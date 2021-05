Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"54a8b2c7-41bc-4b42-820b-5bd31deae627","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Huawei és a Xiaomi után egy másik kínai okostelefon-gyártó cég, az Oppo is autókat akar piacra dobni.","shortLead":"A Huawei és a Xiaomi után egy másik kínai okostelefon-gyártó cég, az Oppo is autókat akar piacra dobni.","id":"20210505_Ujabb_telefonmarka_akar_autogyarto_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54a8b2c7-41bc-4b42-820b-5bd31deae627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8c737c-2933-41e9-9248-b314923c9e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Ujabb_telefonmarka_akar_autogyarto_lenni","timestamp":"2021. május. 05. 10:40","title":"Újabb telefonmárka akar autógyárrá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80a8a77-d08f-42ad-9fb7-520bba83be5b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közpénzmilliárdokkal megtámogatott fejlesztésre készülnek az ország tetején, pedig a mesterséges hóhoz nincs víz. A kiemelten védett Natura 2000-es terület hegyi kaszálóin élő fajok is veszélyben vannak.","shortLead":"Közpénzmilliárdokkal megtámogatott fejlesztésre készülnek az ország tetején, pedig a mesterséges hóhoz nincs víz...","id":"202118_hoagyuval_verebre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d80a8a77-d08f-42ad-9fb7-520bba83be5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e94010f-ef84-47ed-9b5f-ba644258960d","keywords":null,"link":"/360/202118_hoagyuval_verebre","timestamp":"2021. május. 06. 11:00","title":"A természetvédelmi aggályok ellenére hóágyúval és ratrakkal támadnának rá a Kékesre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ruhákat és bizsut akartak elvinni, de az őrök megállították őket.

","shortLead":"Ruhákat és bizsut akartak elvinni, de az őrök megállították őket.

","id":"20210505_Anya_lanya_lopas_tatabanyai_aruhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec0a61b-ac00-4627-a2b8-95450de89ea4","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_Anya_lanya_lopas_tatabanyai_aruhaz","timestamp":"2021. május. 05. 08:34","title":"12 éves lányával együtt lopott egy anya a tatabányai áruházban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Elutasította a törvényszék az ügyészség fellebbezését, véget ért Bige László házi őrizete.","shortLead":"Elutasította a törvényszék az ügyészség fellebbezését, véget ért Bige László házi őrizete.","id":"20210506_Bige_Laszlo_hazi_orizet_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c459583-b14f-4c4d-b9f0-e25a2b895374","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_Bige_Laszlo_hazi_orizet_vege","timestamp":"2021. május. 06. 15:01","title":"Megszüntették Bige László házi őrizetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68455242-e0cb-4cc3-ab73-10672bcc39b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csaknem 30 éven át vezette a késő esti műsorát.","shortLead":"Csaknem 30 éven át vezette a késő esti műsorát.","id":"20210505_Veget_er_egy_korszak_az_utolso_keso_esti_adasara_keszul_Conan_OBrien","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68455242-e0cb-4cc3-ab73-10672bcc39b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e25239-5a34-46a4-a897-6056e340d435","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Veget_er_egy_korszak_az_utolso_keso_esti_adasara_keszul_Conan_OBrien","timestamp":"2021. május. 05. 10:12","title":"Véget ér egy korszak: az utolsó késő esti adására készül Conan O’Brien","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szervezet szerint a nyolc kerületi, valamint a fővárosi önkormányzat jogellenes, lakosságot érintő díjemeléseket hajtott végre.","shortLead":"A szervezet szerint a nyolc kerületi, valamint a fővárosi önkormányzat jogellenes, lakosságot érintő díjemeléseket...","id":"20210505_fovarosi_kormanyhivatal_eljaras_ellenzeki_vezetesu_onkormanyzatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5230aacd-6b7c-4568-b74c-3acbae157f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_fovarosi_kormanyhivatal_eljaras_ellenzeki_vezetesu_onkormanyzatok","timestamp":"2021. május. 05. 15:29","title":"Kilenc önkormányzat ellen indított eljárást a fővárosi kormányhivatal, mind ellenzéki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d06b37-bba8-4b7a-a8c2-8ab128a2e845","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elnöki házaspár mintha túlságosan nagy lenne, a körülöttük lévők pedig túl kicsik. Csak optikai illúzióról van szó.","shortLead":"Az elnöki házaspár mintha túlságosan nagy lenne, a körülöttük lévők pedig túl kicsik. Csak optikai illúzióról van szó.","id":"20210505_joe_biden_jimmy_carter_foto_optikai_illuzio_nagylatoszog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d06b37-bba8-4b7a-a8c2-8ab128a2e845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6aa881-cfc7-4bb5-b7ec-8703de1cf7f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_joe_biden_jimmy_carter_foto_optikai_illuzio_nagylatoszog","timestamp":"2021. május. 05. 08:33","title":"Furcsa fotó készült Joe Bidenékről, az internet népének azonnal kérdései lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed73f33-0ba8-47e4-844e-547ad6dc21dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a Fideszben mindenki maximálisan felelősségteljes magatartást tanúsít, ezt arra mondta Gulyás Gergely, hogy Becsó Zsolt korábban koronavírusosan ült be egy parlamenti szavazásra.","shortLead":"A miniszter szerint a Fideszben mindenki maximálisan felelősségteljes magatartást tanúsít, ezt arra mondta Gulyás...","id":"20210506_gulyas_gergely_becso_zsolt_fidesz_frakcio_koronavirus_fertozes_teszt_kormanyinfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ed73f33-0ba8-47e4-844e-547ad6dc21dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc69bb0-146c-49a8-b361-5bb36ff76e52","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_gulyas_gergely_becso_zsolt_fidesz_frakcio_koronavirus_fertozes_teszt_kormanyinfo","timestamp":"2021. május. 06. 13:21","title":"Nem árulta el Gulyás, hogy tesztelték-e a Fidesz-frakciót Becsó Zsolt fertőzöttsége miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]