[{"available":true,"c_guid":"8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúcson az egy nap alatt elhunyt koronavírusos betegek száma is. ","shortLead":"Csúcson az egy nap alatt elhunyt koronavírusos betegek száma is. ","id":"20210319_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e27f9ca-2f27-47e9-9bba-f26134966fdc","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. március. 19. 09:30","title":"Koronavírus: minden eddiginél több, 10 759 új fertőzöttet jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ffafb0-1c8e-4ca1-8bfd-c4f05f661222","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Franciaország lakosságának közel harmadát érinti a járványügyi szigorítás.","shortLead":"Franciaország lakosságának közel harmadát érinti a járványügyi szigorítás.","id":"20210318_Meg_szigorubb_kijarasi_korlazotast_vezetnek_be_Parizsban_es_15_francia_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17ffafb0-1c8e-4ca1-8bfd-c4f05f661222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"702eb5aa-6ec5-4846-a9c8-41b44abeeb4d","keywords":null,"link":"/vilag/20210318_Meg_szigorubb_kijarasi_korlazotast_vezetnek_be_Parizsban_es_15_francia_megyeben","timestamp":"2021. március. 18. 20:44","title":"Még szigorúbb kijárási korlátozást vezetnek be Párizsban és 15 francia megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"SMOG-1 névre keresztelték a magyar szakemberek azt az 5x5x5 centiméteres műholdat, ami az ember által keltett elektroszmogot vizsgálja majd.","shortLead":"SMOG-1 névre keresztelték a magyar szakemberek azt az 5x5x5 centiméteres műholdat, ami az ember által keltett...","id":"20210318_smog_1_muhold_muegyetem_urkutatas_elektroszmog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f386907b-9e63-4445-9a5d-617fa746999f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_smog_1_muhold_muegyetem_urkutatas_elektroszmog","timestamp":"2021. március. 18. 19:03","title":"Szombat reggel állítják pályára az új magyar műholdat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az idei tél nemigen tizedelte meg az áttelelő petéket.","shortLead":"Az idei tél nemigen tizedelte meg az áttelelő petéket.","id":"20210320_Nehol_meg_a_ho_esik_de_a_jovo_heten_mar_indul_a_szunyoggyerites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6bb23d-a2f5-4f88-84c4-cf6fe502ffcb","keywords":null,"link":"/zhvg/20210320_Nehol_meg_a_ho_esik_de_a_jovo_heten_mar_indul_a_szunyoggyerites","timestamp":"2021. március. 20. 11:26","title":"Néhol még a hó esik, de a jövő héten már indul a szúnyoggyérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d38c382-f1b7-4fed-960a-7b5144596761","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járványhelyzet után az elsők között szeretnének újranyitni.","shortLead":"A járványhelyzet után az elsők között szeretnének újranyitni.","id":"20210318_szolariumok_csod_segitseg_gulyas_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d38c382-f1b7-4fed-960a-7b5144596761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744984a3-2eab-40c7-9013-834a703c84fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_szolariumok_csod_segitseg_gulyas_gergely","timestamp":"2021. március. 18. 19:19","title":"Ha nem is hallott még róluk, de létezik szolárium egyesület és Gulyás Gergelyhez fordultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5c3e37-48ee-4d65-937e-e851cbed7db4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Flair Air arra alapozná sikerét, hogy olcsón szerez majd sok Boeing 737 MAX utasszállítót.\r

","shortLead":"A Flair Air arra alapozná sikerét, hogy olcsón szerez majd sok Boeing 737 MAX utasszállítót.\r

","id":"20210318_flair_air_boeing_737_max_stephen_jones","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5c3e37-48ee-4d65-937e-e851cbed7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fbcf3b-69dd-4d1d-bfaf-0f4d634f33d3","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_flair_air_boeing_737_max_stephen_jones","timestamp":"2021. március. 18. 21:55","title":"A Wizz Air receptjével törne az élre egy kanadai légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89a15ad-451e-4c68-9668-e6e1822586f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újraindításról szóló, pénteken véget ért online konzultáció válaszadóinak 88 százaléka szerint a járványügyi korlátozásokat fokozatosan, lépésről lépésre kell feloldani, és csak 12 százalék mondta azt, hogy egy lépésben, a járvány végén - közölöte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton a Facebookon.","shortLead":"Az újraindításról szóló, pénteken véget ért online konzultáció válaszadóinak 88 százaléka szerint a járványügyi...","id":"20210320_Nemzeti_konzultacio_a_tobbseg_elso_lepesben_a_kijarasi_korlatozast_enyhitene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c89a15ad-451e-4c68-9668-e6e1822586f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab308e4-9f13-4a19-b6e9-ae3a4b5825d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Nemzeti_konzultacio_a_tobbseg_elso_lepesben_a_kijarasi_korlatozast_enyhitene","timestamp":"2021. március. 20. 09:42","title":"Nemzeti konzultáció: a többség első lépésben a kijárási korlátozást enyhítené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai Arizonai Egyetem asztrofizikusai szerint nem üstökös, és nem is aszteroida a hatalmas égitest, ami 2017-ben száguldott át a Naprendszeren.","shortLead":"Az amerikai Arizonai Egyetem asztrofizikusai szerint nem üstökös, és nem is aszteroida a hatalmas égitest, ami 2017-ben...","id":"20210318_oumuamua_naprendszer_urkutatas_bolygo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2db13d-1643-4319-bab8-039a8a64a02b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_oumuamua_naprendszer_urkutatas_bolygo","timestamp":"2021. március. 18. 15:11","title":"Új elmélettel álltak elő a tudósok, mi lehet a Naprendszeren átszáguldott rejtélyes égitest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]