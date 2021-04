Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3843ecab-cebe-41ae-a932-e26c3358bca3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hét törvényjavaslat általános vitája szerepel a parlament aktuális ülésének negyedik napjának napirendjén. ","shortLead":"Hét törvényjavaslat általános vitája szerepel a parlament aktuális ülésének negyedik napjának napirendjén. ","id":"20210429_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_meghosszabbitas_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3843ecab-cebe-41ae-a932-e26c3358bca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445f468b-18f3-4611-93df-4e8f7c56ab90","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_meghosszabbitas_parlament","timestamp":"2021. április. 29. 08:28","title":"Tárgyalni kezdik a javaslatot, amely őszig meghosszabbítaná a veszélyhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc5f1ca-8d25-469a-b439-66b91a8b77b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elhunytak családtagjai szerint túlságosan enyhe ítélet született.","shortLead":"Az elhunytak családtagjai szerint túlságosan enyhe ítélet született.","id":"20210428_richardpusey_rendorok_baleset_itelet_bortonbuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc5f1ca-8d25-469a-b439-66b91a8b77b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c778a8-1c78-4deb-957d-f159481ed39e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_richardpusey_rendorok_baleset_itelet_bortonbuntetes","timestamp":"2021. április. 28. 12:19","title":"Elítélték „Ausztrália leggyűlöltebb emberét”, aki levideózta négy rendőr haldoklását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d724e816-20f3-45e1-a290-0c5a1f3393a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jogtiszta tartalmakat ma már több forrásból, könnyebben lehet megszerezni, mint azelőtt. A szerzőijog-sértések száma viszont nem csökkent.","shortLead":"A jogtiszta tartalmakat ma már több forrásból, könnyebben lehet megszerezni, mint azelőtt. A szerzőijog-sértések száma...","id":"20210428_cd_dvd_hamisitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d724e816-20f3-45e1-a290-0c5a1f3393a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4e168c-d098-4050-8603-c0fa6aa62f76","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_cd_dvd_hamisitas","timestamp":"2021. április. 28. 07:51","title":"Gyakorlatilag eltűntek a hamis CD-k és DVD-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953b0da8-0f9b-4992-b529-d8c10628845a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki 3 hónapon belül volt fertőzött, már az is jelentkezhet oltásra – mondták az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. A tizenéves korosztályt Pfizer-vakcinával fogják oltani.","shortLead":"Aki 3 hónapon belül volt fertőzött, már az is jelentkezhet oltásra – mondták az operatív törzs szerdai tájékoztatóján...","id":"20210428_operativ_torzs_oltas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=953b0da8-0f9b-4992-b529-d8c10628845a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e689ccda-d23d-4636-a646-c76342c16309","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_operativ_torzs_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 28. 12:49","title":"Operatív törzs: napokon belül oltják a 16-18 éveseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42d76ad-c42d-45c6-81b1-34ec9ded3744","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két magyar újságíró is a legjobbak közé került Európában.","shortLead":"Két magyar újságíró is a legjobbak közé került Európában.","id":"20210429_Europai_sajtodijra_jeloltek_a_hvghu_felelos_szerkesztojet_Nagy_Ivan_Zsoltot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f42d76ad-c42d-45c6-81b1-34ec9ded3744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413ec17f-cb20-408e-94b4-16ce8f9a0187","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_Europai_sajtodijra_jeloltek_a_hvghu_felelos_szerkesztojet_Nagy_Ivan_Zsoltot","timestamp":"2021. április. 29. 12:00","title":"Az Európai sajtódíj jelöltje a hvg.hu felelős szerkesztője, Nagy Iván Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308b2295-305c-4c59-a958-a22b3162631b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai haditengerészet áprilisban már másodszor vádolta meg az alakulatot, hogy veszélyes akciót hajtott végre a Perzsa-öbölben.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet áprilisban már másodszor vádolta meg az alakulatot, hogy veszélyes akciót hajtott végre...","id":"20210428_Figyelmezteto_loves_amerikaiak_irani_Forradalmi_Garda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=308b2295-305c-4c59-a958-a22b3162631b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1619ba51-8db9-4da7-bf98-55d8c45b7ff6","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Figyelmezteto_loves_amerikaiak_irani_Forradalmi_Garda","timestamp":"2021. április. 28. 16:44","title":"Figyelmeztető lövéseket adtak le az amerikaiak az iráni Forradalmi Gárda hajóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b642694-50c5-417b-a4ab-3ea9a7a85aa7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bukaresti repülőtereket üzemeltető állami vállalat szerint a reméltnél lassabban indul újra a légi közlekedés.","shortLead":"A bukaresti repülőtereket üzemeltető állami vállalat szerint a reméltnél lassabban indul újra a légi közlekedés.","id":"20210428_Repter_alkalmazott_kenyszerszabadsag_Romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b642694-50c5-417b-a4ab-3ea9a7a85aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f7970e-bf48-46bc-af49-3bf728b11a99","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Repter_alkalmazott_kenyszerszabadsag_Romania","timestamp":"2021. április. 28. 20:21","title":"Több mint 700 reptéri alkalmazottat küldenek kényszerszabadságra Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még elkezdik a hatáserősítő oltási programot.","shortLead":"Még elkezdik a hatáserősítő oltási programot.","id":"20210428_vakcina_harmadik_oltasnak_egyesult_kiralysag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e51f6e8-490d-46c2-bae4-f4099fab6653","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_vakcina_harmadik_oltasnak_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. április. 28. 21:07","title":"A brit kormány 60 millió adag vakcinát rendelt harmadik oltásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]