[{"available":true,"c_guid":"db3f4df1-a111-45f2-a1e0-e5930eaa91e7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuálban Litkai Gergely káprázatosan tudja védeni a védhetetlent is, sőt pillanatokon belül képes retorikai ellentámadásba lendülni. Ezért lett ő az ördög ügyésze. Most a műsorban egy szóvivő helyzetébe került, ahol a többi stand-upos kérdezi közéleti ügyekről. Levezeti, miért jó, ha drága az euró, miért jobb ember, aki kínai vakcinát kapott, és hogy lesz-e dinoszauruszos csúszda a Fertő tónál.","shortLead":"A Duma Aktuálban Litkai Gergely káprázatosan tudja védeni a védhetetlent is, sőt pillanatokon belül képes retorikai...","id":"20210514_Duma_Aktual_Az_ordog_ugyesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db3f4df1-a111-45f2-a1e0-e5930eaa91e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9a41e2-69a7-4d83-b46a-824255b1677d","keywords":null,"link":"/360/20210514_Duma_Aktual_Az_ordog_ugyesze","timestamp":"2021. május. 14. 19:00","title":"Kínai egyetem, 360-as euró, keleti vakcinák? Az ördög ügyészének mindenre van válasza ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbdadb19-85ea-4003-817c-8c8e99429e8f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott bronzérmes lett a szinkronúszók highlight kűrjében a budapesti vizes Európa-bajnokság szombati versenynapján a Duna Arénában.","shortLead":"A magyar válogatott bronzérmes lett a szinkronúszók highlight kűrjében a budapesti vizes Európa-bajnokság szombati...","id":"20210515_Bronzermes_lett_a_magyar_valogatott_a_szinkronuszok_highlight_kurjeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbdadb19-85ea-4003-817c-8c8e99429e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2fdc3b-eb95-443d-85bc-0bc6aea403fc","keywords":null,"link":"/sport/20210515_Bronzermes_lett_a_magyar_valogatott_a_szinkronuszok_highlight_kurjeben","timestamp":"2021. május. 15. 12:10","title":"Bronzérmes lett a magyar válogatott a szinkronúszók highlight kűrjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5320c8-79fc-423f-b28d-cc5d234a4599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google még fejlesztés alatt álló rendszere, a Fuchsia a legtöbb felhasználó előtt teljesen ismeretlen. Ez azonban csak idő kérdése, hogy megváltozzon.","shortLead":"A Google még fejlesztés alatt álló rendszere, a Fuchsia a legtöbb felhasználó előtt teljesen ismeretlen. Ez azonban...","id":"20210514_samsung_mobilok_android_fuchsia_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f5320c8-79fc-423f-b28d-cc5d234a4599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903fddf0-5ddc-4d0d-9658-b0428a90fb86","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_samsung_mobilok_android_fuchsia_operacios_rendszer","timestamp":"2021. május. 14. 20:14","title":"A Samsung idővel elbúcsúzhat az Androidtól – véli az egyik legismertebb szivárogtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea budai luxusvillájához ment el Fekete-Győr András, a Momentum miniszterelnök-jelöltje és Hajnal Miklós országgyűlési képviselőjelöltje és plakátokat helyeztek el a kerítésen.","shortLead":"Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea budai luxusvillájához ment el Fekete-Győr András, a Momentum...","id":"20210515_Meszaros_es_Varkonyi_villajanak_keriteset_plakatoztak_ki_FeketeGyor_Andrasek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f657dd-d980-4bf8-ad2b-d1591f91cd1a","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Meszaros_es_Varkonyi_villajanak_keriteset_plakatoztak_ki_FeketeGyor_Andrasek","timestamp":"2021. május. 15. 10:50","title":"Mészáros és Várkonyi villájának kerítését plakátozták ki Fekete-Győr Andrásék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b41060-2417-478c-9421-8c4462af021c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Da Vinci Salvator Mundijától kezdve Rembrandt Öreg férfi karosszékben című képén át Rubens Fiatal lány portréjáig számos kép szerzőségével kapcsolatban merültek fel kételyek. Ezekből mutatjuk be a leghíresebb eseteket 5x1 percben.","shortLead":"Da Vinci Salvator Mundijától kezdve Rembrandt Öreg férfi karosszékben című képén át Rubens Fiatal lány portréjáig...","id":"202119_festmenyek_vitatott_szerzosege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28b41060-2417-478c-9421-8c4462af021c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54642100-bd88-4ca9-a945-c17447e130c2","keywords":null,"link":"/360/202119_festmenyek_vitatott_szerzosege","timestamp":"2021. május. 15. 16:00","title":"Adna 450 millió dollárt egy képért, amelyet talán Leonardo festett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fa14a2-1c4c-4964-90b8-210a4af53da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nap folyamán bírósági végrehajtók érkeztek ki a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió részvénytársaság moszkvai irodájához is.","shortLead":"A nap folyamán bírósági végrehajtók érkeztek ki a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió részvénytársaság moszkvai...","id":"20210514_oroszorszag_ellenzek_hirportal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2fa14a2-1c4c-4964-90b8-210a4af53da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42430cdb-a21f-4f58-9c3d-7f631fe45be2","keywords":null,"link":"/vilag/20210514_oroszorszag_ellenzek_hirportal","timestamp":"2021. május. 14. 21:22","title":"Külföldi ügynöknek minősítettek egy ellenzéki hírportált Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca6cce6-0772-48d4-9a93-ad251fcaae41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Romániában is enyhítenek a korlátozásokon, de a Magyarországról érkezőkre továbbra is kéthetes karantén vár.","shortLead":"Romániában is enyhítenek a korlátozásokon, de a Magyarországról érkezőkre továbbra is kéthetes karantén vár.","id":"20210515_Barki_mehet_Montenegroba_turistaskodni_megnyitjak_az_osszes_hatart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ca6cce6-0772-48d4-9a93-ad251fcaae41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d237db-10f9-4b96-bed1-085e6bbe3be6","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Barki_mehet_Montenegroba_turistaskodni_megnyitjak_az_osszes_hatart","timestamp":"2021. május. 15. 08:31","title":"Bárki mehet Montenegróba turistáskodni, megnyitják az összes határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialisták Karácsony Gergelyt támogatják miniszterelnök-jelöltként az ellenzéki előválasztáson.","shortLead":"A szocialisták Karácsony Gergelyt támogatják miniszterelnök-jelöltként az ellenzéki előválasztáson.","id":"20210515_Az_MSZP_maris_beallt_Karacsony_moge","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8005f1fd-8964-4ae3-afb1-6333450574c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Az_MSZP_maris_beallt_Karacsony_moge","timestamp":"2021. május. 15. 13:14","title":"Az MSZP máris beállt Karácsony mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]