[{"available":true,"c_guid":"ae1653a3-f861-41d4-a563-719bb0277d82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi jól ismert kedvező ár-érték arányú telefonjairól. Az iFixit csapatának szokásos teardown, azaz szétszedéses vizsgálatából kiderül, hol kötött kompromisszumokat a gyártó.","shortLead":"A Xiaomi jól ismert kedvező ár-érték arányú telefonjairól. Az iFixit csapatának szokásos teardown, azaz szétszedéses...","id":"20210323_xiaomi_mi11_ifixit_teardown","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae1653a3-f861-41d4-a563-719bb0277d82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5884672d-217a-4a94-ba6e-577d8b5491c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_xiaomi_mi11_ifixit_teardown","timestamp":"2021. március. 23. 10:03","title":"Hol spórolt a Xiaomi? Kiderítették, milyen belülről az olcsóbb csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1f645b-5a70-4b01-9c66-057ab068636e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Korábban egy ország képedt el a gyanúsított férfi autós őrületéről szóló videót látva.","shortLead":"Korábban egy ország képedt el a gyanúsított férfi autós őrületéről szóló videót látva.","id":"20210322_Keses_rablasi_kiserlettel_es_garazdasaggal_is_gyanusitjak_a_Pesti_uti_autos_amokfutot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be1f645b-5a70-4b01-9c66-057ab068636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780c56d7-6ce7-440f-9123-55b2c9aa22c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_Keses_rablasi_kiserlettel_es_garazdasaggal_is_gyanusitjak_a_Pesti_uti_autos_amokfutot","timestamp":"2021. március. 22. 22:52","title":"Késes rablási kísérlettel és garázdasággal is gyanúsítják a Pesti úti autós ámokfutót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi korlátozásokat április közepéig fenntartják Németországban, a húsvéti hosszú hétvégére viszont szigorítanak.","shortLead":"Az eddigi korlátozásokat április közepéig fenntartják Németországban, a húsvéti hosszú hétvégére viszont szigorítanak.","id":"20210323_jarvany_nemetorszag_husvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0392d0-e10f-43d1-9b81-89e85e73b317","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_jarvany_nemetorszag_husvet","timestamp":"2021. március. 23. 06:13","title":"Németország bezár, még szigorúbb járványügyi szabályokat vezetnek be húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogsegélykérelem sem érkezett még az ukrán hatóságoktól az ügyben.","shortLead":"Jogsegélykérelem sem érkezett még az ukrán hatóságoktól az ügyben.","id":"20210323_nyomozas_polt_peter_cigicsempesz_mszp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c305b3-0cca-4fc4-9ae0-2fcb2fec5f89","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_nyomozas_polt_peter_cigicsempesz_mszp","timestamp":"2021. március. 23. 13:02","title":"Nem nyomoznak Magyarországon a cigarettacsempészeten ért MSZP-s ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0511225e-52ce-4b18-b1dc-6eab018f6ebe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó megújult logóját elsőként viselő Kia K8 csúcsmodelljében egy 300 lóerős V6-os erőforrás található. ","shortLead":"A gyártó megújult logóját elsőként viselő Kia K8 csúcsmodelljében egy 300 lóerős V6-os erőforrás található. ","id":"20210324_a_nemet_premiumautokat_veszi_celkeresztbe_a_kia__k8_5_meteres_ujdonsaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0511225e-52ce-4b18-b1dc-6eab018f6ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588cfc44-a387-42c6-9ab5-fa17d44dae19","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_a_nemet_premiumautokat_veszi_celkeresztbe_a_kia__k8_5_meteres_ujdonsaga","timestamp":"2021. március. 24. 11:21","title":"A német prémiumautókat veszi célkeresztbe a Kia 5 méteres újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csak figyelemelterelés a magyar külügyminiszter szerint, hogy az emberi jogok brutális megsértése miatt az EU szankciókat vezet be kínai személyekkel szemben.","shortLead":"Csak figyelemelterelés a magyar külügyminiszter szerint, hogy az emberi jogok brutális megsértése miatt az EU...","id":"20210322_Szijjarto_szankcio_kna_emberijogok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e64b9df-f46e-412b-b683-59f8a0b2b1e8","keywords":null,"link":"/eurologus/20210322_Szijjarto_szankcio_kna_emberijogok","timestamp":"2021. március. 22. 12:52","title":"Szijjártó szerint semmi értelme nincs, ha az EU szankciókat vezet be az emberi jogok brutális megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén februárban kevesebb mint 2 százalékkal csökkentek az eladások tavalyhoz képest.","shortLead":"Idén februárban kevesebb mint 2 százalékkal csökkentek az eladások tavalyhoz képest.","id":"20210323_meglepoen_jol_teljesit_a_magyar_ujautopiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6401a4a-218a-4559-941b-72de871f3525","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_meglepoen_jol_teljesit_a_magyar_ujautopiac","timestamp":"2021. március. 23. 06:41","title":"Meglepően jól teljesít a magyar újautó-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f47a09-b337-487f-a0c1-eb511fa377bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósoknak néha olyan vizsgálatokat is el kell végezniük, amelyek eredménye csak megerősíti, amit a többség ugyan tud, de sokan mégis bizonytalanok még benne: az 5G-nek nincs egészségkárosító hatása.","shortLead":"A tudósoknak néha olyan vizsgálatokat is el kell végezniük, amelyek eredménye csak megerősíti, amit a többség ugyan...","id":"20210324_5g_halozat_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0f47a09-b337-487f-a0c1-eb511fa377bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59abbcb2-ddd8-4c48-8638-247d238af2ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_5g_halozat_kutatas","timestamp":"2021. március. 24. 10:59","title":"Újabb kutatás mondta ki: az 5G nem veszélyes az emberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]