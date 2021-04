Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Nem nézi ölbe tett kézzel a titkosszolgálat a vírustagadó vagy oltásellenes propagandát folytató csoportok vezéreinek működését – információnk szerint ez is kiderült a parlament nemzetbiztonsági bizottságának keddi ülésén. ","shortLead":"Nem nézi ölbe tett kézzel a titkosszolgálat a vírustagadó vagy oltásellenes propagandát folytató csoportok vezéreinek...","id":"20210415_titkosszolgalat_virusszkeptikus_oltasellenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29df06c9-a5bb-44ac-bdf0-b27c1b9f08e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_titkosszolgalat_virusszkeptikus_oltasellenes","timestamp":"2021. április. 15. 13:00","title":"Rajta van a titkosszolgálat a keményvonalas oltáselleneseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"288742a6-46ff-47ac-bb3a-db2390f62b2a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sokan félnek az inflációtól, hiszen a kormányok és a jegybankok öntik a pénzt a piacra, de mi lesz, ha ez stagnálással vagy esetleg gazdasági visszaeséssel párosul? Márpedig erre is mutatnak jelek: a kereskedelmi háborúk, a deglobalizáció, az elöregedés és a populista politikusok mind ebbe az irányba lökhetik a világgazdaságot a híres közgazdász szerint.","shortLead":"Sokan félnek az inflációtól, hiszen a kormányok és a jegybankok öntik a pénzt a piacra, de mi lesz, ha ez stagnálással...","id":"20210415_Roubini_szerint_konnyen_lehet_a_stagflacio_jelenti_majd_a_kozeljovo_legnagyobb_kihivasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=288742a6-46ff-47ac-bb3a-db2390f62b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6256222-e97e-41d1-bba9-3d52be3e3cc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_Roubini_szerint_konnyen_lehet_a_stagflacio_jelenti_majd_a_kozeljovo_legnagyobb_kihivasat","timestamp":"2021. április. 15. 14:05","title":"Roubini szerint könnyen lehet, hogy a stagfláció jelenti majd a közeljövő legnagyobb kihívását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3270ea-5a50-4d1f-b6de-fa7e4ab43ebd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A református zsinati elnökség szerint eléggé javul a járványhelyzet ahhoz, hogy május első vasárnapján már be lehessen engedni embereket a templomokba.","shortLead":"A református zsinati elnökség szerint eléggé javul a járványhelyzet ahhoz, hogy május első vasárnapján már be lehessen...","id":"20210414_reformatus_templomok_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b3270ea-5a50-4d1f-b6de-fa7e4ab43ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d71c9eb-6fac-4a12-96c1-284d66a114c2","keywords":null,"link":"/elet/20210414_reformatus_templomok_nyitas","timestamp":"2021. április. 14. 17:48","title":"Május 2-án nyithatják ki a református templomokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e20095-0a43-4375-a81c-a99e98038e34","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező múlt pénteken látogatta meg utoljára a színésznőt a kórházban. ","shortLead":"A rendező múlt pénteken látogatta meg utoljára a színésznőt a kórházban. ","id":"20210416_Jordan_Tamas_Nem_szuletik_tobb_Torocsik_Mari","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86e20095-0a43-4375-a81c-a99e98038e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c08fc30-db79-41af-bc4b-18e0489b7d65","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Jordan_Tamas_Nem_szuletik_tobb_Torocsik_Mari","timestamp":"2021. április. 16. 11:56","title":"Jordán Tamás: Nem születik több Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere visszaszólt Gulyás Gergelynek, aki szerint az MSZP támogatásával a háta mögött nem kéne a kínai kommunizmusra hivatkoznia.","shortLead":"Budapest főpolgármestere visszaszólt Gulyás Gergelynek, aki szerint az MSZP támogatásával a háta mögött nem kéne...","id":"20210415_karacsony_gulyas_fudan_tomeggyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7391ddee-10da-45ec-95bb-bfb046970411","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_karacsony_gulyas_fudan_tomeggyilkos","timestamp":"2021. április. 15. 16:21","title":"Karácsony a kormány részéről freudi elszólásként értelmezi a tömeggyilkos kifejezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Argentínában három hónapos csúcson a halálos áldozatok száma.\r

","shortLead":"Argentínában három hónapos csúcson a halálos áldozatok száma.\r

","id":"20210415_brazilia_argentina_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf04885d-ea93-4b6c-a007-7b4e5b92a021","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_brazilia_argentina_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 15. 06:47","title":"Brazíliában már 360 ezer halottja van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1335b2-b60e-4a90-a6fd-2a4d11c694d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schmuck Erzsébet szerint jó esély van arra, hogy Karácsony Gergely elindul az előválasztáson, ez esetben őt támogatják. Korábban amúgy egy párthoz tartoztak, csak aztán két részre szakadt az LMP. ","shortLead":"Schmuck Erzsébet szerint jó esély van arra, hogy Karácsony Gergely elindul az előválasztáson, ez esetben őt támogatják...","id":"20210415_Az_LMP_beallna_Karacsony_Gergely_moge","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc1335b2-b60e-4a90-a6fd-2a4d11c694d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31120b9d-04b6-4bdc-a649-84b2fe25b0ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Az_LMP_beallna_Karacsony_Gergely_moge","timestamp":"2021. április. 15. 22:15","title":"Az LMP is beállna Karácsony Gergely mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6855f1-e9a5-4398-acbe-f5c84487bc84","c_author":"Fliegauf Bence","category":"360","description":"Tolerálni kell-e az intoleranciát? Nyitható-e ez az etikai ördöglakat? Vélemény.","shortLead":"Tolerálni kell-e az intoleranciát? Nyitható-e ez az etikai ördöglakat? Vélemény.","id":"20210414_Fliegauf_Bence_Amikor_felveri_a_gaz_a_tarsadalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae6855f1-e9a5-4398-acbe-f5c84487bc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001385f8-659c-42d7-9519-ca4f35c0b510","keywords":null,"link":"/360/20210414_Fliegauf_Bence_Amikor_felveri_a_gaz_a_tarsadalmat","timestamp":"2021. április. 14. 15:00","title":"Fliegauf Bence: Amikor felveri a gaz a társadalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]