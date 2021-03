Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bors bulvár és magazin divízió igazgatója egy videóban mutatta be azokat a szerződéseket, amelyekről szerinte azt állította az Európai Bizottság, hogy nem léteznek.","shortLead":"A Bors bulvár és magazin divízió igazgatója egy videóban mutatta be azokat a szerződéseket, amelyekről szerinte azt...","id":"20210320_vakcinabeszerzes_bors_kesma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8707bc3-8601-4380-ba1c-1dc7d26945e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_vakcinabeszerzes_bors_kesma","timestamp":"2021. március. 20. 18:50","title":"Ómolnár Miklós \"lebuktatta Brüsszelt\", pedig csak az angol nyelvvel vannak problémái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folytatódik a sokévi átlagnál hűvösebb idő.","shortLead":"Folytatódik a sokévi átlagnál hűvösebb idő.","id":"20210319_hozapor_zivatar_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af5ce78-260c-4e06-a335-b7d1cfe62476","keywords":null,"link":"/elet/20210319_hozapor_zivatar_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. március. 19. 05:21","title":"Hózápor, zivatar is előfordulhat ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1921371-9bf8-4314-8652-74a766fb9eef","c_author":"Csányi Nikolett - Ballai Vince","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évek óta sejtették, de tavaly ősszel be is bizonyosodott, hogy szennyezett a talaj Budakalász központjában az egykori textilgyár területén. A szennyezés nehezíti az egykori ipari terület hasznosítását, de problémát jelenthet a Szentendrei Regionális Déli Vízbázis számára is. A helyzet pontos felmérése és rendezése meghaladja a kisváros anyagi lehetőségeit.","shortLead":"Évek óta sejtették, de tavaly ősszel be is bizonyosodott, hogy szennyezett a talaj Budakalász központjában az egykori...","id":"20210320_budakalasz_ipari_szennyezes_budaflex_textilgyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1921371-9bf8-4314-8652-74a766fb9eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b831b81f-88c0-427d-bded-c835bc3da040","keywords":null,"link":"/zhvg/20210320_budakalasz_ipari_szennyezes_budaflex_textilgyar","timestamp":"2021. március. 20. 14:00","title":"Tanácstalan Budakalász, miből fogja kipucolni az olajszagú földet a városközpontból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d38c382-f1b7-4fed-960a-7b5144596761","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járványhelyzet után az elsők között szeretnének újranyitni.","shortLead":"A járványhelyzet után az elsők között szeretnének újranyitni.","id":"20210318_szolariumok_csod_segitseg_gulyas_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d38c382-f1b7-4fed-960a-7b5144596761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744984a3-2eab-40c7-9013-834a703c84fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_szolariumok_csod_segitseg_gulyas_gergely","timestamp":"2021. március. 18. 19:19","title":"Ha nem is hallott még róluk, de létezik szolárium egyesület és Gulyás Gergelyhez fordultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf18de1-fda1-4c78-8928-7019b02a5bc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fenékhálóval halászó flották évente ugyanannyi károsanyag-kibocsátásáért felelősek, mint amennyit a repülők okoznak - állapította meg egy óceánkutatók által készített tanulmány.","shortLead":"A fenékhálóval halászó flották évente ugyanannyi károsanyag-kibocsátásáért felelősek, mint amennyit a repülők okoznak...","id":"20210320_fenekhalos_halaszat_legszennyezes_repules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bf18de1-fda1-4c78-8928-7019b02a5bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69154e92-9b06-472b-85e4-02892ceb6426","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_fenekhalos_halaszat_legszennyezes_repules","timestamp":"2021. március. 20. 16:03","title":"Most először feltérképezték az óceáni területeket, melyekkel odacsaphatunk a klímaváltozásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dániában agyvérzést kapott egy egészségügyi dolgozó, egy másik pedig súlyos állapotban van, korábban mindkettőjüket beoltották az AstraZeneca vakcinával - írja a Reuters.","shortLead":"Dániában agyvérzést kapott egy egészségügyi dolgozó, egy másik pedig súlyos állapotban van, korábban mindkettőjüket...","id":"20210320_Agyverzesben_halt_meg_egy_dan_egeszsegugyi_dolgozo_akit_AstraZenecaval_oltottak_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda65470-ce99-4f57-b2de-60460c0d6ba0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_Agyverzesben_halt_meg_egy_dan_egeszsegugyi_dolgozo_akit_AstraZenecaval_oltottak_be","timestamp":"2021. március. 20. 15:39","title":"Agyvérzésben halt meg egy dán egészségügyi dolgozó, akit AstraZenecával oltottak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1abeafd2-9c4e-4ee2-8e0a-d307e36d0b20","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A főváros közelében aktivizálódott a tűzhányó.","shortLead":"A főváros közelében aktivizálódott a tűzhányó.","id":"20210320_A_foldrengesek_utan_kitort_egy_vulkan_Izlandon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1abeafd2-9c4e-4ee2-8e0a-d307e36d0b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58aff1da-ebd9-4fdd-bd34-04a1e1c55929","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_A_foldrengesek_utan_kitort_egy_vulkan_Izlandon","timestamp":"2021. március. 20. 08:17","title":"A földrengések után kitört egy vulkán Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81452e9-a04e-42b3-b45a-29e1f7159468","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felvételt tett közzé a rendőrség egy olyan balesetről, amit csak csodával határos módon úszott meg könnyebb sérülésekkel okozója és egyben elszenvedője is. ","shortLead":"Felvételt tett közzé a rendőrség egy olyan balesetről, amit csak csodával határos módon úszott meg könnyebb...","id":"20210319_M9_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b81452e9-a04e-42b3-b45a-29e1f7159468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701320a1-e43e-4fa3-be4b-8c56e307b726","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_M9_baleset","timestamp":"2021. március. 19. 15:16","title":"Videón, ahogy többször megpördül a levegőben az M9-esen balesetező autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]