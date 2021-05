Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8cff85e2-c1e8-410c-8c66-78574143e2cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 25 éves válogatott középpályás tizenegy év után hagyja el a Budapest Honvédot, a Philadelphia Unionnál folytatja.","shortLead":"A 25 éves válogatott középpályás tizenegy év után hagyja el a Budapest Honvédot, a Philadelphia Unionnál folytatja.","id":"20210511_Gazdag_Daniel_Philadelphia_Union","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cff85e2-c1e8-410c-8c66-78574143e2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26306183-fede-4785-a346-145f9f395865","keywords":null,"link":"/sport/20210511_Gazdag_Daniel_Philadelphia_Union","timestamp":"2021. május. 11. 17:28","title":"Klubrekordot jelentő összegért igazol Amerikába Gazdag Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7bb56a-0ab6-4691-839f-d274b5dfcca8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén 10 éves jubileumát ünneplő Margó Irodalmi Fesztivált június 10–13. között új helyszínen, a Városmajori Szabadtéri Színpadon tartják. Oltási igazolvánnyal lehet látogatni a programokat.



","shortLead":"Az idén 10 éves jubileumát ünneplő Margó Irodalmi Fesztivált június 10–13. között új helyszínen, a Városmajori...","id":"20210512_Eloben_tartjak_meg_a_Margo_fesztivalt_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db7bb56a-0ab6-4691-839f-d274b5dfcca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a227c793-cc34-4ebf-933f-5d5106b9c7cc","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_Eloben_tartjak_meg_a_Margo_fesztivalt_is","timestamp":"2021. május. 12. 09:15","title":"Élőben tartják meg a Margó fesztivált is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök feleségével közösen egy alapítványt hozott létre, hogy az érintetteket segítsék.","shortLead":"A köztársasági elnök feleségével közösen egy alapítványt hozott létre, hogy az érintetteket segítsék.","id":"20210512_ader_janos_alapitvany_arva_felarva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f34b1bf-c7fb-419f-a174-4a3febd10e16","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_ader_janos_alapitvany_arva_felarva","timestamp":"2021. május. 12. 16:54","title":"Áder: 522 olyan családról tudni, ahol a járvány miatt árván vagy félárván maradtak a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a596e79-912b-4e97-a9b3-942af2153473","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megvan az oka annak, hogy ebbe az új elektromos autóba miért került régivágású váltószerkezet.","shortLead":"Megvan az oka annak, hogy ebbe az új elektromos autóba miért került régivágású váltószerkezet.","id":"20210512_kezi_valto_egy_villanyautoban_mutatjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a596e79-912b-4e97-a9b3-942af2153473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c041a80-f48f-42a7-b8b6-3b6e0f20a962","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_kezi_valto_egy_villanyautoban_mutatjuk","timestamp":"2021. május. 12. 11:21","title":"Kézi váltó egy villanyautóban? Mutatjuk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezet korábban négy készítmény esetében végzett hasonló teszteket, de azokkal nem sikerült jó eredményeket elérni. ","shortLead":"A szervezet korábban négy készítmény esetében végzett hasonló teszteket, de azokkal nem sikerült jó eredményeket...","id":"20210511_who_gyogyszer_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317c3488-9003-4ea6-af70-076633ac03ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_who_gyogyszer_koronavirus","timestamp":"2021. május. 11. 13:20","title":"Új gyógyszereket vizsgál a WHO, ezek is segíthetnek a koronavírusos betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db28b37-2fc3-46c2-824f-0f857e809fae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadók egyike tizenéves.","shortLead":"A támadók egyike tizenéves.","id":"20210511_iskolai_lovoldozes_kazany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db28b37-2fc3-46c2-824f-0f857e809fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad197c83-4e22-474d-87ea-b643a02da47a","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_iskolai_lovoldozes_kazany","timestamp":"2021. május. 11. 10:04","title":"Iskolánál lövöldöztek Kazanyban, több diák és egy tanár is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Fel tudná rázni a szavazóikat, ha az ellenzéki jelöltek valódi versenyt vívnának támogatásukért az előválasztásokon. Tudja ezt a Fidesz is, akadályozza, ahol éri. De az ellenzéki oldalon sem erőltetik az országos selejtezőt, inkább beállnának a bakival induló Karácsony Gergely mögé.","shortLead":"Fel tudná rázni a szavazóikat, ha az ellenzéki jelöltek valódi versenyt vívnának támogatásukért az előválasztásokon...","id":"202119__karacsonyra_varva__harom_nagy_es_harom_kicsi__megrendezett_elovalasztas__jobban_allnak_mint_4_eve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9436be56-63ac-463a-9c4d-34ea6ad62dfe","keywords":null,"link":"/360/202119__karacsonyra_varva__harom_nagy_es_harom_kicsi__megrendezett_elovalasztas__jobban_allnak_mint_4_eve","timestamp":"2021. május. 13. 06:30","title":"Előválasztásból show-mérkőzés: mindenki indul, de Karácsony nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e04af1e-30d2-42d8-b60f-55bbbda3bc7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen egyik vezető tisztségviselője egy interjúban elismerte, hogy a nemrég bemutatott teljesen elektromos ID.4, amely a gyártó első teljesen globális piacra szánt elektromos SUV-ja, még korántsem nyereséges.","shortLead":"A Volkswagen egyik vezető tisztségviselője egy interjúban elismerte, hogy a nemrég bemutatott teljesen elektromos ID.4...","id":"20210512_A_Volkswagen_egyelore_egy_fillert_nem_keres_az_elektromos_ID4en","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e04af1e-30d2-42d8-b60f-55bbbda3bc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522454da-0916-4b4b-9639-a00ce9b70e24","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_A_Volkswagen_egyelore_egy_fillert_nem_keres_az_elektromos_ID4en","timestamp":"2021. május. 12. 10:25","title":"A Volkswagen egyelőre egy fillért sem keres az elektromos ID.4-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]