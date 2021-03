Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cb14cba-855e-41a9-b2c8-238400fbdae4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először fordult elő, hogy aukciósház bocsátott árverésre digitális műalkotást, vagyis egy NFT-t. Az aukció minden szempontból rekordot hozott.","shortLead":"Először fordult elő, hogy aukciósház bocsátott árverésre digitális műalkotást, vagyis egy NFT-t. Az aukció minden...","id":"20210312_Beeple_ditgalis_mualkotas_arveres_mike_winkelmann_everydays_the_frist_5000_days","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cb14cba-855e-41a9-b2c8-238400fbdae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19eb10b-1f2f-4819-9688-270bba0ecae0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_Beeple_ditgalis_mualkotas_arveres_mike_winkelmann_everydays_the_frist_5000_days","timestamp":"2021. március. 12. 09:33","title":"21,2 milliárd forintnyi dollárért kelt el egy digitális műalkotás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b84810-9db8-4ad1-becb-4970b641f8e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A klímaváltozásra adott válaszok komoly innovációt indítottak el a tetőfedésben is.","shortLead":"A klímaváltozásra adott válaszok komoly innovációt indítottak el a tetőfedésben is.","id":"20210311_tetofedes_lakasfelujitas_innovacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9b84810-9db8-4ad1-becb-4970b641f8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc35704-b682-473a-a802-588fff83387e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_tetofedes_lakasfelujitas_innovacio","timestamp":"2021. március. 11. 11:50","title":"Ki mondta, hogy a tető unalmas? Lehet luxusautós, füves, napelemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ec9ed9-0465-45f7-8b55-4ab5a7e019b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt kérik a közlekedési cégek, aki teheti, ne most utazzon.","shortLead":"Azt kérik a közlekedési cégek, aki teheti, ne most utazzon.","id":"20210311_MAV_Volanbusz_menetrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02ec9ed9-0465-45f7-8b55-4ab5a7e019b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6f82bf-951f-4f93-bf9f-b0213efc4e56","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_MAV_Volanbusz_menetrend","timestamp":"2021. március. 11. 05:51","title":"Közzétette a MÁV és a Volánbusz, hogyan változik a hosszú hétvégén a menetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f68aed-b7d4-4a44-8d1e-19f60c9ca416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a kormányinfón árulta el, hogy túl van az első adagon.","shortLead":"A miniszter a kormányinfón árulta el, hogy túl van az első adagon.","id":"20210311_gulyas_gergely_vedooltas_szputnyik_v","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6f68aed-b7d4-4a44-8d1e-19f60c9ca416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c191721e-17b9-4b0d-ba83-59a4e2278e1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_gulyas_gergely_vedooltas_szputnyik_v","timestamp":"2021. március. 11. 11:42","title":"Orosz vakcinával oltották be Gulyás Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Májusban indul a termelés, az első fázisban 4 millió adag Szputnyik V vakcinát állítanak majd elő.","shortLead":"Májusban indul a termelés, az első fázisban 4 millió adag Szputnyik V vakcinát állítanak majd elő.","id":"20210312_szerbia_szputnyik_gyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ee9fcd-9e17-4284-809f-960e8f180e74","keywords":null,"link":"/vilag/20210312_szerbia_szputnyik_gyar","timestamp":"2021. március. 12. 08:52","title":"Nem csak a kínait, az orosz vakcinát is gyártják majd Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139afe13-a776-4036-8a96-4a2cf7c21ea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon meghalt egy 35 éves nő is, aki a koronavírus-fertőzés mellett cukorbeteg volt és pajzsmirigy-túlműködéssel küzdött.","shortLead":"Az elmúlt napon meghalt egy 35 éves nő is, aki a koronavírus-fertőzés mellett cukorbeteg volt és...","id":"20210312_Koronavirus_elhunytak_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=139afe13-a776-4036-8a96-4a2cf7c21ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74cd9b5-8269-4652-b3be-5904d5ad8df5","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_Koronavirus_elhunytak_Magyarorszag","timestamp":"2021. március. 12. 12:23","title":"Koronavírus: meghalt egy 19 éves férfi, az elhunytak ötöde nem volt idősebb 60 évesnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27a8c86-3350-42b0-b3f2-75e0e82cc410","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök képsorozatot is feltöltött arról, ahogy várja az oltóanyaggal megrakott repülőgépet.","shortLead":"A miniszterelnök képsorozatot is feltöltött arról, ahogy várja az oltóanyaggal megrakott repülőgépet.","id":"20210311_Orban_450_ezer_uj_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b27a8c86-3350-42b0-b3f2-75e0e82cc410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e2b495-fbd6-41fa-ab55-fc6c885919fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Orban_450_ezer_uj_vakcina","timestamp":"2021. március. 11. 10:53","title":"Személyesen fogadott Orbán Viktor 450 ezer vakcinát a repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több százan még az orvosok, több ezren pedig a krónikus betegek előtt jutottak vakcinához. Többnyire katonák és állami tisztségviselők családtagjai.","shortLead":"Több százan még az orvosok, több ezren pedig a krónikus betegek előtt jutottak vakcinához. Többnyire katonák és állami...","id":"20210310_koronavirus_oltas_romania_jogosulatlanul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e36080-8454-44ba-b69b-3104e8662c89","keywords":null,"link":"/vilag/20210310_koronavirus_oltas_romania_jogosulatlanul","timestamp":"2021. március. 10. 21:52","title":"Hétezren kaptak jogosulatlanul soron kívüli oltást Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]