Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c94dcbcf-36f5-45d7-86f6-e2c66c147854","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ügylet egyik főszereplője az egyik leggazdagabb magyar.","shortLead":"Az ügylet egyik főszereplője az egyik leggazdagabb magyar.","id":"202117_computrend_kesz_kincsestar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c94dcbcf-36f5-45d7-86f6-e2c66c147854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e9f8f7-07c0-4e71-85f6-b6526ae4bb22","keywords":null,"link":"/360/202117_computrend_kesz_kincsestar","timestamp":"2021. május. 04. 12:00","title":"Állami megbízásokon hízó szoftvercégek fúziója készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc658e1-2266-417b-9b32-c462c416f1bb","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"Hatványozós feladatot is kaptak az érettségizők.","shortLead":"Hatványozós feladatot is kaptak az érettségizők.","id":"20210504_matekerettsegi_erettsegi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cc658e1-2266-417b-9b32-c462c416f1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4925869-0a98-41ba-a8bc-4bd07e781193","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_matekerettsegi_erettsegi","timestamp":"2021. május. 04. 09:48","title":"Matekérettségi: számtani sorozatok, halmazok, valószínűség- és százalékszámítás a feladatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7ae527-0b90-4883-9fe0-b31e856729f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Genesis első autói már idén nyáron megérkeznek.","shortLead":"A Genesis első autói már idén nyáron megérkeznek.","id":"20210505_a_hyundai_premiummarkaja_europaban_uzen_hadat_a_nemet_rivalisoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d7ae527-0b90-4883-9fe0-b31e856729f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42d582e-7c1f-4879-b029-5576549274b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_a_hyundai_premiummarkaja_europaban_uzen_hadat_a_nemet_rivalisoknak","timestamp":"2021. május. 05. 11:21","title":"A Hyundai prémiummárkája Európában üzen hadat a német riválisoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tervek szerint a jövő évben hárommilliárd dózis koronavírus elleni oltóanyagot állít elő.","shortLead":"A tervek szerint a jövő évben hárommilliárd dózis koronavírus elleni oltóanyagot állít elő.","id":"20210504_pfizer_bevetel_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569bdc88-baf8-45bd-886b-cd2aa6c52c77","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_pfizer_bevetel_vakcina","timestamp":"2021. május. 04. 14:54","title":"Jelentősen megdobta a Pfizer bevételeit a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ac1b91-b1d5-418d-9a3a-4e3628d1808e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az újHáz Centrum tartott sajtótájékoztatót a környezetbarát építkezésről, felújításról, ezen hangzott el, hogy felvásárlási egyelőre ugyan nincs, de aki felújítana, az legyen türelmes. Hőszigetelésnél például a korábbi 2-4 nap helyett 2-4 hét is kell, mire megérkezik az alapanyag. Közben a drágulás is jelentős.","shortLead":"Az újHáz Centrum tartott sajtótájékoztatót a környezetbarát építkezésről, felújításról, ezen hangzott el...","id":"20210505_Hianyoznak_az_alapanyagok_az_epitoiparban_heteket_csuszik_a_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41ac1b91-b1d5-418d-9a3a-4e3628d1808e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7036b0ba-958e-4c69-a5b6-7a96d90c38b3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210505_Hianyoznak_az_alapanyagok_az_epitoiparban_heteket_csuszik_a_felujitas","timestamp":"2021. május. 05. 12:42","title":"Hiányoznak az alapanyagok az építőiparban, heteket csúszik a felújítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969f58ef-120b-415a-a0d9-9ac91fbcfc76","c_author":"HVG","category":"360","description":"Visszatér az '50-es évek egy klasszikusa, a kabinos Messerschmitt. A pilótafülkére emlékeztető egyszemélyes jármű, amelybe fölülről lehet beszállni, ezúttal elektromos hajtással készül. ","shortLead":"Visszatér az '50-es évek egy klasszikusa, a kabinos Messerschmitt. A pilótafülkére emlékeztető egyszemélyes jármű...","id":"202117_emesserschmitt_jon_akabinos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=969f58ef-120b-415a-a0d9-9ac91fbcfc76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab1741e-0986-4b78-9ee3-7e1e2c8599dd","keywords":null,"link":"/360/202117_emesserschmitt_jon_akabinos","timestamp":"2021. május. 04. 10:00","title":"Visszatér a legendás Messerschmitt, elektromos autó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c29a67-5c43-4b41-b677-f86c398dcaa8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Totemben két hétfős celebcsapat csap össze.



","shortLead":"A Totemben két hétfős celebcsapat csap össze.



","id":"20210505_Uj_valosagshowval_jelentkezik_Ordog_Nora_a_TV2n","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c29a67-5c43-4b41-b677-f86c398dcaa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e892cf-b948-4aa3-903d-0c706ed6bc52","keywords":null,"link":"/elet/20210505_Uj_valosagshowval_jelentkezik_Ordog_Nora_a_TV2n","timestamp":"2021. május. 05. 09:24","title":"Új valóságshow-val jelentkezik Ördög Nóra a TV2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akinek van védettségi igazolványa, barna tálcát vegyen magához, akinek nincs, fehéret – kérték. ","shortLead":"Akinek van védettségi igazolványa, barna tálcát vegyen magához, akinek nincs, fehéret – kérték. ","id":"20210504_veszprem_etterem_talca_oltas_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8617865b-56df-493f-8759-7e68299c34fd","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_veszprem_etterem_talca_oltas_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 04. 15:01","title":"Egy veszprémi étterem azt kérte, másfajta tálcát használjanak a védettek és a nem védettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]