[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szombattól karantén-, vagy tesztelési kötelezettség nélkül utazhatnak a beoltott magyarok és csehek a két ország között. Elérhető a védettségi applikáció. Szárazföldi támadás indult a Gázai övezet ellen. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Szombattól karantén-, vagy tesztelési kötelezettség nélkül utazhatnak a beoltott magyarok és csehek a két ország...","id":"20210514_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0533b3-5875-469b-8e04-c4a1bc0cc13b","keywords":null,"link":"/360/20210514_Radar360","timestamp":"2021. május. 14. 08:27","title":"Radar360: Csak védettségi igazolvánnyal fesztiválozhatunk, landolhat Kína a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c723a3d-a15b-4f86-94f2-501671e64da9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Berki Krisztián büntetőfékezéses ügyét tárgyalta pénteken a bíróság, azonban fél óra alatt véget ért az ülés.","shortLead":"Berki Krisztián büntetőfékezéses ügyét tárgyalta pénteken a bíróság, azonban fél óra alatt véget ért az ülés.","id":"20210514_berki_krisztian_targyalas_buntetofekezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c723a3d-a15b-4f86-94f2-501671e64da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8a6974-d0d4-4e52-b9af-57634ea3a0ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_berki_krisztian_targyalas_buntetofekezes","timestamp":"2021. május. 14. 11:45","title":"Ismét elnapolták Berki Krisztián tárgyalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu úgy tudja, hogy az érintettek panasszal élnek az eljárás megszüntetése miatt.","shortLead":"A hvg.hu úgy tudja, hogy az érintettek panasszal élnek az eljárás megszüntetése miatt.","id":"20210514_matolcsy_gyongyi_marcipan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33caa2ae-4ae1-4bf9-95e2-7a8674fd989c","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_matolcsy_gyongyi_marcipan","timestamp":"2021. május. 14. 18:13","title":"Megszüntették az eljárást a Matolcsy Gyöngyi aláírásgyűjtésén kipattant balhé ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1872501-12cd-459b-b226-be3ac2fc309d","c_author":"","category":"vilag","description":"Még soha nem volt ilyen súlyos tűzpárbaj Providence-ben.","shortLead":"Még soha nem volt ilyen súlyos tűzpárbaj Providence-ben.","id":"20210514_lovoldozes_rhode_island","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1872501-12cd-459b-b226-be3ac2fc309d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e672a3e3-6741-49e1-bf26-14789922016d","keywords":null,"link":"/vilag/20210514_lovoldozes_rhode_island","timestamp":"2021. május. 14. 05:17","title":"Fiatalok nyitottak egymásra tüzet Rhode Island fővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49fcc73a-0846-4d79-922f-34965c73cc61","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hosszú idő után ismét kaphatóak itthon a brit sportmárka típusai.","shortLead":"Hosszú idő után ismét kaphatóak itthon a brit sportmárka típusai.","id":"20210513_magyarorszagra_jon_a_2000_loeros_uj_elektromos_lotus_evija_hiperauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49fcc73a-0846-4d79-922f-34965c73cc61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63998517-7fed-4fd2-b59b-681d6a8fe471","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_magyarorszagra_jon_a_2000_loeros_uj_elektromos_lotus_evija_hiperauto","timestamp":"2021. május. 13. 06:41","title":"Magyarországra jön a 2000 lóerős új elektromos Lotus hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2157e585-7a34-419f-9b21-55ba5c0762eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Inkább kikapcsoltatja a Budavári Önkormányzat a funkciót, mert úgy tűnik, ez adta a legjobb visszajelzést az utcai száguldozóknak.","shortLead":"Inkább kikapcsoltatja a Budavári Önkormányzat a funkciót, mert úgy tűnik, ez adta a legjobb visszajelzést az utcai...","id":"20210514_sebesseg_tabla_utcai_versenyzok_Buda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2157e585-7a34-419f-9b21-55ba5c0762eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fcf2ea-e21b-416f-8067-600162481646","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_sebesseg_tabla_utcai_versenyzok_Buda","timestamp":"2021. május. 14. 15:33","title":"Versenyzésre használták a sebességkijelző táblákat az autósok Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31871126-5e5e-473b-bc48-27f923fbc8ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hány élete is van a macskáknak?","shortLead":"Hány élete is van a macskáknak?","id":"20210514_Macska_ugras_langolo_epulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31871126-5e5e-473b-bc48-27f923fbc8ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb07e529-4a2c-4bf2-85e4-95ce4dfb869b","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Macska_ugras_langolo_epulet","timestamp":"2021. május. 14. 11:57","title":"Kiugrott egy macska egy lángoló épület ötödik emeletéről, pattant egyet, majd elszaladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b094bd-6799-4782-91ca-3f734e283686","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy sávváltás után fékezte állóra a buszt a skodás sofőr, az esetről videó is készült.","shortLead":"Egy sávváltás után fékezte állóra a buszt a skodás sofőr, az esetről videó is készült.","id":"20210514_buntetofekezes_busz_kispest_rendorseg_jogositvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b094bd-6799-4782-91ca-3f734e283686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecba3e9-8061-4e82-8413-e4ffe101f766","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_buntetofekezes_busz_kispest_rendorseg_jogositvany","timestamp":"2021. május. 14. 07:46","title":"Büntetőfékezett egy busz előtt egy férfi Kispesten, a rendőrség elvette a jogosítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]