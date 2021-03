A csütörtöki kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely, hogy 24 órán belül nyilvánosságra fogják hozni a kínai és orosz vakcinákra vonatkozó szerződéseket. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy bár szeretnék, az uniós szerződésekkel ezt nem tudják megtenni, emiatt a kormány levélben fordult az Európai Bizottsághoz, hogy nyilvánosságra hozhassák az EU által a vakcinagyártókkal kötött szerződéseket is. Többek közt ezzel is indokolta, hogy azt sem árulhatja el, mennyibe kerülnek az úgynevezett nyugati vakcinák.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter ezt főként a Moderna vakcinájával kapcsolatban mondta, mivel korábban kiderült, hogy a kormány mindössze 1,7 millió vakcinát rendelt a Moderna termékeiből, miközben az EUrológus számításai szerint akár tízmillióra is jogosultak lennénk. Akkor ezt azzal magyarázta a kormány, hogy a Moderna vakcinái túl drágák – bár korábban, amikor a kínai vakcinák áráról érdeklődött a sajtó, úgy nyilatkoztak, hogy a védekezésnél sosem lehet szempont a költség.

Nem sokkal később reagált az Európai Bizottság magyarországi képviselete, mint írták, a megállapodások nyilvánosságra hozatala nem a Bizottságon múlik, az kizárólag a szerződéses partnerek hozzájárulásával lehetséges. Azt is közölték, hogy "a Moderna vállalat oltóanyagából Magyarország által potenciálisan megrendelhető mennyiségekkel és az ebben az összefüggésben várható szállítási időzítéssel kapcsolatban Képviseletünk semmilyen sajtókérdést, megkeresést nem kapott, ebben a témában tájékoztatást nem adott."

A közlemény szerint a Bizottság kapcsolatban van a vállalatokkal annak érdekében, hogy minél több keretszerződést megismerhessen a nyilvánosság, sőt, az eddig 6 vakcinagyártóval megkötött uniós keretmegállapodások közül hármat már nyilvánosságra is hozott, a bizalmas üzleti adatok kitakarásával: AstraZeneca, CureVac, Sanofi-GSK. Azonban a fenti okokból a szállítások tervezett / becsült mennyiségeire vonatkozó szerződéses előírásokat gyártók szerinti bontásban nem hozhatják nyilvánosságra – írták.