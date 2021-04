Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban volt belőle problémája, hogy a sógornője férje nyert megbízást.","shortLead":"Korábban volt belőle problémája, hogy a sógornője férje nyert megbízást.","id":"20210420_marki_zay_peter_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21219b5a-a57b-4202-b7e5-d60dbbc8723f","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_marki_zay_peter_kozbeszerzes","timestamp":"2021. április. 20. 18:19","title":"Kizárja a rokonait a közbeszerzésekből Márki-Zay Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fae2a57-ca24-43d1-a278-94dfb318cecb","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Az összes, azonos szakra felvételiző e-mail-címét elküldte a Színház- és Filmművészeti Egyetem a jelentkezőknek, majd kétszer is hibás információk körbeküldése miatt kényszerültek magyarázkodásra.","shortLead":"Az összes, azonos szakra felvételiző e-mail-címét elküldte a Színház- és Filmművészeti Egyetem a jelentkezőknek, majd...","id":"20210420_Az_SZFE_alapveto_hibakkal_nyilvanos_cimzettlistara_kuldte_ki_a_felveteli_infokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fae2a57-ca24-43d1-a278-94dfb318cecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a442fb-d115-4738-98c2-b159e25ec4a0","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Az_SZFE_alapveto_hibakkal_nyilvanos_cimzettlistara_kuldte_ki_a_felveteli_infokat","timestamp":"2021. április. 20. 14:56","title":"Az SZFE alapvető hibákkal, nyilvános címzettlistára küldte ki a felvételi infókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EU 2030-ig legalább 55 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest.","shortLead":"Az EU 2030-ig legalább 55 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest.","id":"20210421_Megallapodtak_az_EU_klimatorvenyerol_az_unios_intezmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f687c46-d0bb-4171-b6d6-7f9d42bf2b04","keywords":null,"link":"/eurologus/20210421_Megallapodtak_az_EU_klimatorvenyerol_az_unios_intezmenyek","timestamp":"2021. április. 21. 11:29","title":"Megállapodtak az EU klímatörvényéről az uniós intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded9d28b-0038-4457-8d23-03d7bc911d6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Számos óvintézkedést vezettek be a kilencvenharmadik, rendhagyó Oscar-díjátadóra, amelyet részben egy új, de gyönyörű helyszínen fognak megrendezni.","shortLead":"Számos óvintézkedést vezettek be a kilencvenharmadik, rendhagyó Oscar-díjátadóra, amelyet részben egy új, de gyönyörű...","id":"20210420_Kulonleges_helyszinen_rendezik_meg_es_teszik_Covidbiztossa_a_vasarnapi_Oscargalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded9d28b-0038-4457-8d23-03d7bc911d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170e9ad9-ff42-4c5b-a00f-8c9f79a50e99","keywords":null,"link":"/kultura/20210420_Kulonleges_helyszinen_rendezik_meg_es_teszik_Covidbiztossa_a_vasarnapi_Oscargalat","timestamp":"2021. április. 20. 12:27","title":"Különleges helyszínen rendezik meg és teszik Covid-biztossá a vasárnapi Oscar-gálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80784703-465c-4e38-9f09-f36e7746070c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft különleges nyereményjátékkal ünnepli, hogy repülőszimulátora egy jelentős (francia) frissítést kapott. A szerencsések egyike egy turbinát formáló számítógéppel lehet gazdagabb.","shortLead":"A Microsoft különleges nyereményjátékkal ünnepli, hogy repülőszimulátora egy jelentős (francia) frissítést kapott...","id":"20210421_turbina_gamer_pc_szamitogep_microsoft_flight_simulator_szimulatorjatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80784703-465c-4e38-9f09-f36e7746070c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1014f5b4-383a-488f-a0ea-46823ec79179","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_turbina_gamer_pc_szamitogep_microsoft_flight_simulator_szimulatorjatek","timestamp":"2021. április. 21. 08:33","title":"Ez az utóbbi idők legmenőbb számítógépe, a repülésrajongók imádni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földről nagyon költséges oxigént szállítani az űrbe. Egy izraeli startup új technológiája ebben jelenthet óriási segítséget.","shortLead":"A Földről nagyon költséges oxigént szállítani az űrbe. Egy izraeli startup új technológiája ebben jelenthet óriási...","id":"20210421_hold_talaj_oxigen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e30eff-77e4-49dd-b1b4-2930bb1c8158","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_hold_talaj_oxigen","timestamp":"2021. április. 21. 18:03","title":"A Hold talajából állít elő oxigént egy izraeli cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Családon belüli erőszak miatt indult eljárás a debreceni katona ellen. Évek óta bántalmazta feleségét, de a héten különösen bedurvult, miután nem találta a tabletjét. Le is tartóztathatják.","shortLead":"Családon belüli erőszak miatt indult eljárás a debreceni katona ellen. Évek óta bántalmazta feleségét, de a héten...","id":"20210421_csaladon_beluli_eroszak_bantalmazas_szerzodeses_katona_debrecen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c19c08-ca42-4278-a7c6-f898d50d820c","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_csaladon_beluli_eroszak_bantalmazas_szerzodeses_katona_debrecen","timestamp":"2021. április. 21. 11:24","title":"Verte, földön rángatta, mosogatószert, kávéport, kólát borított feleségére egy katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5930f172-78ec-4ee2-8436-55b246f75bcb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 85 éves rádiós műsorvezető két témát szeretne kerülni: a járványt és a politikát. ","shortLead":"A 85 éves rádiós műsorvezető két témát szeretne kerülni: a járványt és a politikát. ","id":"20210420_30_ev_utan_ujraindul_Szilagyi_Janos_musora_a_Hallo_itt_vagyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5930f172-78ec-4ee2-8436-55b246f75bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5f7d8f-dfaf-492f-a61c-5a01c720f585","keywords":null,"link":"/elet/20210420_30_ev_utan_ujraindul_Szilagyi_Janos_musora_a_Hallo_itt_vagyok","timestamp":"2021. április. 20. 15:51","title":"30 év után újraindul Szilágyi János műsora, a Halló, itt vagyok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]