplikálható egy másik személy fizimiskája. Alább a legújabb példa.","shortLead":"A deepfake-technológia kiforrottságát jól mutatja, hogy hozzáértő kezekben szinte bárki arcára ráapplikálható egy másik...","id":"20210309_tom_cruise_chris_hume_deepfake_technologia_tiktok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3b968d3-40c4-41bb-a67b-52c5d194979b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cda21d-3dbf-4e73-8093-ac73c46a271c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_tom_cruise_chris_hume_deepfake_technologia_tiktok","timestamp":"2021. március. 09. 12:03","title":"Egy videós úgy átvágta a netezőket, hogy azt hitték, Tom Cruise is influenszer lett a TikTokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4219e519-2e98-4551-9752-68ab2777e19b","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Természetes, hogy szeretnénk ledönteni a korlátokat. Korlátok nélkül azonban elszáll a feszültség, és esélyünk sincs sem innovációra, sem meglepetésre. Seth Godin marketingszakértő gondolatai.","shortLead":"Természetes, hogy szeretnénk ledönteni a korlátokat. Korlátok nélkül azonban elszáll a feszültség, és esélyünk sincs...","id":"20210310_Hogyan_talalt_ra_a_Monty_Python_a_Szent_Gralra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4219e519-2e98-4551-9752-68ab2777e19b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e51f8b0-86bc-4258-bb21-9a4578904e2e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210310_Hogyan_talalt_ra_a_Monty_Python_a_Szent_Gralra","timestamp":"2021. március. 10. 19:15","title":"Hogyan talált rá a Monty Python a Szent Grálra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb89517-4857-428e-b1ae-136860479308","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A virágboltok azonban nem lehetnek nyitva.","shortLead":"A virágboltok azonban nem lehetnek nyitva.","id":"20210309_piac_koronavirus_viragarus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eb89517-4857-428e-b1ae-136860479308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cde794f-2275-4f33-8ec0-88e8395e5ef0","keywords":null,"link":"/kkv/20210309_piac_koronavirus_viragarus","timestamp":"2021. március. 09. 13:45","title":"A virágárusok továbbra is nyitva lehetnek a piacokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4","c_author":"Cemix Hungary Kft.","category":"brandcontent","description":"Az egyik legnagyobb ökológiai lábnyommal működő iparágban elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk. Harminc éve jelen vannak a szektorban, mégis új cég- és brandnévvel jelentkeztek: Veit Tamással, a Cemix Hungary, Croatia, Romania Group ügyvezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Az egyik legnagyobb ökológiai lábnyommal működő iparágban elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még...","id":"20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85780b0e-614f-4c29-a2a9-be4649b46fad","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","timestamp":"2021. március. 09. 15:30","title":"A jövő építőipara: fókuszban az innováció és a környezettudatos működés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1f7d68-5264-4a62-b95e-d4e51ac0caf1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két idős ember meggyilkolásával gyanúsított férfi elmeállapotának megfigyelését is elrendelte a Székesfehérvári Járásbíróság. A gyanú szerint akkor gyilkolt, amikor rajtakapták, hogy lopni próbál a füstölőben lógó húsok közül.","shortLead":"A két idős ember meggyilkolásával gyanúsított férfi elmeállapotának megfigyelését is elrendelte a Székesfehérvári...","id":"20210309_Letartoztatasba_kerult_a_kislangi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c1f7d68-5264-4a62-b95e-d4e51ac0caf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b688d1d-faac-4c6f-8a0a-8c2b390cbef3","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Letartoztatasba_kerult_a_kislangi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2021. március. 09. 17:51","title":"Letartóztatásba került a kislángi kettős gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]