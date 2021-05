Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0f1fc3c0-48b7-45f0-8c55-cb8c8a26a361","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óriási káoszt hozott a nagy igyekezet, hogy péntekre meglegyen a négymillió első körben beoltott magyar, és jöhessen az újranyitás következő lépése; az MNB-nek és a Költségvetési Tanácsnak sem tetszik, ahogyan a kormány túlköltekezne a 2022-es költségvetésben; alapítványokba szerveztek ki egyetemeket és több száz milliárd forintos vagyonkezelő alapítványokat hoztak létre. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Óriási káoszt hozott a nagy igyekezet, hogy péntekre meglegyen a négymillió első körben beoltott magyar, és jöhessen...","id":"20210502_Es_akkor_oltas_jarvany_koltsegvetes_fertoto_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f1fc3c0-48b7-45f0-8c55-cb8c8a26a361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef292b10-3c64-4e48-82f1-a727114480d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210502_Es_akkor_oltas_jarvany_koltsegvetes_fertoto_","timestamp":"2021. május. 02. 07:00","title":"És akkor a kormány feltalálta a pfizeres Black Fridayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d255bf78-4a5c-4b86-b055-a32a6269e3d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kitárulkozások hónapja volt az április: a maszkoktól lassan szabaduló világ mintha a gátlásokat is levetkőzte volna. A Kult és az Élet + Stílus cikkeiben így tükröződött az elmúlt hónap.","shortLead":"A kitárulkozások hónapja volt az április: a maszkoktól lassan szabaduló világ mintha a gátlásokat is levetkőzte volna...","id":"20210430_Varkonyi_Andrea_megnyitotta_az_eskuvoszezont_Orban_Viktor_meg_a_teraszokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d255bf78-4a5c-4b86-b055-a32a6269e3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f92f389-ce48-4325-94d8-63ccfdbe50fa","keywords":null,"link":"/elet/20210430_Varkonyi_Andrea_megnyitotta_az_eskuvoszezont_Orban_Viktor_meg_a_teraszokat","timestamp":"2021. május. 02. 18:00","title":"Várkonyi Andrea megnyitotta az esküvőszezont, Orbán Viktor meg a teraszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d59f9cb-5e80-44eb-85f5-f2f93338fd67","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Ki akarna szoftvert vásárolni egy 70 évestől? – vallja Kulcsár Tibor, a Kulcs-Soft alapítója, aki 25 év után adta át a stafétát Szabó Ervinnek, amikor magát már a fejlődés gátjának látta. Mi lett azóta az egy kisszobában indult egyszemélyes bt.-ből tőzsdén jegyzett, milliárdos árbevételű céggé változott Kulcs-Softból, és mivel foglalja le magát az alapító, hogy el tudjon szakadni tőle? Rendszerváltókból generációváltók 1. rész","shortLead":"Ki akarna szoftvert vásárolni egy 70 évestől? – vallja Kulcsár Tibor, a Kulcs-Soft alapítója, aki 25 év után adta át...","id":"20210503_kulcs_soft_generaciovaltas_cegportre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d59f9cb-5e80-44eb-85f5-f2f93338fd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0661c34c-fea8-4eb3-907f-1f00a640d713","keywords":null,"link":"/kkv/20210503_kulcs_soft_generaciovaltas_cegportre","timestamp":"2021. május. 03. 12:10","title":"\"Egy egoista ember nem való vállalkozónak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, miről egyeztetett a miniszterelnök Hszi Csin-ping kínai elnökkel.","shortLead":"Kiderült, miről egyeztetett a miniszterelnök Hszi Csin-ping kínai elnökkel.","id":"20210501_Orban_egyuttmukodes_Kina_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c089032-aa7f-4059-8923-4a8b8343eceb","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Orban_egyuttmukodes_Kina_vakcina","timestamp":"2021. május. 01. 20:59","title":"Orbán erősítené az együttműködést Kínával a vakcinák terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Napi szinten most annyi autós megy át a Városligeten, mint a Petőfi hídon. ","shortLead":"Napi szinten most annyi autós megy át a Városligeten, mint a Petőfi hídon. ","id":"20210503_Uj_hiddal_villamos_vonallal_es_parkolokkal_teszik_automentesse_a_Varosligetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b7b93a-c266-4f18-bded-900381b76d17","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_Uj_hiddal_villamos_vonallal_es_parkolokkal_teszik_automentesse_a_Varosligetet","timestamp":"2021. május. 03. 16:23","title":"Megvan a terv, hogyan lesz autómentes a Városliget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Mintegy 400 ezer tagja volt annak a gyerekpornót terjesztő online fórumnak, amelynek a három feltételezett üzemeltetőjét elfogták.","shortLead":"Mintegy 400 ezer tagja volt annak a gyerekpornót terjesztő online fórumnak, amelynek a három feltételezett...","id":"20210503_rendorseg_nemet_gyerekporno_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60ecac6-fdb5-43cd-a391-5d5943355c37","keywords":null,"link":"/elet/20210503_rendorseg_nemet_gyerekporno_elfogas","timestamp":"2021. május. 03. 13:06","title":"A világ egyik legnagyobb gyerekpornót terjesztő online fórumát számolta fel a német rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa9d0a7-07bc-4663-8450-fed8399df3b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a 15 milliót a koronavírus elleni oltásokból beadott második dózisok száma Nagy-Britanniában. Az eddig beadott első és második oltási adagok együttes száma megközelítette az 50 milliót.","shortLead":"Meghaladta a 15 milliót a koronavírus elleni oltásokból beadott második dózisok száma Nagy-Britanniában. Az eddig...","id":"20210502_Napi_felmillio_embert_oltanak_be_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa9d0a7-07bc-4663-8450-fed8399df3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b24753-9609-4899-82f8-6c93d395e923","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_Napi_felmillio_embert_oltanak_be_NagyBritanniaban","timestamp":"2021. május. 02. 21:10","title":"Napi félmillió embert oltanak be Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab3dfac-09ac-4fcb-af48-f8dcfd244d30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éppen 60 évet töltött a vásznon, élete végéig játszott Olympia Dukakis, görög származású színésznő. Kiállt a görögöket érő negatív diszkrimináció ellen és mellékszereplőként besöpörte az Oscart is. ","shortLead":"Éppen 60 évet töltött a vásznon, élete végéig játszott Olympia Dukakis, görög származású színésznő. Kiállt a görögöket...","id":"20210502_Meghalt_az_Oscardijas_Olympia_Dukakis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ab3dfac-09ac-4fcb-af48-f8dcfd244d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b94e51-8a97-425c-9937-82706341cfe5","keywords":null,"link":"/elet/20210502_Meghalt_az_Oscardijas_Olympia_Dukakis","timestamp":"2021. május. 02. 09:25","title":"Meghalt az Oscar-díjas Olympia Dukakis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]