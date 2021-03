Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15093af8-fd8b-4ddf-a2f4-946da0fae161","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 22 éves Katherine Diaz életét vesztette.","shortLead":"A 22 éves Katherine Diaz életét vesztette.","id":"20210322_Edzes_kozben_erte_villamcsapas_az_olimpiara_keszulo_szorfost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15093af8-fd8b-4ddf-a2f4-946da0fae161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58235b6d-4969-4b4d-b05f-dfc75c2ec641","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Edzes_kozben_erte_villamcsapas_az_olimpiara_keszulo_szorfost","timestamp":"2021. március. 22. 10:53","title":"Edzés közben érte villámcsapás az olimpiára készülő szörföst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48beb50-50a7-4239-800e-ad7b6c9ebecc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország nagyrészén épp romlik a járványhelyzet, de ez sem állítja meg a 12 évente megrendezett fesztivál szervezőit.","shortLead":"Az ország nagyrészén épp romlik a járványhelyzet, de ez sem állítja meg a 12 évente megrendezett fesztivál szervezőit.","id":"20210321_india_hindu_fesztival_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a48beb50-50a7-4239-800e-ad7b6c9ebecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da88fad-c34b-4c15-8ab2-482b7b0ef998","keywords":null,"link":"/vilag/20210321_india_hindu_fesztival_koronavirus","timestamp":"2021. március. 21. 20:53","title":"150 millióan is részt vehetnek az indiai hindu fesztiválon, az egészségügyi minisztérium aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"28 ezer forint lesz és még két hónapot kell várni rá – erről tájékoztatta a pácienseit a Nemzetközi Oltóközpont, amely pénzért soron kívül kínál koronavírus elleni vakciát.","shortLead":"28 ezer forint lesz és még két hónapot kell várni rá – erről tájékoztatta a pácienseit a Nemzetközi Oltóközpont, amely...","id":"20210320_Draga_lesz_es_csak_majus_kozepetol_jon_a_magan_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558c6016-ea22-4c52-b7a1-d42811f53b23","keywords":null,"link":"/kkv/20210320_Draga_lesz_es_csak_majus_kozepetol_jon_a_magan_oltas","timestamp":"2021. március. 20. 15:29","title":"Májusra ígéri a magán oltóközpont a koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8a98ab-e0c8-418e-83d0-e64369d70558","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CooperStealernek többféle változata is terjed. Valamelyik a Google-fiókokhoz tartozó azonosítót igyekszik megszerezni.","shortLead":"A CooperStealernek többféle változata is terjed. Valamelyik a Google-fiókokhoz tartozó azonosítót igyekszik megszerezni.","id":"20210322_facebook_jelszo_szamitogepes_virus_kartevo_cooperctealer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc8a98ab-e0c8-418e-83d0-e64369d70558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e44175-3657-483c-b3ac-1b8019df2dc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_facebook_jelszo_szamitogepes_virus_kartevo_cooperctealer","timestamp":"2021. március. 22. 09:33","title":"Vigyázat, terjed az új vírus, ami Facebook-jelszavakat lop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880f3cca-ad14-483d-8363-6ce22942b6f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bennfentesek úgy tudják, a két testvér is próbálta rendezni egymással a konfliktusukat, de nem jártak sikerrel.","shortLead":"Bennfentesek úgy tudják, a két testvér is próbálta rendezni egymással a konfliktusukat, de nem jártak sikerrel.","id":"20210321_Vilmos_herceg_probalta_kibekiteni_a_kiralyi_csaladot_es_Harry_hercegeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=880f3cca-ad14-483d-8363-6ce22942b6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187c9320-9d76-4418-b84b-3beb84300189","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Vilmos_herceg_probalta_kibekiteni_a_kiralyi_csaladot_es_Harry_hercegeket","timestamp":"2021. március. 21. 10:50","title":"Vilmos herceg próbálta kibékíteni a királyi családot és Harry hercegéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec901e6-cc0c-46ff-b093-cf9be092e40e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az emberi erőforrások miniszterének, a belügyminiszternek és az országos kórház-főigazgatónak is elküldte a javaslatait.

","shortLead":"A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az emberi erőforrások miniszterének, a belügyminiszternek és az országos...","id":"20210322_Letszamhiany_beremeles_egeszsegugyi_szakdolgozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec901e6-cc0c-46ff-b093-cf9be092e40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863b9fa0-7661-441a-9361-e23e91a92dd3","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Letszamhiany_beremeles_egeszsegugyi_szakdolgozo","timestamp":"2021. március. 22. 07:39","title":"Kritikus a létszámhiány, bruttó 280 ezres kezdőfizetést szeretnének az egészségügyi szakdolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A költségvetési átcsoportosítások során irtózatos összeget csorgatott az Orbán-kormány a legkedveltebb ágazatba.","shortLead":"A költségvetési átcsoportosítások során irtózatos összeget csorgatott az Orbán-kormány a legkedveltebb ágazatba.","id":"20210322_magyar_kormany_egeszsegugy_sport_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7872f939-fce8-4464-a50f-ccb8f12d75a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_magyar_kormany_egeszsegugy_sport_tamogatas","timestamp":"2021. március. 22. 08:19","title":"Egy év alatt 289 milliárd forintot költött sportra a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a kormány semmilyen visszaigazolást nem küld erről a koronavírus elleni vakcináért regisztrálóknak, az adatvédelmi jogokra hivatkozva elvileg három hónap után meg lehetne tudni, számon tartják-e egyáltalán az adatainkat.","shortLead":"Bár a kormány semmilyen visszaigazolást nem küld erről a koronavírus elleni vakcináért regisztrálóknak, az adatvédelmi...","id":"20210321_koronavirus_vakcina_regisztracio_sikeres_adatvedelem_gdpr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbd2d44-ba8e-4e26-8302-a5c51a71b7c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_koronavirus_vakcina_regisztracio_sikeres_adatvedelem_gdpr","timestamp":"2021. március. 21. 09:57","title":"Kis trükközéssel meg lehetne tudni, sikerült-e a regisztrációnk az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]