[{"available":true,"c_guid":"ecef7d23-8d54-449e-b43c-d40063a04717","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közúton ugyan nem használható, versenypályán viszont kivételes vezetési élményt biztosít ez a Mercedes.","shortLead":"Közúton ugyan nem használható, versenypályán viszont kivételes vezetési élményt biztosít ez a Mercedes.","id":"20210510_ha_egy_igazi_dtm_versenyautot_vasarolna_most_itt_a_lehetoseg_mercedes_amg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecef7d23-8d54-449e-b43c-d40063a04717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e47e8e-3b7d-4883-b07d-1d1079d47dbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_ha_egy_igazi_dtm_versenyautot_vasarolna_most_itt_a_lehetoseg_mercedes_amg","timestamp":"2021. május. 10. 06:41","title":"Ha egy igazi DTM versenyautót vásárolna, most itt a lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b657782-4224-47ae-b718-ab96b2796c5f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Titkos csatornákon zajlott puhatolózás, ám az áttörést a népi Kína és az USA kapcsolatában fél évszázada amerikai asztaliteniszezők váratlan meghívása hozta. A történtek a véletlen és az alapos előkészítés különös összjátékaként alakultak.","shortLead":"Titkos csatornákon zajlott puhatolózás, ám az áttörést a népi Kína és az USA kapcsolatában fél évszázada amerikai...","id":"202118__pingpongdiplomacia__nagy_merkozesek__moszkva_kijatszasa__leutottek_alabdat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b657782-4224-47ae-b718-ab96b2796c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1b3f90-19d1-4e70-a28e-c2a7de78a475","keywords":null,"link":"/360/202118__pingpongdiplomacia__nagy_merkozesek__moszkva_kijatszasa__leutottek_alabdat","timestamp":"2021. május. 09. 16:00","title":"Necces volt: 50 éve ültette egy asztalhoz Kínát és az USA-t a pingpongdiplomácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8371c56c-019d-4e89-9656-d9fd5e3e44a9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A befektetők gyárakat építenének Magyarországon, az ott készülő fegyverekkel aztán exportpiacokat hódítanának meg.","shortLead":"A befektetők gyárakat építenének Magyarországon, az ott készülő fegyverekkel aztán exportpiacokat hódítanának meg.","id":"202118_nemzeti_vedelmi_ipar_palkovics_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8371c56c-019d-4e89-9656-d9fd5e3e44a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556e8ec8-0fe1-4894-8af2-8c5d611ffd03","keywords":null,"link":"/360/202118_nemzeti_vedelmi_ipar_palkovics_kozeleben","timestamp":"2021. május. 11. 10:00","title":"Több száz milliárdért ráfekszik a hadiipari fejlesztésekre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69f49a9-2400-4fec-8455-9844fb64ab99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A színművész szülőházát lebontják egy irodaházprojekt keretében, de környékén kialakított parkot róla nevezik el. ","shortLead":"A színművész szülőházát lebontják egy irodaházprojekt keretében, de környékén kialakított parkot róla nevezik el. ","id":"20210510_psota_iren_emlekpark_szigony_utca_jozsefvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f69f49a9-2400-4fec-8455-9844fb64ab99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6f46ec-171a-4b69-ad77-be64dd78f9a2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210510_psota_iren_emlekpark_szigony_utca_jozsefvaros","timestamp":"2021. május. 10. 16:23","title":"Psota Irén emlékpark lesz a Szigony utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem csak hűvös, szeszélyes is volt a múlt hónap.","shortLead":"Nem csak hűvös, szeszélyes is volt a múlt hónap.","id":"20210509_idojaras_meteorologia_szeszelyes_aprilis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb496ff-c9c2-4ad9-bdae-10ad7fc0e107","keywords":null,"link":"/elet/20210509_idojaras_meteorologia_szeszelyes_aprilis","timestamp":"2021. május. 09. 12:23","title":"Az évszazad leghidegebbje volt a mostani április","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52a3011-ef49-4023-92a6-adfc1e049bb7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A korábbi rekord után visszaesett a Richter bevétele. ","shortLead":"A korábbi rekord után visszaesett a Richter bevétele. ","id":"20210510_A_gyogyszergyartot_is_ket_vallra_fektette_a_koronavirus_harmadik_hullama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d52a3011-ef49-4023-92a6-adfc1e049bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2361d542-d827-4f80-980b-995849e7c437","keywords":null,"link":"/kkv/20210510_A_gyogyszergyartot_is_ket_vallra_fektette_a_koronavirus_harmadik_hullama","timestamp":"2021. május. 10. 10:50","title":"„Mostanra kiderült, hogy a gyógyszeripar számára is válság a világjárvány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d1bb9f-342c-4542-a224-ffb747ef9e30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap azt írta, hogy az oltások péntektől indulhatnak. ","shortLead":"A lap azt írta, hogy az oltások péntektől indulhatnak. ","id":"20210509_pfizer_idopont_foglalas_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62d1bb9f-342c-4542-a224-ffb747ef9e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bca09cb-0ef4-4966-800f-5e79bd051220","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_pfizer_idopont_foglalas_oltas","timestamp":"2021. május. 09. 14:06","title":"A Népszava úgy értesült, hogy ismét lehet időpontot foglalni Pfizerre, a Koronavírus Sajtóközpont cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a0760e-1a18-4e30-944a-3df245c75344","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A balatonakarattyai kisbolt elköltöztetéséről februárban döntöttek, mert olyan sokan látogatták, és akkora autóforgalmat generált, hogy az összetűzésekhez vezetett a szomszédsággal.","shortLead":"A balatonakarattyai kisbolt elköltöztetéséről februárban döntöttek, mert olyan sokan látogatták, és akkora...","id":"20210509_Meg_nem_a_vegso_formajaban_de_mar_mukodik_Ordog_Noraek_uj_uzlete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1a0760e-1a18-4e30-944a-3df245c75344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688639ce-8076-4290-9035-792ba6570489","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Meg_nem_a_vegso_formajaban_de_mar_mukodik_Ordog_Noraek_uj_uzlete","timestamp":"2021. május. 09. 18:12","title":"Büfékocsiba költözött Ördög Nóráék új üzlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]